รักชนกท้าสุชาดาเปิดหลักฐานอาชีพสามี ยันไม่กล่าวหาเว็บพนันแต่ถามจริง
สส.รักชนกขอบคุณไอเดียร์ที่แจ้งความ ยันพร้อมเข้าสู่กระบวนการศาลและขอพยานหลักฐานชี้แจงอาชีพสามี ชี้สุชาดาควรพิจารณาลาออกจาก กมธ.ดีอี ปมเสี่ยงขัดกันแห่งผลประโยชน์
นางสาว รักชนก ศรีนอก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของ พรรคประชาชน ได้ออกมาแสดงจุดยืนและแถลงข่าวหลังได้รับการดำเนินคดีจากนางสาว สุชาดา ซางแทนทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิจาก พรรคภูมิใจไทย ซึ่งได้มอบหมายให้ทนายความเข้าแจ้งความความผิดฐานเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จ เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบด้านตามหลักการรัฐธรรมนนู
ขอบคุณไอเดียร์ดึงความสนใจสังคมกลับมา
นางสาวรักชนก กล่าวแสดงความขอบคุณ นางสาวสุชาดา ซางแทนทรัพย์ หรือที่สื่อมวลชนและสาธารณชนรู้จักในชื่อ ไอเดียร์ ที่ตัดสินใจนำคดีขึ้นสู่กระบวนการทางกฎหมาย เพราะถือเป็นการช่วยดึงประเด็นดังกล่าวให้กลับมาได้รับความสนใจและกระแสตอบรับจากสังคมไทยอีกครั้งอย่างจริงจัง ซึ่งก่อนหน้านี้ประเด็นนี้ดูเหมือนจะเงียบหายไปกับกระแสข่าวอื่นๆ ในสังคมปัจจุบัน แต่การแจ้งความในครั้งนี้ทำให้ประชาชนกลับมามุ่งเน้นความสนใจไปยังข้อสงสัยและประเด็นร้อนแรงที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งAlso readวิกกี้ สุนิสา ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว ติดเข็มกลัดริบบิ้นขาวที่ ทำเนียบรัฐบาล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาชน ย้ำด้วยความชัดเจนว่าตนเองยินดีและพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามขั้นตอนของกฎหมายทุกประการ และจะไม่หลีกเลี่ยงหรือพยายามทำให้เรื่องราวก่อนหน้านี้เงียบหายไป ซึ่งการเข้าสู้กระบวนการศาลนี้ถือเป็นสิทธิและหน้าที่ที่ต้องกระทำเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์และความจริงของข้อมูลที่กล่าวอ้างไว้ในบริบทของการตรวจสอบการทำงานของผู้แทนประชาชน
ท้านำพยานหลักฐานมาชี้แจงในชั้นศาล
นางสาวรักชนก ประกาศเจตนารมณ์อย่างหนักแน่นว่า หากถูกดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมาย ตนเองจะใช้สิทธิและโอกาสในชั้นศาลในการเรียกพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ เพื่อนำมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามข้อสงสัยของสาธารณชนที่คงค้างอยู่ โดยมุ่งเน้นที่การตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกที่มีน้ำหนักและเชื่อถือได้มากกว่าการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อทั่วไป ซึ่งกระบวนการศาลจะเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนพยานหลักฐานกันอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตามกระบวนการยุติธรรม
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาชน ตั้งคำถามสำคัญและท้าทายไปยัง นางสาวสุชาดา ซางแทนทรัพย์ ว่าควรให้คำตอบที่ชัดเจนและตรงไปตรงมากับสังคมเกี่ยวกับสถานะทางอาชีพของสามี เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลหรือคำตอบที่ชัดเจนจากฝ่าย นางสาวสุชาดา ทำให้เกิดข้อกังขาในหมู่สาธารณชนถึงความเหมาะสมและความโปร่งใสในการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ทั้งนี้ นางสาวรักชนก ได้ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมด้วยน้ำเสียงที่แหลมคมว่า อาชีพของสามี นางสาวสุชาดา นั้นไม่สามารถระบุตัวตนหรือจัดหมวดหมู่ได้ชัดเจนในเชิงวิชาการหรือสถิติทางการ จึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่ควรชี้แจงหรือตอบโต้เฉพาะกับหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลเท่านั้น แต่ต้องยอมรับการตรวจสอบจากทุกกลไกของรัฐตามหลักนิติธรรม
ยืนยันไม่เคยกล่าวหาเว็บพนันแต่ยืนยันมีข้อมูล
