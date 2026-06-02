รักชนกนำ กมธ. ติดตามงบฯ ลุยสำนักงานประกันสังคม จี้แก้ปัญหาแอป SSO+

น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชน นำคณะกรรมาธิการตรวจสอบสำนักงานประกันสังคม กรณีแอป SSO+ มีปัญหาระบบล่าช้าและคำนวณผิดพลาด เสนอให้ปรับผู้รับเหมา และเร่งเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใส
นางสาว รักชนก ศรีนอก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะ กรรมาธิการ ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ได้นำคณะ กรรมาธิการ ฯ เข้าตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักงาน ประกันสังคม (สปส.
) ที่จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2569 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคืบหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีแอปพลิเคชัน SSO+ ซึ่งเป็นระบบที่ผู้ประกันตนใช้ในชีวิตประจำวัน แต่กลับพบปัญหาความล่าช้าและข้อผิดพลาดในการคำนวณเงินสมทบ รวมถึงไม่สามารถเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์ใน 7 กรณีผ่านแอปพลิเคชันได้ สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ประกันตนจำนวนมาก คณะกรรมาธิการฯ ได้รับรายงานจาก สปส.
ว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาเรียกค่าปรับจากผู้รับเหมาที่ได้รับสัมปทานโครงการดังกล่าว โดยได้เน้นย้ำให้มีการคำนวณค่าปรับอย่างตรงไปตรงมา โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ประกันตนเป็นสำคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมการรับช่วงโครงการแล้วส่งมอบงานที่ไม่สมบูรณ์ซ้ำอีก ทั้งนี้ สปส.
รับปากว่าจะทำให้ระบบมีความสมบูรณ์ถึง 95% ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ และระบบการเบิกจ่ายจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายในเดือนกันยายน 2569 นอกจากนี้ นางสาวรักชนกยังได้ตั้งข้อสังเกตถึงประเด็นงบประมาณที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง. ) ตรวจพบว่าไม่มีการทุจริต แต่เกิดจากการบันทึกบัญชีที่ผิดพลาด ซึ่ง สปส.
กำลังเร่งแก้ไขร่วมกับ สตง.
และส่งรายงานให้รัฐมนตรีทราบทุกเดือน แต่เนื่องจากระบบมีความเกี่ยวข้องกับพัสดุภาครัฐ อาจไม่แล้วเสร็จภายในปีนี้ จึงอาจต้องเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมหารือเพิ่มเติม ในส่วนของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่กำลังจะเกิดขึ้น นางสาวรักชนกเปิดเผยว่ายอดผู้ลงทะเบียนในสองวันแรกสูงมาก และหวังว่าระดับนี้จะคงอยู่ เนื่องจากในปี 2566 มีผู้ลงทะเบียนเพียง 900,000 คน และมาใช้สิทธิประมาณ 100,000 คน จากผู้มีสิทธิทั้งหมด 11 ล้านคน ขณะที่ฝ่ายนายจ้างมีผู้มาใช้สิทธิเพียงประมาณ 1,000 คน จาก 500,000 คน จึงขอเชิญชวนภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนออกมาใช้สิทธิเป็นจำนวนมาก นางสาวรักชนกยังได้ฝากถึงเลขาธิการ สปส.
คนใหม่ ให้นำนโยบายเปิดเผยข้อมูลรายงานและมติการประชุมของบอร์ดประกันสังคม รวมถึงอนุกรรมการชุดต่างๆ มาปฏิบัติเพื่อความโปร่งใส และเสนอให้จัดทำแดชบอร์ดแสดงตัวเลขผู้ลงทะเบียนเลือกตั้ง ซึ่ง สปส.
รับปากจะนำไปพิจารณา โดยคณะกรรมาธิการฯ ยืนยันพร้อมเป็นหลังพิงให้ข้าราชการประจำในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ท้ายที่สุด นางสาวรักชนกกล่าวว่า ประกันสังคมเป็นประกันในรูปแบบที่คุ้มค่าที่สุด สิทธิการรักษาพยาบาลหรือทำฟันอาจเคยไม่ดีแต่ปัจจุบันมีการปรับเพิ่มขึ้นแล้ว ประกันสังคมจะเป็นเบาะรองให้ทุกคนในวันที่เดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ ตกงาน มีบุตร ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต แม้ไม่ได้เป็นกอบเป็นกำ แต่เป็นเงินที่ทำให้ทุกคนพอจะหายใจหายคอผ่านไปได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกันต
ประกันสังคม SSO+ แอปพลิเคชัน รักชนก กรรมาธิการ
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