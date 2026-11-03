รองนายกฯ ศุภจี เปิดทางอุดรธานีสู่ตลาดโลกด้วยทะเลบัวแดงและอินฟลูเอนเซอร์
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมชมทะเลบัวแดงหนองหานกุมภวาปี อุดรธานี พร้อมชูกลยุทธ์อินฟลูเอนเซอร์ขยายตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเชื่อมโยงสินค้าชุมชน
นาง ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัด อุดรธานี ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 06.00 น. ก่อนเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ เพื่อเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่าง ทะเลบัวแดง ใน หนองหานกุมภวาปี ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี โดยได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการคัดแยกขยะและสร้างจิตสำนึกชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและยั่งยืนในพื้นที่
บูรณาการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวตลอดปี 365 วัน
นางศุภจี ได้กล่าวถึงศักยภาพของจังหวัดอุดรธานีที่สามารถเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวได้ตลอด 365 วัน โดย强调了การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชน หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างครบวงจรAlso readวิกฤตไซเบอร์ลามทั่วโลก แฮกซุปเปอร์มาร์เก็ต ทำลายห่วงโซ่อาหาร
ทั้งนี้ยังได้ระบุถึงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆ ในพื้นที่ที่ควรเชื่อมโยงกับทะเลบัวแดง ได้แก่ มรดกโลกบ้านเชียง ภูพระบาท คำชะโนด และมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี รวมถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และอาหารท้องถิ่น เพื่อสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายให้นักท่องเที่ยว ส่งผลให้เพิ่มระยะเวลาการพักแรมและกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ยังเน้นย้ำเรื่องการต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกับสินค้าและบริการท้องถิ่น ทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชน อาหาร ที่พัก และกิจกรรมท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มมูลค่าการใช้เงินและสร้างโอกาสทางรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์อินฟลูเอนเซอร์ขยายตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ
สำหรับกลยุทธ์ในการส่งเสริมทะเลบัวแดงสู่ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ นางศุภจี ชี้ให้เห็นว่าการใช้บุคคลที่มีอิทธิพลทางสื่อออนไลน์ หรือ Key Influencer เป็นกลไกสำคัญในการประชาสัมพันธ์ โดยยกตัวอย่างความสำเร็จในอดีตที่ ททท. ใช้ "ลิซ่า" ในการช่วยประชาสัมพันธ์ทะเลบัวแดงจนเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงประจักษ์
ผลจากการใช้กลยุทธ์ดังกล่าวทำให้จำนวนการล่องเรือเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากประมาณ 40,000 เที่ยวเรือต่อปี ขยับขึ้นไปเป็น 120,000 เที่ยวเรือต่อปี หรือเพิ่มขึ้นราว 3 เท่า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของการตลาดและการประชาสัมพันธ์ในการสร้างความต้องการใช้บริการท่องเที่ยวได้อย่างชัดเจน
ความสำเร็จนี้ยังช่วยเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการชุมชน และเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ของจังหวัดอุดรธานีได้อีกด้วย เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจผ่านการตลาดที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและบริการที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ย้ำว่าการท่องเที่ยวต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวคัดแยกขยะ ไม่ทิ้งขยะในแหล่งท่องเที่ยว และนำขยะกลับมา รีไซเคิลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชนอีกครั้ง
ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภครองรับการท่องเที่ยว นางศุภจี提及การพัฒนาเรือไฟฟ้าที่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งนับเป็นการยกระดับบริการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมต่อยอดแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เป็นจุดขายทางการตลาด สร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าให้แก่บริการของชุมชนในพื้นที่หนองหานกุมภวาปี
เชิญชวนท่องเที่ยวช่วงฤดูดอกบัวบานและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
นางศุภจี ได้เปิดคำเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางมาสัมผัสความงดงามของทะเลบัวแดง ซึ่งจะมีช่วงเวลาเริ่มต้นบานสะพรั่งตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ และบางปีอาจยาวนานไปถึงเดือนมีนาคม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสธรรมชาติอย่างเต็มรูปแบบ
พร้อมกันนี้ยังสนับสนุนการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการตลาดสินค้าและบริการท้องถิ่น เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นกลไกสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และชุมชนอย่างทั่วถึง ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนสำหรับคนรุ่นต่อไป
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