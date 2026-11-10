ระยองบุกตรวจไซต์งานแบตเตอรี่ ยึบทํานายจ้าง 2 บริษัท 20 แรงงานต่างด้าวไม่อนุญาต
จังหวัดระยองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้ฝ่ายปกครองและตำรวจบุกตรวจค้นไซต์งานก่อสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าใน ต.สำนักทอง อ.เมือง พบแรงงานต่างด้าว 20 ราย ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต และจับกุมตัวนายจ้าง 2 บริษัทฐานรับทำงานผิดกฎหมาย
จังหวัด ระยอง สั่งการให้ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมกำลังพลหลายหน่วย ดำเนินการตรวจสอบและติดตามผู้ต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเข้มงวด หลังได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนว่ามีการลักลอบนำแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานในไซต์งานก่อสร้างภายในพื้นที่รับผิดชอบ
การบุกตรวจค้นไซต์งานผลิตแบตเตอรี่
นายไตรภพ วงศ์ไตรรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทํานาค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และ นายพลตำรวจตรี ปราโมทย์ งามประสิทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ได้บูรณาการกำลังพลร่วมกับนายณัฐพล รักชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง นายกิติกองส์ อุระวรรณ์ นายอำเภอเมืองระยอง พ.ต.อ. พิชัช จั่นเย็น ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสำนักทอง นายธัชพล เอี่ยมงาม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดระยอง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อำเภอเมืองระยอง ที่ 1 รวมถึงเจ้าหน้าที่จากสำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง และตำรวจสืบสวนจังหวัดระยองAlso readตำรวจปราบปรามเครือข่าย 'เสี่ยเล็ก' ฉ้อโกงที่ดินหาดฟรีดอม หักหลังอ้างสิทธิ์ป่าสงวน
กองกำลังดังกล่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบตามข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมุ่งเน้นตรวจสอบเอกสารและใบอนุญาตทำงานของผู้แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง อย่างละเอียดถี่ถ้วน
พบแรงงานต่างด้าว 2 สัญชาตินิยมผิดกฎหมาย
จากการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน เจ้าหน้าที่พบผู้ต่างด้าวที่ทำงานอยู่ภายในไซต์งานก่อสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าแห่งหนึ่ง จำนวน 20 ราย โดยแบ่งเป็นประชาชนจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาจำนวน 16 ราย เป็นชาย 12 ราย และหญิง 4 ราย และจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน 4 ราย เป็นชายทั้งหมด ซึ่งทั้งหมดไม่สามารถแสดงหลักฐานใบอนุญาตทำงานหรือเอกสารการทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายได้
ผลการตรวจสอบดังกล่าวทำให้เจ้าหน้าที่สรุปว่าผู้ต่างด้าวทั้ง 20 รายได้กระทำความผิดฐานเป็นผู้ต่างด้าวที่เข้ามาทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 8 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพร้อมกันนี้ยังได้ดำเนินคดีกับนายจ้าง 2 บริษัทฐานรับคนต่างด้าวเข้ามาทำงานโดยไม่ได้ได้รับอนุญาตเช่นกัน
มาตรการทางกฎหมายและขั้นตอนการส่งตัวดำเนินคดี
หลังจากตรวจสอบหลักฐานและข้อเท็จจริงจนครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าได้ที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้ต่างด้าวทั้ง 20 รายในความผิดฐานเป็นผู้ต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมาย และพร้อมกันนั้นได้ควบคุมตัวผู้ต้องหามาส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรสำนักทอง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
การดำเนินคดีในครั้งนี้นับเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อควบคุมสถานการณ์และการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดระยองอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจับกุมและดำเนินคดีกับทั้งตัวผู้ต่างด้าวและนายจ้างนั้นจะช่วยสร้างความเป็นธรรมและลดปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่
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