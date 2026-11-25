รักชนก ศรีนอก ยันไม่กล่าวหาสุชาดาเป็นสแกมเมอร์ แต่ชงอนุทิน-ไชยชนก ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนหุ้นเว็บพนัน
รักชนก ศรีนอก โพสต์แก้ต่างกรณีสุชาดาแจ้งความ ยืนยันไม่เคยเรียกสแกมเมอร์ แต่ชี้ช่องผลประโยชน์ทับซ้อนของไชยชนกและสุชาดาเรื่องหุ้นเว็บพนันออนไลน์ ชงรัฐบาลตรวจสอบเร่งด่วน
วันนี้ (26 พ.ย. 2569) น.ส. รักชนก ศรีนอก หรือ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อตอบโต้กรณี น.ส. สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย ประกาศแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาท โดยยืนยันชัดเจนว่าตนและ นายรังสิมันต์ โรม ไม่ได้กล่าวหาว่า น.ส.สุชาดา หรือสามีเป็นสแกมเมอร์ แต่ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับอาชีพและแหล่งที่มาของทรัพย์สินเพียงเท่านั้น
รายละเอียดการโต้แย้งและกระบวนการสอบสวน
น.ส.รักชนก ชี้แจงว่า การตั้งคำถามดังกล่าวเป็นไปจากข้อมูลที่ปรากฏต่อสาธารณะและไม่ใช่การกล่าวหาโดยตรง โดยระบุว่าเวลาผ่านมาแล้วกว่า 2 เดือน ตั้งแต่เกิดประเด็นดราม่าดังกล่าว แต่ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนจาก น.ส.สุชาดา เกี่ยวกับอาชีพของสามี ซึ่งทำให้สังคมยังคงมีความสงสัยเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกับธุรกิจเว็บพนันออนไลน์Also readหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยเกี่ยวกับอิทธิพลของดาวพระเคราะห์
กรณีนี้มีพล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2569 ว่า ได้มอบหมายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เข้าไปตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์แล้ว แต่ยังไม่มีผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษอย่างเป็นทางการ หากพบข้อมูลว่าอยู่ในขอบเขตอำนาจของกฎหมายไทย กรมสอบสวนคดีพิเศษจะเร่งดำเนินการตามกฎหมายทันที
นอกจากนี้ ยังมีการระบุด้วยว่า เว็บพนันออนไลน์บางแห่งได้รับอนุญาตจากประเทศกูราเซา ซึ่งอยู่นอกเขตอำนาจศาลของไทย ทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความซับซ้อน น.ส.รักชนก ย้ำว่า การตั้งคำถามเป็นเพียงการใช้อำนาจหน้าที่ของ ส.ส.เพื่อตรวจสอบการทำงาน ไม่ใช่การโจมตีตัวบุคคลแบบไม่มีเหตุผล
มุมมองผู้เกี่ยวข้องและข้อครหาผลประโยชน์ทับซ้อน
น.ส.รักชนก ตั้งข้อสังเกตว่า หาก น.ส.สุชาดา ต้องการดำเนินคดีกับผู้ที่กล่าวถึงประเด็นดังกล่าว也应该พิจารณาคำให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นบุคคลในพรรคเดียวกันด้วย เนื่องจากมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวโดยตรง แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีท่าทีใดๆ จากฝั่งพรรคภูมิใจไทยในการชี้แจงประเด็นนี้
จุดประเด็นสำคัญอยู่ที่ช่วงเวลาที่สามีของ น.ส.สุชาดา ถูกตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการถือหุ้นเว็บพนันออนไลน์ น.ส.สุชาดา เคยดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ของ นายไชยชนก ชิดชอบ ซึ่งเป็นกระทรวงที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการปิดกั้นเว็บพนันออนไลน์
น.ส.รักชนก ระบุว่า เว็บไซต์ที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่าสามีของ น.ส.สุชาดา ถือหุ้นอยู่นั้น กลับไม่ถูกปิดกั้นโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แต่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ปิดการเข้าถึงจากประเทศไทยด้วยตนเองภายหลังตกเป็นข่าว ซึ่งนำไปสู่คำถามว่ากรณีนี้อาจเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่
ทั้งนี้ น.ส.สุชาดา มีโอกาสชี้แจงข้อสงสัยหลายครั้ง แต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมตามคำเชิญของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย รวมถึงไม่ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนตามที่นัดหมายไว้ ทำให้ความเชื่อมั่นในความเป็นกลางของการตรวจสอบลดลง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นและขั้นตอนการดำเนินการถัดไป
น.ส.รักชนก เรียกร้องให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และ นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายหากพบการกระทำผิด เพื่อรักษาความชอบธรรมของพรรคการเมือง
ปัจจุบัน น.ส.สุชาดา ดำรงตำแหน่งกรรมาธิการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยตรง ซึ่งมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างชัดเจน
น.ส.รักชนก จึงเสนอให้พรรคภูมิใจไทยพิจารณาให้ น.ส.สุชาดา พ้นจากกรรมาธิการชุดดังกล่าว และย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในกรรมาธิการชุดอื่นที่ไม่มีอำนาจเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลเว็บพนันออนไลน์โดยตรง เพื่อป้องกันข้อครหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการนี้มีความจำเป็นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ในระหว่างที่ข้อสงสัยเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างสมาชิกพรรคภูมิใจไทยกับเว็บพนันออนไลน์ยังไม่ได้รับการชี้แจงอย่างชัดเจนและโปร่งใสต่อสาธารณะ
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