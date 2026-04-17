ระนอง: สัมผัสเสน่ห์ทะเลอันดามันเหนือ เกาะกำตกเปิดรับนักท่องเที่ยวพักค้างคืนอีกครั้ง

หลังเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี 2547 อุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนอง ได้กลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถค้างคืนพักแรมบนเกาะกำตกอีกครั้ง ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้สัมผัสกับความงามตามธรรมชาติของทะเลอันดามันเหนือ ที่ยังคงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ หาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลใสราวคริสตัล และบรรยากาศความเป็นส่วนตัวที่หาได้ยากในปัจจุบัน
จังหวัด ระนอง ดินแดนที่เปรียบเสมือนอัญมณีแห่ง ทะเลอันดามัน เหนือ แม้จะไม่ได้มีข่าวคราวปรากฏบ่อยครั้งนัก แต่เมื่อใดที่มีโอกาสได้เดินทางเยือน ผู้มาเยือนมักจะมีความประทับใจที่อยากจะนำมาบอกเล่าเสมอ และในปีนี้ข่าวดีที่สร้างความตื่นเต้นให้กับเหล่านัก ท่องเที่ยว คือ การกลับมาเปิดให้นัก ท่องเที่ยว สามารถค้างคืนพักแรมบน เกาะกำตก ได้อีกครั้งหนึ่ง โดยทาง อุทยานแห่งชาติแหลมสน ซึ่งมีจุดสกัดตั้งอยู่บนเกาะ ได้อนุญาตให้มีการพักแรมได้ หลังจากที่เคยมีการอนุญาตเช่นนี้ในอดีต
แต่ต้องยุติไปเนื่องจากเหตุการณ์สึนามิครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2547 ซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ เกาะกำตก และชายทะเลบางเบน อันเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติแหลมสนเอง เหตุการณ์นั้นสร้างความสูญเสียและทำให้บรรยากาศบริเวณดังกล่าวเงียบเหงาไปหลายปี จนกระทั่งมาถึงวันนี้ ที่ความสวยงามและความสมบูรณ์ของธรรมชาติได้ถูกฟื้นฟูขึ้นอีกครั้ง ในวงการท่องเที่ยว ย่านหมู่เกาะกำนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอันดามันเหนือ ที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของชายหาดและหมู่เกาะในทะเลอันดามันไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ นั่นคือ น้ำทะเลที่ใสแจ๋วราวกับกระจก หาดทรายขาวสะอาด เม็ดทรายละเอียดที่นุ่มสบายเท้าเมื่อได้สัมผัส นอกจากนี้ สิ่งที่ทำให้ที่นี่พิเศษยิ่งขึ้นไปอีก คือปริมาณนักท่องเที่ยวที่ยังไม่หนาแน่นจนเกินไป ทำให้คำว่า 'บรรยากาศส่วนตัว' หรือ 'เกาะส่วนตัว' ไม่ใช่เรื่องที่เกินจริงสำหรับที่แห่งนี้ ผู้ที่ได้มาเยือนมักจะรู้สึกราวกับว่าได้ค้นพบสวรรค์บนดินจริงๆ สำหรับผู้เขียนเอง มีความชื่นชอบในหมู่เกาะกำเป็นพิเศษ เคยเดินทางไปมานับสิบครั้ง แม้จะไม่ได้ไปทุกปี แต่ความประทับใจยังคงไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อครั้งอดีต การเดินทางมายังเกาะแห่งนี้ยังไม่มีท่าเรืออย่างเป็นทางการ การจะขึ้นเรือแต่ละครั้งต้องเดินย่ำทรายปนเลนไป การเดินทางก็ใช้เพียงเรือหัวโทงธรรมดาที่ชาวประมงว่างเว้นจากการออกทะเลมาพานักท่องเที่ยว ลำเรือก็ไม่มีหลังคา ทำให้นั่งตากแดดร้อน แต่ยุคสมัยได้เปลี่ยนไป ปัจจุบันมีท่าเรือที่สะดวกสบาย เรือมีขนาดใหญ่ขึ้น กว้างขวางขึ้น มีหลังคา และอุปกรณ์ความปลอดภัยครบครัน ไม่จำเป็นต้องใช้เรือสปีดโบ๊ท เพราะระยะทางจากฝั่งไปยังหมู่เกาะก็ไม่ได้ไกลมากนัก การนั่งเรือหัวโทงชมทัศนียภาพสองข้างทางไปไม่นานก็ถึงหมู่เกาะกำแล้ว หมู่เกาะกำนี้มีลักษณะเป็นเกาะเล็กๆ จำนวน 4-5 เกาะที่อยู่ใกล้เคียงกัน เกาะที่อยู่เหนือสุดและเป็นที่นิยมในการท่องเที่ยวมากที่สุดคือ เกาะกำตก เกาะแห่งนี้มีลักษณะเด่นคือมีชายหาดทอดตัวยาวอยู่ทางทิศตะวันออก ดังที่ได้กล่าวไปแล้วคือทรายขาวละเอียด นุ่มเท้า และน้ำทะเลใสอย่างน่าอัศจรรย์ แม้จะขาดแคลนร่มเงาของต้นไม้ใหญ่บนชายหาดสักเล็กน้อย เนื่องจากเมื่อพ้นจากแนวหาดทรายขาวไปก็จะพบกับโขดหินภูเขาสูงชัน แต่ความงดงามของชายหาดที่ทอดยาวเป็นร้อยเมตรนั้นก็เพียงพอที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนในแต่ละวัน ยิ่งไปกว่านั้น หากเราเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกๆ ที่เดินทางไปถึง เราจะได้เห็นรอยเท้าของเราเป็นรอยแรกปรากฏอยู่บนผืนทรายขาว เมื่อน้ำทะเลขึ้นคลื่นซัดสาด รอยเหล่านั้นก็จะเลือนหายไปหมดสิ้น ในทุกๆ เช้า เกาะกำตกจึงเหมือนเพิ่งถูกค้นพบใหม่เสมอ เป็นความรู้สึกที่พิเศษและน่าจดจำอย่างยิ่ง เป็นการกลับมาของการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติอันบริสุทธิ์ที่ระนอง ที่รอให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสอีกครั้
ระนอง ทะเลอันดามัน เกาะกำตก อุทยานแห่งชาติแหลมสน พักค้างคืน ท่องเที่ยว
