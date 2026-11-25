ระดมค้นหานายนานสมมุติสูญหาย ปกครองพัทลุงเร่งค้นหาคลองตลิ่งชัน
เจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหา นายนานสมมุติ ชายผู้ต้องหาคดียาเสพติด ที่กระโดดคลองหนีตำรวจใน จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 24 พ.ย. โดยวันที่ 2 ระดับน้ำสูงขึ้น 2 เมตร ทำการค้นหายากลำบาก
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและตำรวจ จังหวัดพัทลุง ระดมกำลังค้นหา นายนานสมมุติ ชายอายุ 36 ปี ที่สูญหายหลังกระโดดลงคลองเพื่อหลบหนีการจับกุมเมื่อวานนี้ การค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากสภาพน้ำที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
เหตุการณ์กระโดดคลองหลบหนีตำรวจ
นายนานสมมุติ ชาวจังหวัดตรัง อายุ 36 ปี อาศัยอยู่ในตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เป็นผู้ที่ถูกจับกุมในคดีเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีของกลางเป็นยาบ้าจำนวน 6 เม็ด เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เมื่อช่วงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 ผู้ต้องหามีโอกาสกระโดดลงคลองตลิ่งชันในขณะที่ยังถูกใส่กุญแจมืออยู่ ทั้งนี้นายนานสมมุติเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสถานีตำรวจภูธรหนองเอื้อง จังหวัดตรัง ซึ่งออกเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2569 ในข้อหาสมคบคดียาเสพติด มีข้อสันนิษฐานว่าในช่วงที่เจ้าหน้าที่เข้าจับกุม นายนานสมมุติอาจพยายามปกปิดชื่อและนามสกุลก่อนจะใช้จังหวะที่เจ้าหน้าที่เผลอตัววิ่งหลบหนีและกระโดดลงคลองทันทีAlso readดิว ธีรภัทร พบพนักงานสอบสวนดีเอสไอ แจงปมโอนเงินบริจาคเข้ามูลนิธิ
อุปสรรคระดับน้ำสูงและการค้นหา
ทีมค้นหาที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยจังหวัดพัทลุง ตำรวจสถานีตำรวจภูธรป่าพะยอม สถานีตำรวจภูธรควนขนุน รวมถึงชุดประดาน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ได้เข้าทำการค้นหาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงพลบค่ำของวันที่ 24 พฤศจิกายน โดยเริ่มค้นหาจากจุดเกิดเหตุและขยายแนวไปตามลำคลองไปยังด้านล่าง แต่ในการค้นหาวันที่ 2 ซึ่งเป็นวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 เจ้าหน้าที่พบอุปสรรคสำคัญคือระดับน้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้นกว่า 2 เมตร เมื่อเทียบกับวันแรก และมีกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกราก ทำให้ไม่สามารถดำน้ำค้นหาได้อย่างเต็มที่ จึงต้องปรับแผนมาเป็นการค้นหาตามแนวผิวน้ำแทน
ครอบครัวรอคอยข่าวและความหวัง
นายพรายสมมุติ ซึ่งเป็นอดีตภรรยาของนายนานสมมุติเดินทางมาติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือ โดยเปิดเผยว่าทั้งสองคนแยกทางกันมานานเกือบ 3 ปีแล้ว แต่ยังมีการติดต่อพูดคุยกันบ้างในเรื่องของลูกสาว สำหรับนายนานสมมุติเดินทางมาทำงานที่จังหวัดพัทลุงเป็นลูกจ้างของบริษัทเอกชน โดยมีหน้าที่ติดตามทวงถามค่าไฟฟ้าและตัดมิเตอร์ไฟฟ้าตามบ้านเรือนประชาชนที่ค้างชำระ ด้าน ด.ญ.ลูกสาววัย 16 ปี ถึงกับร่ำไห้อย่างยิ่งด้วยความเสียใจและเปิดเผยว่าในตอนเช้าของวันที่ 24 พฤศจิกายน พ่อยังได้โทรศัพท์มาพูดคุยและสอบถามเรื่องการไปลอยกระทงว่าจะไปที่ใด อย่างไร แต่หลังจากนั้นกลับได้รับข่าวร้ายว่าพ่อกระโดดคลองหลบหนีตำรวจและสูญหายไป
ข้อสรุปและความตั้งใจของครอบครัว
ครอบครัวของนายนานสมมุติต้องการเพียงให้พบตัวพ่อและขอให้พ่อปลอดภัย แม้หลังจากนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการรับโทษตามกฎหมายก็ตาม ซึ่งนับจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังค้นหาอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่พบตัวนายนานสมมุติ ท่ามกลางความหวังของครอบครัวที่เฝ้ารอข่าวว่านายนานสมมุติจะยังมีชีวิตรอดและปลอดภัยท่ามกลางสายน้ำที่เชี่ยวกรากนี้
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