ระวัง! ต้นทุนแฝงจากการเลือกซื้อ 'โดรน' ราคาถูก อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงมหาศาล

การเลือกซื้อโดรนระดับองค์กรต้องพิจารณามากกว่าแค่ราคา ควรเลือกพันธมิตรที่น่าเชื่อถือและมีบริการหลังการขายที่ดี เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางกฎหมายและต้นทุนแฝงที่อาจเกิดขึ้น
ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบัน เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า โดรน ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในหลากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจโครงสร้างขนาดใหญ่ การลาดตระเวนพื้นที่อุตสาหกรรม การปฏิบัติภารกิจกู้ภัย หรือแม้แต่การตรวจสอบ ความปลอดภัย ของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่างๆ โดรน ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยยกระดับ ความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดต้นทุนให้กับธุรกิจต่างๆ อย่างเห็นได้ชัด การใช้งาน โดรน ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก และในประเทศไทยก็เช่นกัน องค์กรและบริษัทต่างๆ หันมาให้ความสนใจและลงทุนในเทคโนโลยี โดรน มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ของตนเอง อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจเลือก โดรน ที่เหมาะสมและการเลือกพันธมิตรหรือตัวแทนจำหน่ายที่น่าเชื่อถือถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะการลงทุนใน โดรน ระดับองค์กร ( Enterprise Drone ) ไม่ใช่เพียงแค่การซื้ออุปกรณ์ แต่เป็นการลงทุนในระบบและโซลูชันที่ต้องมีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และสามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจได้อย่างแท้จริง ปัญหาสำคัญที่หลายองค์กรและฝ่ายจัดซื้อต้องเผชิญคือการตัดสินใจเลือก โดรน โดยใช้เพียงแค่ ราคาเริ่มต้น เป็นปัจจัยหลัก และเลือกซื้อจากผู้นำเข้าอิสระ ช่องทางออนไลน์ หรือใช้เครื่องหิ้วที่ไม่ผ่านการรับรอง แม้ว่าวิธีนี้อาจดูเหมือนช่วยประหยัดงบประมาณในระยะสั้น แต่ในระยะยาวอาจนำมาซึ่งปัญหาและ ต้นทุนแฝง ที่สูงกว่ามาก ในโลกของการดำเนินธุรกิจที่เต็มไปด้วยความเสี่ยง การตัดสินใจที่ขาดความรอบคอบอาจกลายเป็นช่องโหว่ที่ทำให้องค์กรต้องเผชิญกับความเสียหายที่ไม่คาดคิดได้ ยกตัวอย่างเช่น ในภารกิจที่ต้องแข่งกับเวลาอย่างการตรวจสอบรอยร้าวของแท่นขุดเจาะกลางทะเล หรือการค้นหาผู้สูญหาย หากระบบของ โดรน เกิดขัดข้องกะทันหัน ผลกระทบที่ตามมาไม่ใช่เพียงความเสียหายของตัวอุปกรณ์เท่านั้น แต่คือการหยุดชะงักของปฏิบัติการทั้งหมด ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายสูงกว่าส่วนต่างของราคาเครื่องหลายเท่าตัว องค์กรที่เลือกจัดหา โดรน จากผู้ขายที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายทางการมักต้องแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดด้วยตนเองเมื่ออุปกรณ์มีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางคอยดูแล การเสี่ยงต่อการถูกเปลี่ยนใส่อะไหล่ที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือความล่าช้าเมื่อต้องส่งซ่อม นอกจากนี้ การขาดการสนับสนุนด้านเทคนิคและการบริการหลังการขายที่ดีก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่องค์กรต้องเผชิญเมื่อเลือกซื้อ โดรน จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ ประเด็นที่น่ากังวลที่สุดคือ ความเสี่ยงทางกฎหมาย เนื่องจาก โดรน ที่นำเข้าอย่างไม่ถูกต้องจะไม่สามารถนำไปขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.
) ได้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถทำประกันภัยบุคคลที่ 3 ได้ และอาจมีความเสี่ยงทางกฎหมายในการทำภารกิจต่างๆ นอกจากนี้ โดรนที่ไม่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถลงทะเบียนกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ได้ เนื่องจากจะไม่ผ่านเงื่อนไขที่ CAAT กำหนด ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถทำการบินในพื้นที่ที่กำหนดได้ การเลือกซื้อโดรนจากตัวแทนจำหน่ายทางการที่ได้รับการรับรองจะช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายและทำให้มั่นใจได้ว่าโดรนที่ซื้อมานั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การลงทุนในโดรนระดับองค์กรจึงควรพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ อย่างรอบด้าน ไม่เพียงแค่ราคาเริ่มต้น แต่ควรคำนึงถึงคุณภาพของอุปกรณ์ การบริการหลังการขาย การสนับสนุนด้านเทคนิค และความน่าเชื่อถือของผู้ขาย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการลงทุนในโดรนจะคุ้มค่าและสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับธุรกิจได้อย่างยั่งยืน การเลือกพันธมิตรที่แข็งแกร่งและมีความเชี่ยวชาญจะช่วยให้องค์กรสามารถนำเทคโนโลยีโดรนมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและปลอดภั
โดรน Enterprise Drone ความปลอดภัย ต้นทุนแฝง กสทช. CAAT