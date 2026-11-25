ระเบียงไม้เรือนไทยพังที่สัทธา อุทยานไทย นักเรียนบาดเจ็บ 27 ราย
เหตุระเบียงไม้เรือนไทยภาคอีสานพังถล่มกลางอากาศที่สัทธา อุทยานไทย จังหวัดราชบุรี ส่งผลให้นักเรียนบาดเจ็บ 27 ราย ส่วนใหญ่ฟกช้ำ พร้อมปิดพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยเร่งด่วน
เหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 14.03 น. บริเวณพื้นที่ ณ สัทธา อุทยานไทย อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โดยโครงสร้างระเบียงไม้ของ เรือนไทยภาคอีสาน ได้พังทลายลงอย่างกะทันหันขณะที่มีคณะนักเรียนกำลังเดินทางมาทัศนศึกษาและเยี่ยมชมภายในอาคารดังกล่าว
ผู้เกี่ยวข้องได้ประกาศยืนยันทันทีว่าเหตุการณ์นี้เป็นการพังลงมาเฉพาะส่วนของโครงสร้างระเบียงไม้เท่านั้น ไม่ใช่การพังทลายของเรือนไทยภาคอีสานทั้งหลัง ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะความเสียหายที่พบใน現場และทำให้เจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะขอบเขตความเสียหายได้ชัดเจนในเบื้องต้นAlso readศาลฯ เอาจริง คดีทำลายสิ่งเเวดล้อม ไม่ให้ประกันตัว เจ้าของโรงงาน
รายละเอียดผู้บาดเจ็บและการรักษาตัว
จากข้อมูลเบื้องต้นที่มีการรวบรวมอย่างเร่งด่วน พบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมกันทั้งสิ้น 27 ราย ซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่โครงสร้างรับน้ำหนักไม่ไหวและพังลงมาทับร่างกายของนักเรียนในช่วงเวลาดังกล่าว โดยทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากระเบียงอย่างรวดเร็ว
ในจำนวนผู้บาดเจ็บทั้งหมด มีนักเรียน 14 ราย ที่จำเป็นต้องได้รับการนำส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจรักษาและประเมินอาการอย่างละเอียด โดยแยกเป็นผู้ป่วย 6 ราย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโพธาราม และอีก 8 ราย ที่โรงพยาบาลบางแพ เพื่อให้แพทย์สามารถวินิจฉัยอาการบาดเจ็บได้ทันท่วงที
สภาพอาการบาดเจ็บและความรับผิดชอบ
จากการตรวจรักษาทางการแพทย์เบื้องต้น พบว่าผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่มีอาการฟกช้ำและบาดเจ็บตามร่างกายจากแรงกระแทกและการล้มทับ แต่อย่างไรก็ตาม มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย ที่มีอาการรุนแรงกว่านั้นโดยมีภาวะกระดูกหัก ซึ่งต้องได้รับการดูแลพิเศษและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
ทาง ณ สัทธา อุทยานไทย ได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างสูง และยืนยันที่จะน้อมรับความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้ โดยทันทีที่ทราบข่าวทางองค์กรได้สั่งปิดพื้นที่เรือนไทยทั้ง 4 ภาคเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักท่องเที่ยวและผู้เข้าชมทุกฝ่าย
มาตรการเยียวยาและการตรวจสอบโครงสร้าง
ขณะนี้มีกระบวนการประสานงานอย่างต่อเนื่องระหว่างทาง ณ สัทธา กับโรงเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการรักษานักเรียนที่บาดเจ็บอย่างใกล้ชิดและเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมที่สุด โดยองค์กรยืนยันความมุ่งมั่นที่จะเยียวยาผู้เสียหายตามความรับผิดชอบ
ในส่วนของการดำเนินการทางเทคนิค ทางองค์กรได้สั่งการให้ปิดพื้นที่เรือนไทยทั้ง 4 ภาคเป็นการชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและโครงสร้างได้เข้าตรวจสอบความแข็งแรงของตัวอาคารและประเมินความปลอดภัยอย่างละเอียดรอบด้านก่อนจะพิจารณาเปิดให้บริการใหม่
ขั้นตอนต่อไปและการปรับปรุงความปลอดภัย
พื้นที่เรือนไทยดังกล่าวจะไม่เปิดให้ประชาชนหรือนักเรียนเข้าชมอีกต่อไป จนกว่าจะได้รับรองความปลอดภัยจากผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ โดยทางองค์กรจะดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงโครงสร้างตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเพื่อป้องกันความเสี่ยงในอนาคต
นอกจากการซ่อมแซมโครงสร้างทางกายภาพแล้ว ทาง ณ สัทธา อุทยานไทย ยินดีที่จะทบทวนระบบการตรวจสอบและบำรุงรักษาโครงสร้างอาคาร ตลอดจนมาตรการควบคุมการเข้าชมใหม่ทั้งหมด เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความมั่นคงและปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน
องค์กรยืนยันว่าจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานรัฐในการตรวจสอบสาเหตุและดำเนินการทุกอย่างตามกระบวนการที่ถูกต้อง โดยจะแจ้งความคืบหน้าของมาตรการที่ได้รับการยืนยันแล้วให้สาธารณชนทราบอย่างโปร่งใสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมา
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