ระบบไอทีสหรัฐฯ ดับยกวง: ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ส และ เจพีมอร์แกน เชส ผงะ หลังเจอปัญหาขัดข้องต่อเนื่อง
เหตุขัดข้องทางเทคนิคครั้งใหญ่กระทบ สหรัฐอเมริกา ทั้งการบิน ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ส และระบบการเงิน เจพีมอร์แกน เชส ทำให้เกิดวิกฤตโครงสร้างพื้นฐานต่อเนื่องหลายวัน
สายการบิน ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ส ของ สหรัฐอเมริกา ประสบปัญหาขัดข้องทางเทคโนโลยีทั่วทั้งระบบต่อเนื่องเป็นวันสอง ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2024 ก่อให้เกิดความปั่นป่วนอย่างหนักต่อเที่ยวบินหลายร้อยเส้นทางทั่วประเทศ
ขณะเดียวกันนั้น ภาคการเงินของ สหรัฐอเมริกา ก็เกิดเหตุโกลาหลเมื่อประชาชนหลายพันคนไม่สามารถเข้าถึงบัญชีธนาคารหรือโอนเงินได้ เหตุการณ์นี้ถือเป็นกรณีล่าสุดของเหตุขัดข้องทางเทคนิคขนาดใหญ่ที่สั่นคลอนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญด้านการบิน การธนาคาร และเทคโนโลยีของสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาAlso readสืบนครบาลจับกุม 'ศักดิ์สยาม' ยอมรับล่วงละเมิดเด็ก 9 ขวบ 3 ครั้ง
รายละเอียดผลกระทบและการแก้ไขระบบ ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ส
สายการบิน ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ส ระบุชัดเจนว่าเหตุขัดข้องนี้ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินขาออกทั่วทั้งเครือข่ายการบินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม เครื่องบินที่กำลังบินอยู่ระหว่างอากาศและเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตรระดับภูมิภาค United Express ได้รับการยืนยันว่าไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว
แถลงการณ์จากสายการบินระบุว่า ทราบถึงปัญหาขัดแย้งของระบบในวงกว้างและทีมงานกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อแก้ไขให้ระบบกลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งขอโทษผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ สำหรับข้อมูลจากเว็บไซต์ติดตามเที่ยวบิน FlightAware พบว่าอย่างน้อย 418 เที่ยวของ ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ส ประสบปัญหาล่าช้าจนถึงช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2024
สถานการณ์รุนแรงถึงขั้นมีรายงานจากสนามบินจอร์จ บุช ในเมืองฮิวสตัน ว่ามีนักบินรายหนึ่งสอบถามไปยังหอควบคุมการบิน เพื่อขออนุญาตจอดเทียบท่าต่อไปจนกว่าระบบจะกู้คืนได้สำเร็จ ด้านสายการบิน ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ส ยืนยันในภายหลังว่าเหตุขัดข้องได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งระบุว่าไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าเป็นการโจมตีทางไซเบอร์แต่อย่างใด แต่ยังไม่ได้เปิดเผยสาเหตุโดยละเอียดของปัญหาที่อาจเกิดจากซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์
ปมปัญหาธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส และเครือข่ายชำระเงิน Zelle
ก่อนหน้าเหตุการณ์การบิน ลูกค้าของธนาคารยักษ์ใหญ่หลายแห่งใน สหรัฐอเมริกา ได้แก่ เจพีมอร์แกน เชส, แบงก์ออฟอเมริกา, เวลส์ฟาร์โก, ยูเอสแบงก์ และทรูอิสต์ ต่างรายงานปัญหาในการเข้าใช้บริการธนาคารออนไลน์และการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
เหตุขัดข้องดังกล่าวมีสาเหตุมาจากปัญหาทางเทคนิค ณ ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส ซึ่งเป็นธนาคารหลักที่รับผิดชอบธุรกรรมจำนวนมาก โฆษกของ เจพีมอร์แกน เชส ยอมรับว่าธุรกรรมบางรายการใช้เวลาดำเนินการนานกว่าปกติแต่ยืนยันว่าลูกค้ายังคงสามารถเข้าถึงเงินของตนได้
ทางธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส ระบุว่าเกิดข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ในระบบฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งภายในองค์กร โดยเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการโจมตีทางไซเบอร์ และไม่ใช่ความล้มเหลวของระบบในภาพรวม ทั้งนี้ สถาบันการเงินอื่นๆ อาจประสบความล่าช้าในการประมวลผลธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของ เจพีมอร์แกน เชส
ขณะเดียวกัน ผู้ใช้ Zelle บริการชำระเงินดิจิทัลยอดนิยมต่างก็รายงานปัญหาในการใช้งาน แต่ผู้ให้บริการยืนยันว่าเครือข่ายชำระเงินของพวกเขายังคงปฏิบัติการได้เต็มกำลังตามปกติ แสดงให้เห็นว่าความขัดข้องเกิดจากระบบหลักมากกว่าบริการย่อย
อดีตความขัดข้อง Workday และ Microsoft ก่อนหน้านี้
เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นต่อเนื่องจากเหตุการณ์ระงับการบินทั่วประเทศตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2024 ครั้งที่สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (เอฟเอเอ) สั่งงดขึ้นบินเที่ยวบินทั้งหมดเป็นเวลาหลายชั่วโมง หลังเกิดความผิดพลาดระหว่างการอัปเกรดระบบโทรคมนาคม ส่งผลให้ระบบควบคุมการจราจรทางอากาศที่เก่าแก่ของประเทศล่ม
ความปั่นป่วนดังกล่าวลากยาวส่งผลกระทบต่อการสัญจรทางอากาศจนถึงช่วงสุดสัปดาห์ โดยมีเที่ยวบินมากกว่า 17,000 เที่ยว ถูกยกเลิกจนถึงวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2024 สร้างความเสียหายต่อระบบโลจิสติกส์และการเดินทางของประชาชนจำนวนมาก
นอกจากนี้ ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2024 เช่นกัน Workday บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านซอฟต์แวร์จ่ายเงินเดือนและทรัพยากรบุคคล ประสบเหตุขัดข้องครั้งใหญ่ ส่งผลให้พนักงานในบริษัทจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงบัญชีการทำงาน ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน และบริการด้านสวัสดิการต่างๆ ได้
แพลตฟอร์ม Workday ถูกใช้งานโดยองค์กรต่างๆ มากกว่า 11,500 แห่งทั่วโลก ในนั้นรวมถึง วอลมาร์ท, ทาร์เก็ต และ เน็ตฟลิกซ์ โดย Workday แถลงว่าสาเหตุเกิดจากปัญหาที่พบระหว่างการทดสอบระบบสำรองข้อมูล แต่ได้ดำเนินการกู้คืนบริการต่างๆ กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วเมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2024
การกู้คืนระบบ Microsoft และภาพรวมความเปราะบาง
ก่อนหน้านี้หนึ่งวัน บริษัท ไมโครซอฟต์ ก็ประสบเหตุขัดข้องครั้งใหญ่ส่งผลกระทบกับบริการ Outlook, Teams และผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ Copilot ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐใน สหรัฐอเมริกา
อย่างไรก็ตาม ทางบริษัท ไมโครซอฟต์ ระบุว่าบริการต่างๆ ได้กลับมาใช้งานได้ตามปกติอย่างเต็มรูปแบบแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2024 ที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทีมเทคนิคสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที
แม้ไม่มีหลักฐานความเชื่อมโยงกันโดยตรงของเหตุขัดข้องทางเทคนิคต่างๆ มากมายเหล่านี้ ทว่าจำนวนครั้งที่เกิดขึ้นถี่ในช่วงเวลาสั้นๆ ได้ก่อข้อกังวลอย่างหนักเกี่ยวกับความเปราะบางของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ สหรัฐอเมริกา ที่มีต่อการหยุดชะงักของบริการในวงกว้าง
ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า การพึ่งพาระบบดิจิทัลที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกัน ทำให้ความล้มเหลวเพียงจุดเดียวสามารถขยายผลเป็นวิกฤตระดับประเทศได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยและระบบสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซ้อนในอนาคต
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