TH
Advertisement
Politics

รองประธานาธิบดี วานซ์พิจารณาเจรจาต่อรองกับอิหร่านเพื่อยุติสงคราม

siamblockchain#37 in ประเทศไทย
รองประธานาธิบดี วานซ์พิจารณาเจรจาต่อรองกับอิหร่านเพื่อยุติสงคราม
JD Vance · Mohsen Rezaei · น้ำมันดิบ
Advertisement

รองประธานาธิบดี JD Vance ของสหรัฐฯ กำลังพิจารณาเจรจากับ Mohsen Rezaei ของอิหร่านเพื่อยุติสงครามอย่างแน่นอน ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลงถึง $84.5 ต่อบาร์เรล

รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา JD Vance กำลังพิจารณาจัดประชุมแบบพบหน้ากับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของ อิหร่าน Mohsen Rezaei เพื่อผลักดันการยุติสงคราม โดยคำลงข่าวนี้ทำให้ราคา น้ำมันดิบ WTI ลดลงชั่วคราวถึง $84.5 ต่อบาร์เรลในตลาดสากล

กระบวนการเจรจาและบทบาทของ Vance

ผู้เชี่ยวชาญด้านการทูตระบุว่า Vance ได้รับอนุญาตจากประธานาธิบดี Donald Trump ให้เป็นผู้นำในการเจรจา ทางสหรัฐฯ ย้ำว่าการพบกันยังอยู่ในขั้นต้น ไม่มีการแน่ใจว่าทั้งสองฝ่ายจะยินยอมลงนามใด ๆ ในเวลานี้จาตั้งแต่ใครบ้างเสรี

Also readMOU สหรัฐฯ-อิหร่านส่อสะดุด? แวนซ์เลื่อนทริปสวิตเซอร์แลนด์ อิสราเอลยังถล่มเลบานอน

ข่าวพบกันเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาแนวทางใหม่ต่อการต่อสู้กับอิหร่านหลังมาตรการคว่ำบาตรที่ยืดตัวของสหรัฐฯ ซึ่งได้ทำให้ตลาดน้ำมันประสบแรงผันผวนมากขึ้น

ผลกระทบต่อราคาน้ำมันและการอุปทาน

ราคาน้ำมันดิบ WTI ตกลงต่ำกว่า $86 ต่อบาร์เรลทันทีที่ข่าวออก เนื่องจากความไม่แน่นอนของตลาดสังคม ทั้งนี้น้ำมัน Brent เล็งเห็นว่าค่าอยู่ระหว่าง $89 ถึง $92 ต่อบาร์เรล

Advertisement

การลดลงของราคาอาจเป็นผลจากการเพิ่มอุปทานตามรายงานรายเดือนของ OPEC ซึ่งแสดงว่าซาอุดีอาระเบียประเมินว่าจะแพร่หลายเพิ่มกำลังผลิต 10.56 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนตุลาคม และสต็อกน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 9 ล้านบาร์เรลตามข้อมูลของ API

ความพยายามทางทูตของ Vance หลังการเลือกตั้งกลางเทอม

หลังจากความพ่ายแพ้ของพรรครีพับลิกันในธรรมเนียมเลือกตั้งกลางเทอม Vance ได้โพสต์บน X ว่า "การเข้าไปท่วมกับสงครามอิหร่านลืม" เป็นสาเหตุหลักของความพ่ายแพ้ และเรียกร้องให้ยุติความขัดแย้ง เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสหรัฐฯ ในภาคภูมิภาค ตัวเลขระดับความเชื่อถือของ Vance กลับไปกรณีอีเว้นที่จัดกิจกรรมทูตอ้อมผ่านตัวกลางอย่างนายกรัฐมนตรีกาตาร์และผู้บัญชาการกองทัพบกปากีสถานในสัปดาห์ที่ผ่านมา

การรวมมือของสหรัฐฯ กับอิหร่านในครั้งนี้อาจเป็นตัวอย่างที่สำคัญของความพยายามใหม่ในการบรรเทาอันตรายต่อสาธารณะและเศรษฐกิจโลก แม้อาจจะต้องมีขั้นตอนหลายอย่างก่อนที่จะมีข้อตกลงผลเสร็จสมบูรณ์ในระยะยาว

siamblockchain#37 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

Advertisement
JD Vance Mohsen Rezaei น้ำมันดิบ อิหร่าน สหรัฐฯ

More on Politics

See all

น้ำมัน Brent ทะลุ $100 หลังสหรัฐฯ ยกเลิกภารกิจสันติภาพอิหร่าน

น้ำมัน Brent พุ่งทะลุ $100 ต่อบาร์เรลหลัง JD Vance ยกเลิกภารกิจสันติภาพอิหร่าน ตลาดคริปโตกลับสวนทางขึ้น Bitcoin +1.64% Ethereum +2.29% วิเคราะห์ผลกระทบต่อตลาดการเงิน

siamblockchain

ข่าวล่าสุด · ประเทศไทย

See all
Up nextน้ำมัน Brent ทะลุ $100 หลังสหรัฐฯ ยกเลิกภารกิจสันติภาพอิหร่าน