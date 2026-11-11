ระเบิดนราธิวาส 21 พ.ย. 67: ตำรวจเก็บกู้วัตถุระเบิดตรวจสอบจุดเกิดเหตุต่อเนื่อง
ตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบพื้นที่บ้านฮูแตทูวอ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส หลังเกิดระเบิดต่อเนื่อง 4 ครั้งเมื่อเช้ามืดวันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 ไม่มีผู้บาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่ ตำรวจ และหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่จังหวัด นราธิวาส ได้เร่งเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียด หลังจากเกิดการ ระเบิด ขึ้นอย่างต่อเนื่องจำนวน 4 ครั้ง บริเวณเกาะกลางถนนหน้าบ้านฮูแตทูวอ ตำบล โคกเคียน อำเภอเมือง นราธิวาส เมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 การปฏิบัติการครั้งนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อเก็บกู้วัตถุ ระเบิด ที่ยังหลงเหลืออยู่และวิเคราะห์กลไกการก่อเหตุเพื่อให้แน่ใจว่าพื้นที่ดังกล่าวปลอดภัยสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
รายละเอียดเหตุการณ์ระเบิดต่อเนื่อง 4 จุด
รายงานจากพื้นที่ระบุว่า เหตุการณ์รุนแรงดังกล่าวเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันโดยแต่ละครั้งห่างกันประมาณ 3 ถึง 5 นาที ซึ่งรูปแบบการโจมตีแบบนี้ชี้ให้เห็นถึงความตั้งใจของผู้ก่อเหตุที่ต้องการสร้างความเสียหายสูงสุดภายในระยะเวลาสั้นๆ อย่างไรก็ตาม ผลจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในเช้าวันนั้นแม้ว่าจะมีการวางระเบิดหลายลูกก็ตาม หน่วยข่าวกรองและความมั่นคงยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันเหตุซ้ำซ้อนAlso readป๊ายปายจัดงานวันเกิดแม่เบญชวนต่าย อรทัย แฟนคลับเต็มความสุข
ความเชื่อมโยงกับคดีชิงทรัพย์และคาร์บอมบ์
หน่วยงานความมั่นคงกำลังสืบสวนหาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ระเบิดล่าสุดกับคดีอื่นๆ ในพื้นที่ โดยเฉพาะกรณีผู้ก่อเหตุที่ใช้จักรยานยนต์จี้ชิงเงินสดจำนวน 1.2 ล้านบาทจากพนักงานร้านสะดวกซื้อก่อนนำไปฝากธนาคาร ซึ่งมีข้อสังเกตว่ารถจักรยานยนต์ที่ถูกใช้ประกอบระเบิดในการลอบวางระเบิดทหารตระเวนชายแดนที่อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เมื่อ 2 วันก่อน ทำให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บ 5 นาย อาจมีความเชื่อมโยงกับขบวนการเดียวกัน นอกจากนี้ยังพบร่องรอยการใช้รถยนต์หรือยานพาหนะในการก่อเหตุคาร์บอมบ์ใกล้บ้านพักนายอำเภอตากใบ ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและระบุว่ามีเบาะแสเกี่ยวกับกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้ว
มาตรการรักษาความปลอดภัยอาวุธปืน
หลังจากเกิดเหตุโจมตีและลอบวางระเบิดถึง 3 ครั้งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลา จังหวัดนราธิวาส ส่งผลให้อาวุธปืนจำนวน 12 กระบอกถูกปล้นไป อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงได้ออกคำสั่งให้เพิ่มมาตรการเข้มงวดในการดูแลคลังอาวุธปืน โดยคาดว่าเป็นเป้าหมายหลักของการโจมตีดังกล่าว เพื่อป้องกันการนำอาวุธเหล่านี้ไปใช้ในการก่อความไม่สงบเพิ่มเติมในอนาคต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทบทวนระบบการรักษาความปลอดภัยในทุกจุดที่มีการจัดเก็บอาวุธอย่างเคร่งครัด
ผลกระทบต่อการเดินทางและชีวิตประจำวัน
สถานการณ์ความไม่สงบส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสะดวกสบายของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากหน่วยงานความมั่นคงได้ปิดเส้นทางบ้านไอยามู อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ห้ามใช้เส้นทางเป็นเวลา 2 วัน เพื่อความปลอดภัยหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองครูและตำรวจชุดเก็บกู้ระเบิดเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัส ขณะเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ นอกจากนี้ยังมีรายงานเหตุลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารพราน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 ในพื้นที่อำเภอศรีสาคร ทำให้อาสาสมัครทหารพรานบาดเจ็บ 1 นาย และเหตุระเบิดที่อำเภอบาเจาะซึ่งไม่มีผู้บาดเจ็บแต่ต้องปิดกั้นถนนเพื่อความปลอดภัย
ภาพรวมความมั่นคงสามจังหวัดชายแดนใต้
ตลอดคืนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ยังคงมีการสร้างสถานการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งการวางระเบิดและลอบวางเพลิงรวมเกือบ 40 จุด ทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานีที่มีจุดเกิดเหตุมากที่สุดจำนวน 20 จุด และมีแรงงานข้ามชาติถูกระเบิดเสียชีวิต 1 คน แม้หน่วยงานความมั่นคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วในหลายจุด แต่ยังต้องประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังเหตุรุนแรงที่อาจปะทุได้อีก จึงขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามประกาศของทางราชการอย่างเคร่งครัด
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