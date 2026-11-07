รองโฆษกประชาธิปัตย์สวนศาสตรา ชี้คนใต้ต้องเห็นผลงาน สส. ไม่ใช่แค่ตัวเลข
ดวงฤทัย บัวแก้ว รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ย้ำคนใต้ต้องการเห็นผลงานรูปธรรมจาก สส. ภาคใต้ ไม่ใช่แค่จำนวนที่นั่ง หลังตอบโต้ศาสตรา ศรีปาน
ดวงฤทัย บัวแก้ว รองโฆษก พรรคประชาธิปัตย์ ออกมาให้ความเห็นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 โดยตอบโต้ท่าทีของ ศาสตรา ศรีปาน อดีต สส. พรรคภูมิใจไทย ที่เคยออกมาตอบโต้ ชัยชนะ เดชเดโช สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้า พรรคประชาธิปัตย์ ที่ดูแลภาคใต้ ประเด็นหลักคือการใช้จำนวน สส.ภาคใต้ เป็นเหตุผลในการปิดกั้น การตรวจสอบรัฐบาล
ดวงฤทัย บัวแก้ว ระบุว่าท่าทีของอดีต สส.พรรคภูมิใจไทยรายนี้ไม่ใช่ท่าทีทางการเมืองที่สร้างสรรค์ โดยเน้นว่าการที่พรรคภูมิใจไทยได้ สส.ภาคใต้ 30-31 ที่นั่ง ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะได้รับอนุญาตพิเศษให้ทำอะไรก็ได้โดยปราศจากการตรวจสอบAlso readตร.สอบสวนกลาง แถลงคดี “บุ๋ม ปนัดดา-สามี” เปิดเส้นทางเงินบริจาคกว่า 815 ล้าน โอนเข้าบัญชีส่วนตัว-ซื้อสินทรัพย์
พรรคประชาธิปัตย์ไม่ปฏิเสธผลการเลือกตั้งภาคใต้
ดวงฤทัย บัวแก้ว ยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ปฏิเสธผลการเลือกตั้ง โดยยอมรับว่าพรรคภูมิใจไทยกวาด สส.ภาคใต้ไปกว่า 30 คน อย่างไรก็ตาม เธอตั้งคำถามกลับไปยังผลลัพธ์ดังกล่าวว่า พี่น้องภาคใต้ควรได้เห็นผลงานอะไรจาก สส.ที่พวกเขาเลือกเข้าไปในสภา
รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ชี้ว่า เมื่อพรรคภูมิใจไทยเข้าร่วมในฐานะพรรคฝ่ายรัฐบาลแล้ว ประชาชนมีสิทธิ์คาดหวังผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้น เธอระบุว่าการมี สส. 31 คนไม่ได้แปลว่ารัฐบาลจะถูกต้องทุกเรื่อง และการมี สส.น้อยกว่าก็ไม่ได้แปลว่าฝ่ายค้านต้องหยุดตรวจสอบรัฐบาล
ประเด็นสำคัญที่ดวงฤทัย บัวแก้ว เน้นคือ สส.ที่ได้รับเลือกตั้งต้องเปลี่ยนคะแนนเสียงของประชาชนให้กลายเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างไร เธอมองว่าการพัฒนาภาคใต้ไม่ใช่เรื่องของพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่ง แต่เป็นอนาคตของคนใต้ทุกคน
ผลงานรูปธรรมที่คนใต้คาดหวังจาก สส.รัฐบาล
ดวงฤทัย บัวแก้ว ระบุว่า คนใต้ต้องการเห็นผลงานที่จับต้องได้ ไม่ใช่เพียงตัวเลข สส. เพราะประชาชนเลือกผู้แทนเข้าไปทำงานเพื่อพวกเขา และคาดหวังว่าการเป็นฝ่ายรัฐบาลจะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ค้างคาอยู่ในพื้นที่
ด้านคมนาคม รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่า คนใต้ควรได้เห็นรถไฟทางคู่ การพัฒนาถนน และระบบขนส่งที่เชื่อมโยงทุกจังหวัดเข้าด้วยกัน ส่วนด้านเศรษฐกิจ เธอชี้ว่าเกษตรกร ชาวประมง ผู้ประกอบการ และธุรกิจท่องเที่ยวในภาคใต้ควรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดวงฤทัย บัวแก้ว เรียกร้องให้การเข้าถึงน้ำประปา ไฟฟ้า ระบบระบายน้ำ และการจัดการภัยพิบัติเป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เธอยังตั้งคำถามถึงการจ่ายเงินเยียวยาว่าได้จ่ายครบถ้วนหรือไม่ พร้อมเรียกร้องให้คนใต้เข้าถึงงบประมาณ การลงทุน และบริการของรัฐอย่างเท่าเทียมกัน
การตรวจสอบรัฐบาลและอนาคตของคนใต้
ดวงฤทัย บัวแก้ว ย้ำว่าการตรวจสอบรัฐบาลยังคงมีความสำคัญ แม้พรรคภูมิใจไทยจะมี สส.ภาคใต้จำนวนมาก เธอเห็นว่าการใช้จำนวนที่นั่งเป็นข้ออ้างในการปิดปากผู้ตรวจสอบไม่ควรเกิดขึ้นในระบบการเมืองที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจ
ท้ายที่สุด รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ตั้งประเด็นไว้ว่า สส.ที่ได้รับเลือกตั้งจะต้องแสดงให้เห็นว่าการทำงานในสภาส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างไร เพราะอนาคตของภาคใต้จะถูกตัดสินจากผลงานที่ประชาชนสัมผัสได้จริง ไม่ใช่จากจำนวนผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว
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