นางสาวรักชนก ได้ออกมาชี้แจงและยืนยันอย่างชัดเจนว่าตนเองไม่เคยกล่าวหาหรือยืนยันข้อเท็จจริงโดยตรงว่าสามีของ นางสาวสุชาดา ซางแทนทรัพย์ เป็นสแกมเมอร์หรือผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและดำเนินเว็บพนันออนไลน์โดยผิดกฎหมาย ซึ่งการตั้งคำถามและข้อสงสัยทั้งหมดนี้เป็น基于ข้อมูลที่มีบุคคลในพรรคเดียวกันกับ นางสาวสุชาดา เป็นผู้อ้างอิงและยืนยันต่อสาธารณชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลที่ชี้ให้เห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องและถือหุ้นในเว็บพนันที่จดทะเบียนในต่างประเทศ นั้นมาจากบุคคลที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ นางสาวสุชาดา ไม่ได้มาจากตัว นางสาวรักชนก โดยตรง ซึ่งการสร้างข้อกังขาเหล่านี้ไม่ใช่ความตั้งใจที่จะทำให้เสียหาย แต่เป็นการสะท้อนถึงข้อมูลที่มีอยู่ในสาธารณะที่ประชาชนมีความสงสัยและต้องการคำตอบที่ชัดเจนจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง
นอกจากนี้ นางสาวรักชนก ยังได้ชี้แจงถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ ที่มีความชอบธรรมและอำนาจในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามรัฐธรรมนูญ โดยเรียกร้องให้ นางสาวสุชาดา ใช้โอกาสที่ตัวเองถูกเชิญไปชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการในการแสดงความบริสุทธิ์ของตนเองอย่างเต็มที่ หากมั่นใจว่าไม่ได้กระทำผิดกฎหมายหรือขัดต่อหลักนิติรัฐและนิติธรรม ก็ควรเตรียมหลักฐานและพยานเอกสารมาชี้แจงให้สังคมเข้าใจได้อย่างถ่องแท้
ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนควรลาออก กมธ.ดีอี
นางสาวรักชนก ได้ตั้งข้อสังเกตเชิงลึกถึงประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนโดยระบุว่า ในอดีต นางสาวสุชาดา เคยดำรงตำแหน่งเลขานุการของ นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์ ในขณะที่มีข้อกล่าวอ้างและความเสี่ยงเกี่ยวกับการถือหุ้นเว็บพนันของสามี ซึ่งเป็นความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่ชัดเจนและน่ากังวลต่อกระบวนการตรวจสอบ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาชน จึงเสนอแนะว่า หาก นางสาวสุชาดา คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักและตระหนักถึงความร้ายแรงของประเด็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ควรพิจารณาลาออกจากคณะกรรมาธิการการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กมธ.ดีอี) อย่างรวดเร็ว เนื่องจากปัจจุบัน นางสาวสุชาดามีบทบาทเกี่ยวข้องโดยตรงกับการตรวจสอบเรื่องเว็บพนัน และสามารถตรวจสอบการทำงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างใกล้ชิด
การดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการดังกล่าวในขณะที่มีข้อกังขาเรื่องความสัมพันธ์กับเว็บพนัน อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการตรวจสอบความโปร่งใสของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การลาออกจึงเป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบยังคงความน่าเชื่อถือและไร้ซึ่งข้อครหาจากการเมืองหรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล
ทิ้งท้ายถามสำนึกต่อประโยชน์ส่วนรวม
นางสาวรักชนก ได้ทิ้งท้ายด้วยการเน้นย้ำถึงความสำคัญของสำนึกต่อประโยชน์ส่วนรวมโดยถามไปยัง นางสาวสุชาดา ว่ามีความตระหนักต่อปัญหาการขัดกันแห่งผลประโยชน์จากกรณีดังกล่าวหรือไม่ และพร้อมที่จะตอบคำถามต่อสังคมได้อย่างชัดเจนหรือไม่ ซึ่งถือเป็นคำถามที่ทุกภาคส่วนของสังคมกำลังจับตามองและรอคำตอบจากฝ่ายที่ถูกกล่าวหา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาชน ย้ำอีกครั้งว่าหากมีข้อสงสัยหรือข้อเท็จจริงที่นำไปสู่การขัดกันแห่งผลประโยชน์也确实เกิดขึ้น นางสาวสุชาดา ควรจะดำเนินการลาออกจาก กมธ.ดีอี เพื่อไม่ให้เกิดข้อกังขาหรือความไม่ไว้วางใจในการทำหน้าที่ตรวจสอบของคณะกรรมาธิการ ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันประชาธิปไตยและกระบวนการตรวจสอบอำนาจรัฐ
ท้ายที่สุดแล้ว สถานการณ์นี้จะนำไปสู่การตรวจสอบที่เข้มข้นขึ้นในชั้นศาลและในสภาผู้แทนราษฎร โดย นางสาวรักชนก พร้อมสนับสนุนให้ทุกฝ่ายใช้ช่องทางกฎหมายและกลไกของรัฐในการไขข้อเท็จจริงอย่างแท้จริง เพื่อให้สังคมไทยได้รับทราบความจริงที่สมบูรณ์และถูกต้องเกี่ยวกับกรณีความขัดแย้งระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองหลักสองพรรคในปัจจุบัน
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