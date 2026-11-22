รอย คีน วิจารณ์แมนยูตกต่ำพ่ายลิเวอร์พูล 0-4 ไร้ความมุ่งมั่น
รอย คีน อดีตนักเตะแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด วิจารณ์อย่างหนักหลังทีมพ่าย ลิเวอร์พูล 0-4 โดยมองว่านักเตะขาดความรับผิดชอบและทัศนคติที่ไม่เหมาะสมต่อความสำเร็จของสโมสร
รอย คีน อดีตกัปตันทีม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างรุนแรงและตรงไปตรงมาเกี่ยวกับผลงานของอดีตต้นสังกัด หลังทีมต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ด้วยการเสียประตูรัว ๆ ถึง 4 ประตูต่อศูนย์ให้กับ ลิเวอร์พูล ในศึก พรีเมียร์ลีก ที่สนาม แอนฟิลด์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา การพ่ายแพ้ดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงสถิติที่น่าอับอายเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเชิงลึกในเรื่องของทัศนคติและความมุ่งมั่นของนักฟุตบอลในชุดปัจจุบัน
ความล้มเหลวของทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
เหตุการณ์สำคัญที่จุดประกายให้ปัญหาทั้งหมดปรากฏชัดคือสถานการณ์ที่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ต้องต่อสู้ด้วยผู้เล่นเพียง 10 คน หลังจาก เลนี่ โยโร่ ถูกใบแดงไล่ออกจากสนามตั้งแต่นาทีที่ 8 ของเกม ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทีมควรจะต้องใช้ความพยายามมากกว่าเดิมในการรักษาผลการแข่งขัน แต่ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็ไม่สามารถต้านทานแรงกดดันและทำผลงานออกมาได้ด้อยคุณภาพอย่างชัดเจนAlso readผ่าเดือด 4 ประเด็น ช้างศึกยู-23 โดนเวียดนามถล่มเละ
รอย คeen แสดงความไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจนกับคำกล่าวอ้างบางกลุ่มที่มองว่าความพ่ายแพ้ด้วยคะแนน 0-4 นั้นไม่ใช่เรื่องเลวร้ายมากนัก โดยเขายืนยันว่าทีมที่สามารถเล่นด้วยผู้เล่นน้อยกว่ามักจะสามารถสร้างผลงานหรือหาจุดอ่อนของฝ่ายตรงข้ามเพื่อประคองสถานการณ์ให้ได้มากกว่านี้เสมอ การที่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทำไม่ได้เลยนั้นบ่งชี้ถึงปัญหาเชิงระบบที่ไม่สามารถแก้ไขได้ง่าย ๆ
ทัศนคติและการรับผิดชอบของนักเตะ
อดีตกัปตันปีศาจแดง ได้ตั้งคำถามอย่างแรงกดดันไปยังผู้บริหารและวงการฟุตบอลว่า มีทีมใดบ้างในโลกฟุตบอลที่ปล่อยให้ตัวเองถูกกดดันจนเสียประตูจำนวนมาก ทั้งที่เล่นด้วยผู้เล่นน้อยกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง รอย คีน ระบุว่า แม้สภาพร่างกายหรือจำนวนผู้เล่นจะไม่เท่ากัน แต่คุณภาพและการต่อสู้ควรจะเป็นสิ่งที่นักฟุตบอลแสดงออกมาให้ได้มากที่สุด เขาไม่เชื่อเลยว่านักฟุตบอลอาชีพจะสามารถยอมแพ้ต่อสถานการณ์ได้ง่ายดายขนาดนั้น
ประเด็นที่น่าสนใจและสร้างความโกรธแค้นให้กับ รอย คีน อย่างยิ่งคือพฤติกรรมของแฟนบอลทีมเยือนที่ปรบมือต้อนรับนักเตะกลับเข้ามายังห้องแต่งตัวหลังจบเกม ซึ่งเขาชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการลดมาตรฐานของสโมสรอย่างร้ายแรง การปรบมือให้กับผลงานที่ด้อยคุณภาพเช่นนี้ไม่ได้ช่วยกระตุ้นแรงบันดาลใจ แต่กลับเป็นการส่งสัญญาณที่ผิดว่าความพยายามที่ขาดหายไปนั้นเป็นเรื่องที่ยอมรับได้
รอย คeen ยังได้แสดงความคิดเห็นอย่างเผ็ดร้อนว่าการที่ ลิเวอร์พูล สามารถยิงประตูได้มากกว่านี้ถือเป็นสิ่งที่เป็นไปได้สูง โดยเขาคิดว่าทีมเยือนน่าจะเสียประตูมากถึง 8 หรือ 9 ประตูด้วยซ้ำหากนักเตะไม่ได้แสดงอาการท้อแท้เร็วเกินไป ความรู้สึกอยากสบถออกมาของเขาสะท้อนถึงระดับความผิดหวังที่มีต่อความรับผิดชอบของผู้เล่นที่ไม่ยอมตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเด็ดขาดในนาทีวิกฤต
ผลกระทบและความคาดหวังในอนาคต
การวิจารณ์ครั้งนี้ของ รอย คeen ถือเป็นการแจ้งเตือนที่ชัดเจนว่า ความคาดหวังจากแฟนบอลและอดีตนักเตะชั้นนำไม่ได้หยุดอยู่แค่ผลลัพธ์บนตารางคะแนน แต่ยังรวมถึงจิตวิญญาณและการต่อสู้ในทุก ๆ นาทีของการเล่น การที่นักเตะไม่สามารถแสดงคุณภาพที่เหนือกว่าแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ย่อมส่งผลต่อความเชื่อมั่นในระยะยาวของสโมสรและสถานะในการแข่งขันระดับท็อปของ ลีก อังกฤษ
สำหรับแฟนบอลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การกลับมาทบทวนมาตรฐานการทำงานร่วมกันระหว่างนักเตะ โค้ช และผู้สนับสนุนทีมเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน การมองข้ามปัญหาเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับทัศนคติอาจนำไปสู่ความล้มเหลวที่ใหญ่หลวงในอนาคต โดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่มีประสิทธิภาพสูงอย่าง ลิเวอร์พูล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของระดับความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนในเกมนี้
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