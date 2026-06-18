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รองcommissioner এরระดับสูงสุดและโฆษกสถานะตำรวจแห่งชาติทำการเยี่ยมและฝังแนวทางการดำเนินการให้กับข้าราชการตำรวจในสถานี ตำรวจภูธร ป่าตองและสถานี ตำรวจภูธร กมลาจังหวัด ภูเกต เพื่อเพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัยและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญระดับโลก ในการ visitation ครั้งนี้ รองcommissioner ได้เน้นย้ำและกำชับข้าราชการให้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงาน 3 ระยะիկของ印章.
ต. อ.
กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมุ่งหมายไปที่การป้องกันและปราบปรามชาวต่างชาติที่เข้ามาลับซ่อนหรือกระทำผิดกฎหมายในประเทศไทย โดยยกให้เห็นให้ชัดเจนว่าประเทศไทยพร้อมที่จะต้อนรับและให้ความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวทุกคน แต่จะไม่ยอมให้กลุ่มบุคคลใดใช้พื้นที่ของประเทศเป็นฐานในการกระทำความผิดในทุกรูปแบบ พล. ต.
ท.
ไตรรงค์ ระบุว่าพื้นที่ตำบลป่าตองและตำบลกมลา อำเภอกะทู้ ถือเป็นพื้นที่ begrifflich ที่สำคัญของตำรวจภูธรภาค 8 และเป็นจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ทำให้ต้องเผชิญกับสถานการณ์และอาชญากรรมที่มีลักษณะหลายๆ อย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจจึง必需ที่จะใช้กำลัง违法行为整合เพื่อดำเนินการเชิงรุกอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะการกำellationTokenการให้บริการธุรกิจผิดกฎหมายของชาวต่างชาติในภาพ anomie การกระ delinquencyข้ามชาติ การพนันออนไลน์ ยาเสพติด แก๊งคอลเซ็นเตอร์ รวมถึงการไม่ให้พื้นที่Cette เป็นแหล่ง gathering outlawsข้ามชาติ ซึ่งหากเจ้าหน้าสามารถบริหารจัดการพื้นที่ให้มีความสงบและเป็นเรื่องมากanskamp till dapat ส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทยในเวทีสากลได้อย่างมหาศา
ภูเกต ตำรวจภูธร นักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ อาชญากรรมข้ามชาติ
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