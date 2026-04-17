รอบทิศข่าว: ความรัก วิกฤตโลก การเมือง สุขภาพ และวิทยาศาสตร์

สรุปข่าวและประเด็นร้อนรอบด้าน ตั้งแต่เรื่องราวความสัมพันธ์ส่วนบุคคล การเมืองระหว่างประเทศที่ซับซ้อน วิกฤตการณ์โลก ไปจนถึงเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และสุขภาพ
เนื้อหาข่าวฉบับนี้ครอบคลุมประเด็นหลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องราว ความสัมพันธ์ ของคู่รักที่เผชิญความท้าทายในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงสถานการณ์ทาง การเมือง และสังคมที่ซับซ้อน
ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เรื่องราวของอ้น วัย 54 ปี และจิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบหาดูใจกันมาเกือบ 7 ปี กำลังเผชิญกับทางตัน เมื่อความรักที่ยาวนานเริ่มถูกตั้งคำถาม ความสุขที่เคยมีเริ่มจางหายไป ท่ามกลางความเครียดสะสมที่ทำให้อ้นนอนไม่หลับ บทสรุปของความสัมพันธ์นี้ยังคงเป็นคำถามที่ทั้งคู่ต้องเผชิญ
ด้านการศึกษาและการพัฒนาตนเอง ‘ฝ้าย’ อดีตนักจิตบำบัด ได้รับการทาบทามให้เป็นอาจารย์สอนวิชาความสุข โดยเน้นให้นักศึกษาเข้าใจและรู้จักตนเอง ซึ่งเป็นภารกิจที่ท้าทายและไม่ง่ายอย่างที่คิด
ประเด็นทางการเมืองและต่างประเทศกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งเมื่อมีการพูดถึงทิศทางสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน รวมถึงการย้ำเตือนจากรัฐมนตรียุติธรรมที่ระบุว่าต่อไปนี้จะไม่มี ‘ไอ้โม่ง’ มีเพียง ‘ผู้ต้องหา’ เท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีการวิเคราะห์เส้นทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทย จากพรรคขนาดกลางสู่การเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลในปัจจุบัน
คดีความทางการเมืองที่น่าจับตาคือการนัดฟังคำสั่งของศาลฎีกาในวันที่ 24 เมษายน 2569 กรณี สส. 44 คนจากพรรคก้าวไกล ขณะเดียวกัน ก็มีการมองไปถึงอนาคตของ ‘ครม. อนุทิน 2’ ว่าจะสามารถดำเนินต่อไปได้หรือไม่
เหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองยังคงเป็นประเด็นสำคัญ เมื่อ สส. นราธิวาสถูกลอบสังหาร จนกลายเป็นแรงกดดันให้ต้องมีการเปลี่ยนตัว ‘แม่ทัพภาค 4’
ในบริบทของภูมิรัฐศาสตร์โลก ชาติอาเซียนกำลังเผชิญบททดสอบครั้งสำคัญท่ามกลางการแข่งขันระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมถึงวิกฤตพลังงานที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ข่าวนี้ชวนสำรวจกลยุทธ์การเอาตัวรอดของประเทศต่างๆ และบทบาทของประเทศไทยในสมการที่ซับซ้อนนี้ รวมถึงการวิเคราะห์เกมการเมืองโลกที่อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย
ด้านวงการบันเทิง พบกับ ‘ติ๊ก เจษฎาภรณ์’ ที่จะรับบทนำในละคร ‘กัลปาวสาน Sanctuary’
ในมุมกฎหมาย มีการนำเสนอประเด็นลิขสิทธิ์เทียบกับไอเดีย ซึ่งไอเดียที่มีมูลค่าจะสามารถป้องกันได้อย่างไร
ด้านเกษตรกรรม สวนวิถีเกษตรพอเพียงของ ‘ตาแจ็ค@ยายเตี้ย’ ที่ปลูกมะเขือเทศลอยฟ้ากินผลสดขายในจังหวัดตรัง ได้รับความสนใจ
วิทยาศาสตร์และปรัชญาถูกนำมาผสานกันในการสำรวจบทบาทของไอน์สไตน์ในการวางรากฐานฟิสิกส์ควอนตัม รายการ #Eurekaท่องโลกวิทยาการ จะพาไปทำความเข้าใจการต่อสู้ทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างนักฟิสิกส์ เพื่ออธิบายว่าเหตุใดไอน์สไตน์จึงต้องท้าทายผลงานของตนเองและผู้อื่น
กลับมาที่เรื่องราวความสัมพันธ์ อ้น นักวาดการ์ตูน เริ่มเผชิญกับอาการนอนไม่หลับจากความกังวลเกี่ยวกับความก้าวหน้าของงานและความสัมพันธ์กับจิระ แฟนหนุ่มที่เริ่มเงียบเหงา การที่เสียงเงียบดังที่สุดในคืนหนึ่ง ทำให้ทั้งคู่ต้องเผชิญหน้ากับคำถามสำคัญว่า ‘เรายังรักกันอยู่…แบบเดิมอยู่หรือเปล่า’
ส่วนวงการเพลง มีการนำเสนอเพลงลูกทุ่งอีสาน ‘สิเทน้องให้บอกแน’ ของต่าย อรทัย ที่แต่งโดยสลา คุณวุฒิ ซึ่งเข้าถึงใจคนไทย รวมถึงเพลง ‘ดอกจานประหารใจ’ ของมนต์แคน แก่นคูณ และเพลง ‘ขอแค่รู้ข่าว’ ของเอกราช สุวรรณภูมิ ซึ่งล้วนแต่งโดยสลา คุณวุฒิ
ในด้านละคร มีการกล่าวถึงเพลง ‘ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา’ ของมนต์แคน แก่นคูณ รวมถึงละคร ‘จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี’ ที่ได้ ‘ก๊อต จิรายุ’ มารับบท ‘ปกรณ์’ พระเอกของเรื่องที่ต้องร่วมงานกับ ‘นุชนาฏ’ ผู้ช่วยเชฟในโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกัน แต่ก็ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การที่นุชนาฏไม่มาทำงานและติดต่อไม่ได้ จนทำให้ปกรณ์และซินซินต้องรีบไปหาที่ห้องพัก และพบว่าเธอนอนสลบอยู่ นอกจากนี้ ยังมีเพลงประกอบละคร ‘เสน่หา’ ร้องโดย จีรภัทร จันทร์แจ้ง
ประเด็นกฎหมายที่น่าสนใจอีกครั้ง คือกรณีของ ‘หลิว’ ที่ต้องการทวงความยุติธรรมให้ชีวิตและพ่อที่เสียชีวิต จึงออกตามหา ‘ชานนท์’ เพื่อเอาผิด ‘ราเชน’
ในเรื่องสุขภาพ มีการแชร์ข้อมูลในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับผลไม้ไทย เช่น มะเฟือง กล้วย ทุเรียน มะม่วงสุก หรือน้ำมะพร้าว ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคไต ข่าวนี้จะช่วยตรวจสอบความจริงและให้คำแนะนำว่าผู้ป่วยโรคไตยังสามารถรับประทานผลไม้อะไรได้บ้าง
ปิดท้ายด้วยสารคดี เธอ เขา เรา ใคร ที่สำรวจเรื่องราวของผู้คนในประเทศไทย ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ไปจนถึงระดับพันธุกรรม DNA เพื่อหาคำตอบว่า ‘คนไทยคือใคร มาจากไหน’ โดยออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ทางไทยพีบีเอ
