รองโฆษกรัฐบาล ยันเฟคนิวส์ ม็อบทำเนียบฯ ไม่จริงเตือนโทษหนัก 7 ปี
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยันภาพชุมนุมหน้าทำเนียบฯ เป็นเฟกนิวส์ ชี้การยัดเยียดข้อมูลเท็จมีความผิดกฎหมายอาญาและคอมพิวเตอร์ รับฟังเสียงประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
น.ส. พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่าข่าวและภาพที่แพร่สะพัด regarding การชุมนุมจำนวนมากบริเวณหน้า ทำเนียบรัฐบาล เป็นข้อมูลเท็จทั้งหมด และขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนการแชร์เนื้อหาใด ๆ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อป้องกันความสับสนในสังคม
จากการตรวจสอบของกองบัญชาการตำรวจนครบาล หรือ บช.น. พบว่าประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกิน 50 เมตร รอบพื้นที่ทำเนียบรัฐบาล มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 เวลา 00.01 น. ไปจนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 เวลา 24.00 น. เพื่อรักษาความปลอดภัยสาธารณะและการจัดการชุมนุมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยAlso readแกร็บยันไม่ขอใบอนุญาต BNPL หลังธปท.เตรียมออกมาตรการกำกับดูแล อัตราดอกเบี้ย 15% ต่ำเกินไป เสี่ยงหนี้นอกระบบเพิ่ม
การประกาศห้ามชุมนุมและเหตุผลทางกฎหมาย
การประกาศห้ามชุมนุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประโยชน์แห่งการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ และเพื่อให้การจัดการชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยบริเวณที่กลุ่มผู้ชุมนุมประกาศค้างคืนปักหลักชุมนุมอยู่ในพื้นที่ที่ทำการของหน่วยงานรัฐหลายแห่ง รวมถึงโรงเรียน การกิจกรรมของกลุ่มผู้ชุมนุมนี้อาจส่งผลกระทบต่อบุคคลทั่วไป
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการชุมนุมในจุดดังกล่าว ได้แก่ การกระทบต่อประชาชนที่สัญจรบนท้องถนน กีดขวางทางเข้าออกทำเนียบรัฐบาล และอาจส่งผลเสียต่อการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของประชาชนโดยรวม ซึ่งทางรัฐบาลตระหนักดีถึงความเสี่ยงเหล่านี้
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาพเฟกนิวส์และโทษทางอาญา
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพบนสื่อออนไลน์ระบุว่ามียอดคนรวมตัวจำนวนมากบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลว่า จากการตรวจสอบยืนยันแล้วว่าไม่เป็นความจริงและเรียกได้ว่าเป็นเฟกนิวส์อย่างชัดเจน จึงขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและภาพถ่ายก่อนที่จะกดแชร์หรือส่งต่อ
การเผยแพร่ภาพหรือข้อความของกลุ่มผู้ชุมนุมที่เข้าข่ายยั่วยุปลุกระดม อาจมีความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 116 ซึ่งกำหนดว่าผู้ใดกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใด เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในราชอาณาจักร มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี
นอกจากนี้ ยังเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 กรณีการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จเกี่ยวกับความมั่นคงของราชอาณาจักรหรือความมั่นคงสาธารณะ โดยรู้อยู่แล้วว่าข้อมูลนั้นเป็นเท็จ ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ท่าทีรัฐบาลต่อการรับฟังเสียงประชาชน
น.ส.พลอยทะเล ย้ำว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังเสียงของประชาชนและไม่ปฏิเสธกระบวนการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน โดยยืนยันว่ากลุ่มผู้ชุมนุมสามารถเคลื่อนไหวและยื่นข้อเสนอได้ตามสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ขอเพียงแต่ขอให้ชุมนุมด้วยความสงบ สันติ และอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ไม่ก่อให้ความเดือดร้อนแก่บุคคลทั่วไป
สำหรับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นตามสิทธิ์ที่ประชาชนมีอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ รัฐบาลจะนำไปพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามข้อเท็จจริงต่อไป ซึ่งสะท้อนถึงท่าทีเปิดกว้างของรัฐบาลในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกคนที่เกี่ยวข้อง
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