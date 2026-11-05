รังสรรค์ โรม โจมตีระบบอุปถัมภ์ ชี้โศภณ ซารัมย์ หลบหลังข้าราชการ
รังสรรค์ โรม สวนกลับศุภชัย ใจสมุทร ยืนยัน กมธ.กฎหมาย ทำถูกกฎหมาย จี้โศภณ ซารัมย์ ชี้แจงเอกสารเวียน อย่าหลบหลังข้าราชการ พร้อมเตรียมเรียกชี้แจง
เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 ที่อาคารรัฐสภา นาย รังสรรค์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) กฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนก่อนการประชุม กมธ. กฎหมาย โดยระบุอย่างชัดเจนว่า การที่นาย ศุภชัย ใจสมุทร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธาน กมธ. กฎกฎหมาย เตรียมเสนอญัตติขอให้ลงมติเรียกนายโสภณ ซารัมย์ ประธาน สภาผู้แทนราษฎร มาชี้แจงเกี่ยวกับกรณีการส่งหนังสือเวียนนั้น เป็นพฤติกรรมที่มิชอบและไม่เคารพต่อรัฐธรรมนูญ
ยืนยัน กมธ.กฎหมาย ดำเนินการถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ
นายรังสรรค์ โรม ยืนยันว่าการลงมติของคณะกรรมาธิการในการไม่รับแนวทางจากหนังสือเวียนดังกล่าว เป็นการทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ โดยระบุว่าตนเองและสมาชิก กมธ. ทั้ง 8 คน ที่ปฏิบัติงานอยู่ในคณะเห็นพ้องต้องกันโดยไม่มีความขัดแย้งใดๆ ในเรื่องของการตีความอำนาจหน้าที่Also read“เคน ภูภูมิ” เปิดใจไม่นอยด์ดราม่า ”นาคี 3” ลั่นตัดฉาก “แต้ว ณฐพร” ออกก็ไม่เสียอรรถรส
ประธาน กมธ. กฎกฎหมาย ระบุว่าขั้นตอนการตรวจสอบและการเรียกตัวบุคคลมาชี้แจงเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงนั้น เป็นกลไกตามรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นได้ปกติ และอำนาจของฝ่ายค้านรวมถึงอำนาจของประธาน กมธ. ไม่ได้ลดทอนลงแต่อย่างใด การอ้างว่าการดำเนินการนี้เป็นการ "เหิมเกริม" หรือ "บังอาจ" นั้น ไม่สามารถตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อบังคับหรือบทบัญญัติใดทางกฎหมายได้
นายรังสรรค์ ยังชี้แจงเพิ่มเติมว่า แม้ขั้นตอนการดำเนินงานจะมีความซับซ้อนบ้างก็ตาม แต่ทุกการกระทำล้วนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่กำหนดไว้ชัดเจน โดยมีการสอบถามจากทุกฝ่ายในห้องประชุมและให้เลขาธิการสภาฯ ช่วยทวนความชัดเจนว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดในการลงมติ
โจมตีระบบน้ำเงิน ย้ำประธานสภาไม่มีอำนาจสั่งการ กมธ.
