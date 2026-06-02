ระเบิด MK2 พบในกองขยะหน้าธนาคารย่านบางขุนนนท์ เจ้าหน้าที่เร่งสอบสวนหามือทิ้ง

สรุปเหตุการณ์พบระเบิด MK2 ในกองขยะหน้าธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนนนท์ เจ้าหน้าที่ตำรวจและ EOD เข้าควบคุมสถานการณ์ พื้นที่ถูกปิดกั้น ไม่มีผู้บาดเจ็บ สอบสวนหาผู้กระทำผิด
ช่วงเช้าวันที่ 2 มิถุนายน 2569 เกิดเหตุระทึกกลางกรุงเมื่อเจ้าหน้าที่เก็บขยะพบวัตถุต้องสงสัยคล้าย ระเบิด MK2 ถูกทิ้งปนอยู่ในกองขยะบริเวณหน้า ธนาคารกรุงไทย สาขา บางขุนนนท์ ถนน บางขุนนนท์ แขวง บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หลังรับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาล บางขุนนนท์ นำโดย พ.
ต. อ.
สมชาย ใจดี รีบเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด (EOD) จากกองพิสูจน์หลักฐานกลาง เพื่อตรวจสอบและดำเนินการอย่างเร่งด่วน จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าวัตถุที่สงสัยเป็นระเบิดชนิด MK2 ซึ่งเป็นระเบิดสังหารขนาดเล็ก ลักษณะเป็นทรงกลมคล้ายลูกมะนาว มีร่องรอยการใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพยังไม่ถูกทำลาย ถูกวางปะปนอยู่กับขยะมูลฝอยทั่วไปบริเวณจุดรวบรวมขยะชั่วคราวของธนาคาร โดยเจ้าหน้าที่เก็บขยะซึ่งเป็นผู้พบเห็น เล่าว่าขณะกำลังคัดแยกขยะตามปกติ สังเกตเห็นวัตถุที่มีลักษณะผิดปกติจึงหยิบขึ้นมาดูและพบว่ามีลักษณะคล้ายระเบิด จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของธนาคารและโทรศัพท์แจ้งตำรวจทันที เจ้าหน้าที่ EOD ได้เข้าทำการตรวจสอบและเคลื่อนย้ายระเบิดออกจากพื้นที่ไปยังสถานที่ปลอดภัยเพื่อทำลายในเวลาต่อมา โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที จึงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความตื่นกลัวให้กับพนักงานธนาคารและประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา เนื่องจากการก่อการร้ายหรือเหตุระเบิดในพื้นที่ชุมชนมักสร้างความเสียหายร้ายแรง ผู้อำนวยการธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนนนท์ เปิดเผยว่าธนาคารได้หยุดให้บริการชั่วคราวในช่วงที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน และได้ประสานงานกับตำรวจในการตรวจสอบกล้องวงจรปิดจำนวน 10 ตัวที่ครอบคลุมพื้นที่รอบธนาคารและบริเวณใกล้เคียงอย่างละเอียด พ.
ต. อ.
สมชาย กล่าวว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนกำลังรวบรวมหลักฐานและสอบปากคำพยานบุคคลที่อยู่บริเวณเกิดเหตุ รวมถึงพนักงานเก็บขยะและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อหาความเชื่อมโยงของคนร้ายที่อาจนำระเบิดมาทิ้งไว้ จากภาพกล้องวงจรปิดเบื้องต้นพบเห็นชายต้องสงสัยสวมหมวกกันน็อคและเสื้อแขนยาว ขับขี่จักรยานยนต์มาจอดบริเวณจุดทิ้งขยะในช่วงเวลากลางดึกที่ผ่านมา ทิ้งถุงดำขนาดใหญ่ลงในกองขยะแล้วรีบขับรถออกไป แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นบุคคลเดียวกับที่นำระเบิดมาวางหรือไม่ ทางตำรวจจะขยายผลตรวจสอบเส้นทางของจักรยานยนต์คันดังกล่าวและประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แรงจูงใจในการก่อเหตุยังอยู่ระหว่างการสืบสวน เจ้าหน้าที่ตั้งข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าผู้กระทำอาจต้องการหลีกเลี่ยงการถูกจับกุมในคดีอาญาอื่น