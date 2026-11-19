รังสิมันต์ โรม ยอมรับคำวิจารณ์ปิยบุตร ชี้ระบอบสีน้ำเงินคือองค์กรอาชญากรรมปล้นชาติ
นายรังสิมันต์ โรม น้อมรับคำวิจารณ์นายปิยบุตร แสงกนกกุล โดยยอมรับว่าระบอบสีน้ำเงินมีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมที่มีระบบทุจริตคอร์รัปชั่นรุนแรง พร้อมเตรียมหลักฐานในเวทีซักฟอกเพื่อเปิดเผยความเสียหายต่อประเทศชาติอย่างละเอียด
นาย รังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 ที่รัฐสภาว่า พร้อมน้อมรับคำวิจารณ์จากนาย ปิยบุตร แสงกนกกุล แกนนำคณะก้าวหน้า ที่โพสต์แสดงความเห็นว่า พรรคประชาชน ไม่ควรแบ่งการเมืองเป็นสีขาวกับดำ โดยระบุว่าตนเองทราบดีว่านายปิยบุตร กำลังวิพากษ์การทำงานของ สส. ใน พรรคประชาชน บางราย ซึ่งเรื่องดังกล่าวต้องมีการถกเถียงกันอีกสักระยะหนึ่งทาง พรรคประชาชน จึงขอรับฟังความเห็นดังกล่าวอย่างเปิดกว้าง และเคยเชิญนายปิยบุตร ไปบรรยายในหลายเวทีมาแล้ว จึงเห็นว่าควรหาโอกาสพูดคุยทำความเข้าใจกันโดยตรงมากกว่าจะมุ่งเน้นไปที่การโต้แย้งกันในเรื่องที่ไม่ใช่แก่นสารสำคัญที่สุด
ความแตกต่างรัฐประหารvsองค์กรอาชญากรรม
นายรังสิมันต์ ตอบโต้ประเด็นที่นายปิยบุตร ระบุว่าระบอบสีน้ำเงินไม่เหมือนกับการรัฐประหารว่า ตนเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการเปรียบเทียบดังกล่าว เพราะการรัฐประหารเป็นการยึดอำนาจจากประชาชนโดยสิ้นเชิง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในระบอบสีน้ำเงินนั้นมีความซับซ้อนและรุนแรงกว่ามาก โดยมีการทุจริตคอร์รัปชั่นที่รุนแรงอย่างเป็นระบบและเกิดขึ้นทุกวันAlso readโปเช็ตติโน่ เตรียมเปลี่ยน 3 เรื่อง แมนยู ทันที! เน้นปรับทัศนคติ-วิ่งฉลาดขึ้น-ดันดาวรุ่ง
นายรังสิมันต์ ชี้แจงว่า พยานหลักฐานที่ปรากฏผ่านเวทีต่างๆ ชัดเจนว่าการยึดอำนาจผ่านการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) นั้นมีความรุนแรงและเด่นชัด มีการแอบอ้างอำนาจในหลายกรณีเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจทางการเมือง รวมถึงมีการโกงในการสอบข้าราชการท้องถิ่นอีกด้วย ซึ่งลักษณะการทุจริตเหล่านี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของระบอบสีน้ำเงินที่ทำให้ประเทศไทยสูญเสียผลประโยชน์มหาศาลและถูกปล้นจากทรัพยากรของชาติอย่างต่อเนื่อง
เตรียมหลักฐานเวทีซักฟอกรับมือข้อกล่าวหา
เมื่อถูกถามว่ามีหลักฐานอะไรที่สามารถนำไปเปิดเวทีซักฟอกเพิ่มเติมได้นั้น นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ให้รอติดตามผลการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะทำให้สังคมไทยได้เห็นพยานหลักฐานทั้งหมดที่แสดงถึงอันตรายของระบอบสีน้ำเงินต่อประเทศชาติอย่างแท้จริง พร้อมระบุว่าแม้จะมีการจับกุมและดำเนินคดีกับผู้ที่ทุจริต แต่ในหลายกรณีคนที่ถูกจับกุมกลับพ้นผิดและใช้ชีวิตอย่างสุขสบายต่อไปได้
นายรังสิมันต์ กล่าวเสริมว่า สิ่งที่ควรโฟกัสคือเรื่องประกันสังคมและอนาคตของมัน หากยังอยู่ในรูปแบบเดิมจะอยู่ไหวหรือไม่ และต้องตั้งคำถามว่าพรรคการเมืองที่หาเสียงไว้รักษาสัญญาหรือไม่ โดยมองว่าประเด็นการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเครื่องมือที่ทำลายประกันสังคม จึงเป็นเป้าหมายหลักที่พรรคประชาชนพยายามแก้ไข
ประเด็นทางการเมืองในกองทุนประกันสังคม
กรณีที่มีข้อกล่าวหาว่ามีการเมืองเข้าไปแทรกแซงการเลือกตั้งในประกันสังคมนั้น นายรังสิมันต์ ชี้ว่าก่อนนี้อาจมีการกล่าวว่าไม่มีการเมืองแทรกแซง แต่การออกจากระบบราชการไม่ใช่การเอาพรรคการเมืองไปแข่งกันโดยตรง สิ่งที่ควรตั้งคำถามคือระบบเดิมส่งผลเสียต่อประชาชนมากน้อยเพียงใด และควรบริหารจัดการประกันสังคมอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี้ นายรังสิมันต์ ยังให้เครดิตแก่นางสาวรักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในความพยายามขับเคลื่อนกองทุนประกันสังคมที่ใหญ่โตนี้ ซึ่งหากไม่นำมาถกเถียงเพื่อพัฒนาให้เป็นตาข่ายรองรับประชาชนอย่างแท้จริง ก็จะเป็นการละเลยต่อความเป็นจริงที่ประชาชนออกมาโหวตเลือก ดังนั้น การไม่ผ่านร่างแก้ไขเพียงฉบับเดียวไม่ใช่ประเด็นสำคัญเท่ากับเรื่องการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
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