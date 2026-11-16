ระยองสร้างเครื่องสกัดรถยนต์ราคาถูก 4 หมื่นบาทหยุดรถบรรทุกได้
วิทยาลัยเทคนิคระยองพัฒนาเครื่องสกัดกั้นยานพาหนะด้วยงบ 40,000 บาท สามารถหยุดรถบรรทุกได้แทนการนำเข้าราคาสูง เตรียมเสนอเป็นต้นแบบใช้ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
วิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ตำรวจเมืองระยอง สร้างนวัตกรรม 'เครื่องสกัดกั้นยับยั้งรถยนต์' สำเร็จด้วยงบประมาณเพียง 40,000 บาท ซึ่งถูกกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศถึงเกือบ 3 เท่า โดยเครื่องดังกล่าวมีคุณสมบัติแข็งแรง สามารถหยุดยั้งรถบรรทุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมเสนอผู้บังคับบัญชาให้นำไปเป็นต้นแบบใช้ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
วิทยาลัยเทคนิคระยองส่งมอบนวัตกรรมเครื่องสกัดกั้น
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 บริเวณหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ได้จัดพิธีส่งมอบ 'เครื่องสกัดกั้นยับยั้งรถยนต์' อย่างเป็นทางการ พตออาทิตย์ ยาแก้ว ผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นผู้รับมอบผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากคณาจารย์และนักเรียนนักศึกษา โดยมีนายกิตติพงษ์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง นำคณะผู้บริหารประกอบด้วย นางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร นายชาคริต รุ่งรัตน์ และ นสณิชาภัทร สัตย์ซื่อ รองผู้อำนวยการ ร่วมพิธีส่งมอบด้วยAlso readโจรใจบาปบุกลักทรัพย์พระในกุฏิกลางดึก เหยื่อไม่รู้ตัวถูกขังในตู้เสื้อผ้าจนถึงเช้า
ออกแบบสร้างด้วยงบ 40,000 บาทแทนการนำเข้า
พตออาทิตย์ ยาแก้ว เปิดเผยที่มาของโครงการว่า เริ่มต้นจากการเห็นคลิปวิดีโอการทำงานของเครื่องสกัดกั้นยานพาหนะจากต่างประเทศ จึงได้ปรึกษา นายกิตติพงษ์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เพื่อขอให้ช่วยพัฒนาและจัดสร้างขึ้น วิทยาลัยฯ จึงมอบหมายให้คณะครู และนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต ร่วมกันออกแบบและประดิษฐ์จนสำเร็จ โดยใช้งบประมาณเพียง 40,000 บาท ซึ่งประหยัดกว่าการสั่งซื้อจากต่างประเทศที่มีราคาสูงกว่า 100,000 บาท ถึงเกือบ 3 เท่า
วัสดุเหล็กหนาหยุดรถบรรทุกได้ เคลื่อนย้ายสะดวก
เครื่องสกัดกั้นดังกล่าวผลิตจากเหล็กหนาที่มีความแข็งแรงสูง สามารถหยุดยั้งรถบรรทุกได้ โดยติดตั้งล้อเลื่อนเพื่อให้เข็นเคลื่อนย้ายได้สะดวกและมีระบบล็อกขณะปฏิบัติงาน อีกทั้งยังสามารถถอดแยกชิ้นส่วนเพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ตั้งด่านตรวจ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการสกัดกั้นและระงับเหตุที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะของคนร้ายได้ทันที
ปกป้องชีวิตผู้ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนผู้บริสุทธิ์
นวัตกรรมนี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับตำรวจผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้บริสุทธิ์ โดยระบบการหยุดยั้งที่รวดเร็วและแข็งแรงช่วยลดความเสี่ยงในการเผชิญหน้ากับยานพาหนะที่อาจใช้ในการกระทำความรุนแรง การออกแบบให้ถอดแยกชิ้นส่วนได้ยังช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถปรับรูปแบบการติดตั้งได้ตามลักษณะภูมิประเทศของจุดตรวจต่างๆ อย่างเหมาะสม
เสนอต้นแบบขยายผลใช้ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
หลังจากการทดสอบและรับมอบสำเร็จแล้ว พตออาทิตย์ ยาแก้ว แจ้งว่าจะเตรียมนำเสนอผลงานต้นแบบของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง ต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูง เพื่อพิจารณาจัดสร้างและนำไปใช้งานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ต่อไป ซึ่งจะเป็นการยกระดับศักยภาพด้านการสกัดกั้นยานพาหนะในพื้นที่เสี่ยงภัยด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาภายในประเทศ
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