หรืออาจเป็นความพยายามสร้างสถานการณ์เพื่อข่มขู่หรือก่อกวนความสงบเรียบร้อย เนื่องจากระเบิดชนิดนี้มักพบในกลุ่มผู้ก่อการร้ายหรืออาชญากรที่มีความชำนาญ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างความรับผิดชอบ ตำรวจขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและไม่แชร์ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน เพื่อป้องกันความสับสน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวัง หากพบเห็นวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที ห้ามจับต้องหรือเคลื่อนย้ายด้วยตนเอง และควรหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เสี่ยง สำหรับความคืบหน้าในการสืบสวนคดีนี้ ตำรวจจะแถลงข่าวอีกครั้งเมื่อมีผลคืบหน้าชัดเจน ขอให้ประชาชนติดตามผ่านช่องทางของสำนักงานตำรวจแห่งชาต
ระเบิด MK2 บางขุนนนท์ ธนาคารกรุงไทย EOD อาชญากรรม
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
เร่งทำลายทุ่นระเบิดตกค้าง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์พื้นที่แนวชายแดนทั้ง อ.กาบเชิง และ อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ วันนี้เจ้าหน้าที่ชุด EOD ทยอยทำลายทุ่นระเบิดที่ตกค้างที่กัมพูชายิงเข้ามา แต่ไม่ทำงาน เป็นจำนวนมาก วันนี้ (12 ส.ค.2568) เจ้าหน้าที่ชุด EOD ทยอยทำลายทุ่นระเบิดที่ฝั่งกัมพูชายิงเข้ามาแต่ไม่ทำงานซึ่งมีเป็นจำนวนมากในพื้นที่แนวชายแดนทั้ง อ.กาบเชิง และ อ.พนมดงรัก จ.
Read more »
ทำลายระเบิด PG-7 ของกัมพูชา ตกพื้นที่เกษตรกรรมสุรินทร์เจ้าหน้าที่ EOD วางแผนทำลายสรรพาวุธระเบิดชนิด PG-7 ที่ยังไม่ระเบิดจำนวน 7 ลูก ในพื้นที่เกษตรกรรม อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ วันนี้ (12 ส.ค.2568) เจ้าหน้าที่ชุด EOD กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธร จ.สุรินทร์ วางแผนทำลายสรรพาวุธระเบิดชนิด PG-7 ที่ยังไม่ระเบิดจำนวน 7ลูก ในพื้นที่บ้านโคกแสลง ต.ตาเมียง อ.
Read more »
ทำลายระเบิด PG-7 ของกัมพูชา ตกพื้นที่เกษตรกรรมสุรินทร์เจ้าหน้าที่ EOD วางแผนทำลายสรรพาวุธระเบิดชนิด PG-7 ที่ยังไม่ระเบิดจำนวน 7 ลูก ในพื้นที่เกษตรกรรม อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ วันนี้ (12 ส.ค.2568) เจ้าหน้าที่ชุด EOD กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธร จ.สุรินทร์ วางแผนทำลายสรรพาวุธระเบิดชนิด PG-7 ที่ยังไม่ระเบิดจำนวน 7ลูก ในพื้นที่บ้านโคกแสลง ต.ตาเมียง อ.
Read more »
บุรีรัมย์ TMAC-EOD เร่งเก็บกู้ระเบิดชายแดน เผยอยากได้ชุด Hook and Line ช่วยกู้บุรีรัมย์ TMAC-EOD เร่งเก็บกู้ระเบิดชายแดน เผยอยากได้ชุด Hook and Line ช่วยกู้ หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 3 ร่วมกับชุด EOD ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ เร่งสำรวจเพื่อพิสูจน์ทราบ เก็บกู้และทำลายระเบิดในพื้นที่ อ.บ้านกรวด จ.
Read more »
“เอสทูโรโบติกส์” นำ “Nautilus MK2”หุ่นยนต์ช่วยซ่อมท่อส่งน้ำมันใต้ทะเล“เอสทโรโบติกส์ “ นำหุ่นยนต์ “Nautilus MK2' เทคโนโลยีสัญชาติไทย-นอร์เวย์ สร้างประวัติศาสตร์ ปฏิบัติภารกิจซ่อมท่อส่งน้ำมันใต้ทะเล
Read more »
ADNOC เลือกหุ่นยนต์ไทย–นอร์เวย์ Nautilus MK2 ซ่อมท่อน้ำมันใต้น้ำADNOC มอบภารกิจซ่อมท่อส่งน้ำมันใต้ทะเลให้ S2 Robotics ใช้หุ่นยนต์ “Nautilus MK2” เทคโนโลยีไทย–นอร์เวย์ ยกระดับความปลอดภัยและมาตรฐานพลังงานโลก
Read more »