นายรังสรรค์ โจมตีเชิงลึกไปยังระบบอำนาจนิยมที่ตนเองเรียกว่า "ระบอบน้ำเงิน" โดยระบุว่าหากมีการตรวจสอบเมื่อใด มักจะมีกลุ่มคนที่ไม่พอใจออกมาอ้างเหตุผลต่างๆ เพื่อสกัดกั้นการทำงานของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นการขัดขวางสิทธิในการตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติโดยตรง
นายรังสรรค์ ย้ำว่า บทบาทของประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธาน กมธ. ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันในลักษณะของเจ้านายกับลูกน้อง แต่เป็นไปตามขอบเขตอำนาจที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น ดังนั้น นายโสภณ ซารัมย์ จึงไม่มีอำนาจในการสั่งย้าย ควบคุมสั่งการ หรือแทรกแซงการทำงานของ กมธ. กฎหมายโดยตรง เพราะกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจในลักษณะนั้นไว้
ทั้งนี้ นายรังสรรค์ ยังชี้ให้เห็นว่า แม้จะมีนายกรวีย์ ปริศนานันตกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานวิปรัฐบาลออกมาชี้แจงว่าแนวทางดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย แต่ในความเป็นจริงแล้ว การกระทำดังกล่าวกลับสร้างความปั่นป่วนและจำกัดอำนาจของประธาน กมธ. โดยไม่ชอบธรรม
จี้ โศภณ ซารัมย์ ออกมาชี้แจง อย่าหลบหลังข้าราชการ
ประเด็นสำคัญที่นายรังสรรค์ ต้องการเรียกร้องจาก นายโสภณ ซารัมย์ คือการออกมาแสดงบทบาทอย่างเปิดเผยและให้เกียรติกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและบุคคลภายนอก โดยต้องการให้ประธานสภาฯ ทำพฤติกรรมให้เป็นเยี่ยงอย่างในการให้ความร่วมมือกับ กมธ. เพื่อตอบข้อสงสัยต่างๆ ให้ชัดเจนและสิ้นกระแสข่าว
นายรังสรรค์ ระบุว่า หากประธานสภาฯ ไม่เข้ามาประชุมหรือให้ความร่วมมือใน กมธ. ต่อไปนี้ เมื่อ กมธ. เรียกใครก็ตามไปชี้แจง และบุคคลนั้นอ้างว่า "ขนาดประธานสภาฯ ยังไม่มาเลย เราจะทำไม" บรรยากาศดังกล่าวจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน จึงอยากให้นายโสภณ แสดงออกถึงความบริสุทธิ์ใจว่าเรื่องดังกล่าวมาจากใคร โดยอย่าให้ประชาชนเข้าใจว่าไปยืนอยู่หลังข้าราชการประจำ
นอกจากนี้ นายรังสรรค์ ยังกล่าวตอบโต้ นายณัฏฐชนน ศรีสก่อก่อแก้ว สส.สงขลา พรรคภูมิใจไทย ที่ระบุว่าตนเองเข้าใจผิดจากการลงมติ โดยยืนยันว่ามีการดำเนินการอย่างถูกต้องและครบองค์ประชุม ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วม 7 คน จากทั้งหมด 14 คน ดังนั้น การลงมติจึงชอบด้วยกฎหมาย แม้บางท่านจะไม่อยู่ห้องหรือถอนตัวออกจากห้องประชุมก่อนการลงมต
จับตาพฤติกรรมซ้ำซาก ย้ำการตรวจสอบระบอบอำนาจนิยม
นายรังสรรค์ วิเคราะห์ว่าพฤติกรรมของนายศุภชัย ใจสมุทร ที่กล่าวหาว่าตน "เหิมเกริม" นั้น เป็นการอ้างเท็จและไม่เต็มปากเต็มคำ เพราะในที่ประชุมมีสมาชิกอย่างน้อย 7 คน ที่เห็นด้วยกับแนวทางของ กมธ. การไปอ้างอิงการประชุมที่ไม่มีมติใน 35 คณะ จึงถือเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง
นายรังสรรค์ ยังหยิบยกกรณีของการยื่นหนังสือลาเท็จ หรือการบอยคอตประชุมแล้วเปลี่ยนไปเข้าประชุมในภายหลัง โดยระบุว่านี่คือหลักฐานเชิงดิจิทัลที่ชัดเจนถึงความไม่โปร่งใส และย้ำว่าการทำงานของตัวเองตรงไปตรงมา ตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับ ไม่มีความละเมิดกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น
สุดท้าย นายรังสรรค์ ได้เตือนไปยังข้าราชการประจำ หากเกิดปัญหาหรือความเดือดร้อนที่ลามมาถึงบุคคลใน "ระบอบสีน้ำเงิน" บุคคลเหล่านั้นมักจะพร้อมถอยหัวส่งข้าราชการ โดยไม่มีการปกป้องหรือรับผิดชอบ แต่โยนความผิดให้ข้าราชการประจำทั้งหมด ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
นายรังสรรค์ ยืนยันอีกครั้งว่า ตนและ กมธ. กฎหมาย จะยังคงตรวจสอบ "ระบอบน้ำเงิน" อย่างต่อเนื่องและไม่ปฏิเสธข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในกลไกสภาผู้แทนราษฎร โดยยังคงยึดมั่นในกระบวนการตรวจสอบเพื่อผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นหลัก
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