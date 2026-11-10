TH
Advertisement
Economy

ระยองบุกตรวจไซต์งานแบตเตอรี่ ยึบทํานายจ้าง 2 บริษัท 20 แรงงานต่างด้าวไม่อนุญาต

siamrath_online#15 in ประเทศไทย
ระยองบุกตรวจไซต์งานแบตเตอรี่ ยึบทํานายจ้าง 2 บริษัท 20 แรงงานต่างด้าวไม่อนุญาต
ระยอง · แรงงานต่างด้าว · โรงงานผลิตแบตเตอรี่
Advertisement

จังหวัดระยองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้ฝ่ายปกครองและตำรวจบุกตรวจค้นไซต์งานก่อสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าใน ต.สำนักทอง อ.เมือง พบแรงงานต่างด้าว 20 ราย ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต และจับกุมตัวนายจ้าง 2 บริษัทฐานรับทำงานผิดกฎหมาย

จังหวัด ระยอง สั่งการให้ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมกำลังพลหลายหน่วย ดำเนินการตรวจสอบและติดตามผู้ต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเข้มงวด หลังได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนว่ามีการลักลอบนำแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานในไซต์งานก่อสร้างภายในพื้นที่รับผิดชอบ

การบุกตรวจค้นไซต์งานผลิตแบตเตอรี่

นายไตรภพ วงศ์ไตรรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทํานาค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และ นายพลตำรวจตรี ปราโมทย์ งามประสิทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ได้บูรณาการกำลังพลร่วมกับนายณัฐพล รักชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง นายกิติกองส์ อุระวรรณ์ นายอำเภอเมืองระยอง พ.ต.อ. พิชัช จั่นเย็น ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสำนักทอง นายธัชพล เอี่ยมงาม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดระยอง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อำเภอเมืองระยอง ที่ 1 รวมถึงเจ้าหน้าที่จากสำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง และตำรวจสืบสวนจังหวัดระยอง

Also readตำรวจปราบปรามเครือข่าย 'เสี่ยเล็ก' ฉ้อโกงที่ดินหาดฟรีดอม หักหลังอ้างสิทธิ์ป่าสงวน

กองกำลังดังกล่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบตามข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมุ่งเน้นตรวจสอบเอกสารและใบอนุญาตทำงานของผู้แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง อย่างละเอียดถี่ถ้วน

พบแรงงานต่างด้าว 2 สัญชาตินิยมผิดกฎหมาย

จากการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน เจ้าหน้าที่พบผู้ต่างด้าวที่ทำงานอยู่ภายในไซต์งานก่อสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าแห่งหนึ่ง จำนวน 20 ราย โดยแบ่งเป็นประชาชนจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาจำนวน 16 ราย เป็นชาย 12 ราย และหญิง 4 ราย และจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน 4 ราย เป็นชายทั้งหมด ซึ่งทั้งหมดไม่สามารถแสดงหลักฐานใบอนุญาตทำงานหรือเอกสารการทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายได้

Advertisement

ผลการตรวจสอบดังกล่าวทำให้เจ้าหน้าที่สรุปว่าผู้ต่างด้าวทั้ง 20 รายได้กระทำความผิดฐานเป็นผู้ต่างด้าวที่เข้ามาทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 8 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพร้อมกันนี้ยังได้ดำเนินคดีกับนายจ้าง 2 บริษัทฐานรับคนต่างด้าวเข้ามาทำงานโดยไม่ได้ได้รับอนุญาตเช่นกัน

มาตรการทางกฎหมายและขั้นตอนการส่งตัวดำเนินคดี

หลังจากตรวจสอบหลักฐานและข้อเท็จจริงจนครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าได้ที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้ต่างด้าวทั้ง 20 รายในความผิดฐานเป็นผู้ต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมาย และพร้อมกันนั้นได้ควบคุมตัวผู้ต้องหามาส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรสำนักทอง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

การดำเนินคดีในครั้งนี้นับเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อควบคุมสถานการณ์และการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดระยองอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจับกุมและดำเนินคดีกับทั้งตัวผู้ต่างด้าวและนายจ้างนั้นจะช่วยสร้างความเป็นธรรมและลดปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่

siamrath_online#15 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

Advertisement
ระยอง แรงงานต่างด้าว โรงงานผลิตแบตเตอรี่ ผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าหน้าที่รัฐ ความผิดกฎหมายแรงงาน ต.สำนักทอง

More on Economy

See all

แผ่นดินไหวขนาด 5.7 เขย่าญี่ปุ่นตอนกลาง บาดเจ็บกว่า 20 ราย

แผ่นดินไหวขนาด 5.7 เขย่าญี่ปุ่นตอนกลาง บาดเจ็บกว่า 20 ราย

amarintvhd

ข่าวล่าสุด · ประเทศไทย

See all
Up nextแผ่นดินไหวขนาด 5.7 เขย่าญี่ปุ่นตอนกลาง บาดเจ็บกว่า 20 ราย