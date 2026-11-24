รองผบ.ตร.เผยผู้ต้องหาฆ่าหั่นศพรับสารภาพ เหตุความขัดแย้งในครอบครัว
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เผย เบยาโซไล รับสารภาพฆ่าแฟนสาวไทยหลังขัดแย้งเรื่องชู้สาว กำลังรอผลนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันหลักฐานประกอบคดีอย่างรอบคอบ
พลตำรวจเอก นิรันดร เหลื่อมศรี รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แถลงความคืบหน้ากรณีการสอบสวนผู้ต้องหาชาวเมียนมาในคดีฆาตกรรมและทำร้ายร่างกายแฟนสาวอย่างทารุณว่า ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุจริง แต่อ้างว่าเป็นการกระทำโดยพลั้งมือจนทำให้แฟนสาวเสียชีวิต ซึ่งยังคงอยู่ระหว่างกระบวนการสืบสวนสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และไทม์ไลน์การก่อเหตุให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดก่อนจะส่งคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเคร่งครัด
ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพก่อเหตุ
พลตำรวจเอก นิรันดร เหลื่อมศรี ระบุว่าการสอบปากคำ นายเบยาโซไล ผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมแฟนสาว เป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบและได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคดีอย่างมาก แม้ว่าผู้ต้องหาจะให้การกลับไปกลับมาในบางประเด็น แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับใจความสำคัญได้ว่า ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุจริงด้วยตนเอง โดยอ้างเหตุผลเบื้องต้นว่าเกิดจากความพลั้งมือที่ทำให้แฟนสาวเสียชีวิตAlso read'พี่เอก' เจ้าของตึก ฝั่งปอยเปต เปิดหน้าสู้ 'กัน จอมพลัง' เล่าหนังคนละม้วน
อย่างไรก็ตาม รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เน้นย้ำว่าคำให้การรับสารภาพเพียงอย่างเดียวไม่สามารถใช้เป็นข้อสรุปในการสั่งคดีหรือพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาได้ ตำรวจจำเป็นต้องรอผลตรวจพิสูจน์จากแพทย์นิติเวชและรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มาประกอบสำนวนคดีอย่างหนักแน่นและสอดคล้องกัน โดยต้องตรวจสอบทั้งเส้นทางการหลบหนีและไทม์ไลน์การก่อเหตุให้ปราศจากข้อสงสัยทั้งหมด
สืบสวนสาเหตุความขัดแย้งในครอบครัว
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าการก่อเหตุดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งระหว่างสามีภรรยา ซึ่งรวมถึงประเด็นเรื่องชู้สาวและปัญหาความไม่ลงรอยอื่นๆ ในชีวิตคู่ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถปักใจเชื่อได้ทันทีว่าสาเหตุหลักเกิดจากเรื่องชู้สาวเพียงประเด็นเดียว จึงต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อคลี่คลายแรงจูงใจที่แท้จริงเบื้องหลังการกระทำที่รุนแรงนี้
ด้านกระบวนการพิสูจน์หลักฐานทางวัตถุพยาน พบว่ามีการใช้มีดสั้นลักษณะเฉพาะในการทำลายศพและแยกชิ้นส่วนของผู้เสียชีวิต ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดอาวุธดังกล่าวได้แล้วในเบื้องต้น แต่ยังต้องนำไปตรวจวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่าอาวุธชนิดนี้เป็นเครื่องมือเดียวกันกับที่ใช้ในการก่อเหตุจริงหรือไม่
นอกจากนี้ การสอบสวนยังพบว่าผู้ต้องหามีพฤติกรรมการชอบเสพสื่อโซเชียล ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึกที่อาจเชื่อมโยงกับพฤติกรรมหรือแรงจูงใจที่นำไปสู่การตัดสินใจก่อเหตุรุนแรงดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดเหล่านี้เพื่อสร้างภาพรวมของความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมออนไลน์กับเหตุการณ์จริง
จับกุมตัวผู้ต้องหาและนำตัวทำแผน
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 เวลาประมาณ 11.40 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ลาดพร้าว ได้ควบคุมตัวนายเบยาโซไล ออกจากห้องสอบสวนภายในสถานีตำรวจ เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ต้องหาขึ้นรถตู้ไปยังสถานที่เกิดเหตุภายในซอยลาดพร้าว 109 แยก 5 ซึ่งเป็นห้องพักของผู้ก่อเหตุ เพื่อทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ระหว่างการนำตัวผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมแฟนสาวไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อทำแผนประกอบคำรับสารภาพ สื่อมวลชนได้พยายามสอบถามถึงแรงจูงใจหรือเหตุผลในการก่อเหตุอย่างละเอียด แต่ นายเบยาโซไล ปฏิเสธที่จะตอบคำถามใดๆ อย่างสิ้นเชิง ก่อนจะเดินขึ้นรถตู้ไปพร้อมเจ้าหน้าที่อย่างเงียบเชียบ ซึ่งแสดงถึงความระมัดระวังในการป้องกันไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นอันตรายต่อกระบวนการสืบสวน
ก่อนหน้านี้ผู้ต้องหาได้หลบหนีไปยังจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ว่าอาจมีญาติพี่น้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ทำให้ผู้ต้องหาตัดสินใจเดินทางเข้าไปหลบซ่อนตัวในจุดที่คิดว่าปลอดภัยก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมในเวลาต่อมา ซึ่งกระบวนการติดตามและจับกุมตัวนี้สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการติดตามตัวผู้ร้ายข้ามแดนหรือแรงงานต่างด้าวที่กระทำความผิด
เตือนแรงงานต่างชาติอย่าใช้ความรุนแรง
พลตำรวจเอก นิรันดร เหลื่อมศรี ยืนยันว่าการทำงานของผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ตำรวจ มิได้มุ่งเน้นเพียงการจับกุมตัวผู้ต้องหาเท่านั้น แต่ยังเน้นกระบวนการที่สมบูรณ์เพื่อเอาผิดผู้กระทำความผิดให้ถึงที่สุด โดยขบวนการทั้งหมดตั้งแต่การพิสูจน์หลักฐาน การสืบสวน และการสอบสวน จะต้องสอดคล้องและรอบคอบที่สุดเพื่อความเป็นธรรม
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ยังได้ฝากเตือนไปยังแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย รวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศว่า กรณีการฆาตกรรมและหั่นศพครั้งนี้ควร dijadikanตัวอย่างอย่างเคร่งครัดว่า การกระทำผิดกฎหมายและการใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่น จะไม่รอดพ้นจากกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยอย่างแน่นอน โดยทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
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