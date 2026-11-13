รองรมต.สุชาติดุจทีมอบหมายอุทยานกระบี่ช่วยชีวิตเรืออับปาง 7 ราย
นายสุชาติตกตะลึงชมเจ้าหน้าที่อุทยานหมู่เกาะลันตากระบี่ฝ่ามรสุมช่วยเหลือลูกเรือ 7 รายจากเหตุดังกล่าวเมื่อ 29 ตุลาคม ย้ำเป็นบทเรียนความพร้อมช่วยเหลือประชาชน
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวคำชมและแสดงความขอบคุณอย่างสูงต่อเจ้าหน้าทีอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ จากความกล้าหาญและเสียสละที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น นำเรือลาดตระเวนฝ่าคลื่นลมมรสุมออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเรือประมงอับปางกลางทะเล เมื่อวันที 29 ตุลาคมที่ผ่านมา
การปฏิบัติการดังกล่าวสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทั้ง 7 ราย ขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัย นายสุชาติ ยกย่องการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้ให้เป็นแบบอย่างของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า ที่ไม่เพียงแค่ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แต่ยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวของประชาชนในยามเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งสะท้อนถึงจิตวิญญาณของการบริการประชาชนควบคู่กับภารกิจการดูแลผืนป่าและท้องทะเลได้อย่างแท้จริงAlso readUGREEN จับมือ POP MART เปิดตัว HACIPUPU ในลุคจอมเวทน้อยแห่งป่า
คำสั่งเตรียมความพร้อมกำลังพลช่วยเหลือฉุกเฉิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เตรียมความพร้อมทั้งกำลังพล อุปกรณ์ และเรือช่วยเหลือ ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของจิตวิญญาณการบริการที่มุ่งช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แม้จะต้องเผชิญกับสภาพคลื่นลมรุนแรงและความเสี่ยงต่อชีวิต
อธิบดีกรมอุทยานฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตรัง
นายยงยุทธ นาควิโรจน์ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ตามข้อสั่งการของนายสุชาติ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อแสดงความห่วงใยและสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีส่วนร่วมของนายนเรศ ชมบุญ ผู้ตรวจราชการกรม และนายเฉลิมพงษ์ ฝอยทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) ร่วมลงพื้นที่ด้วย
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าว่า การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้ง 7 รายครั้งนี้ เป็นบทพิสูจน์ถึงความพร้อม ความกล้าหาญ และความเสียสละของเจ้าหน้าที่ ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง พร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและยุทโธปกรณ์ รวมถึงประสานเครือข่ายในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ในโอกาสดังกล่าว คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งบริเวณหน้าทีทำการอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม พร้อมประชุมหารือและติดตามการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ ควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เห็นถึงการทำงานที่ครบวงจรในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสังคมรอบข้าง
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy