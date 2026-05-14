รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรว่า คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ได้เริ่มปฏิบัติงานแล้ว และคาดว่าจะมีการส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายเงินอย่างเร็วที่สุดในช่วงสุดสัปดาห์นี้ณัฐพงษ์ระบุในวันนี้ (14 พฤษภาคม) ว่า หากรัฐบาลไม่ได้มีความตั้งใจที่จะสอดไส้โครงการหรือปกปิดข้อมูล ก็ไม่มีเหตุผลความจำเป็นใดที่จะขัดขวางการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรได้ทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณทุกบาททุกสตางค์อย่างโปร่งใสโดยในอดีตที่มีการตรา พ.ร.ก. เงินกู้ เช่น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็ได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาตรวจสอบเช่นเดียวกัน สภาผู้แทนราษฎรจึงมีหน้าที่ต้องให้ข้อเสนอแนะและช่วยกลั่นกรองโครงการต่าง ๆ เพื่อให้การเยียวยาตรงกลุ่มเป้าหมายสูงสุดสำหรับข้อท้วงติงที่ว่าควรให้มีการใช้จ่ายเงินเกิดขึ้นก่อนจึงจะสามารถตั้งคณะกรรมาธิการตรวจสอบได้นั้น ณัฐพงษ์อธิบายว่า กระบวนการดังกล่าวอาจเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้น เนื่องจากตามกระบวนการปกติ สภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจตรวจสอบตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอร่างพระราชบัญญัติ การพิจารณารายละเอียด การอนุมัติงบประมาณ ตลอดจนการติดตามประเมินผลการใช้จ่าย การตรวจสอบ พ.ร.ก. กู้เงินฉบับนี้จึงอยู่ในขอบเขตอำนาจการตรวจสอบของสภาผู้แทนราษฎรในทุกขั้นตอนเช่นกันส่วนเหตุผลที่เสนอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญแทนการมอบหมายให้คณะกรรมาธิการสามัญชุดที่มีอยู่แล้วเป็นผู้ตรวจสอบ ณัฐพงษ์ชี้แจงว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญจะมีองค์ประกอบของตัวแทนที่ครบถ้วนมากกว่า โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้มีตัวแทนจากฝ่ายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีเข้ามาร่วมพิจารณา แม้ในทางการเมือง การใช้คณะกรรมาธิการสามัญอาจทำให้ตำแหน่งประธานตกเป็นของพรรคฝ่ายค้าน แต่พรรคประชาชนต้องการให้คณะกรรมาธิการชุดนี้มีตัวแทนจากฝ่ายบริหารเข้ามาร่วมด้วย เพื่อให้การพิจารณาการกู้เงินเป็นไปอย่างรอบคอบและโปร่งใสมากที่สุดปัจจุบัน ญัตติด่วนเรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญดังกล่าวอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบและบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกรัฐสภาทุกฝ่ายมีความเห็นสอดคล้องกัน ก็สามารถใช้วิธีเสนอเป็นญัตติด่วนด้วยวาจาในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้เกิดการลงมติจัดตั้งคณะกรรมาธิการได้ในทันที
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรว่า คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ได้เริ่มปฏิบัติงานแล้ว และคาดว่าจะมีการส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายเงินอย่างเร็วที่สุดในช่วงสุดสัปดาห์นี้ณัฐพงษ์ระบุในวันนี้ (14 พฤษภาคม) ว่า หากรัฐบาลไม่ได้มีความตั้งใจที่จะสอดไส้โครงการหรือปกปิดข้อมูล ก็ไม่มีเหตุผลความจำเป็นใดที่จะขัดขวางการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรได้ทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณทุกบาททุกสตางค์อย่างโปร่งใสโดยในอดีตที่มีการตรา พ.
ร. ก.
เงินกู้ เช่น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็ได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาตรวจสอบเช่นเดียวกัน สภาผู้แทนราษฎรจึงมีหน้าที่ต้องให้ข้อเสนอแนะและช่วยกลั่นกรองโครงการต่าง ๆ เพื่อให้การเยียวยาตรงกลุ่มเป้าหมายสูงสุดสำหรับข้อท้วงติงที่ว่าควรให้มีการใช้จ่ายเงินเกิดขึ้นก่อนจึงจะสามารถตั้งคณะกรรมาธิการตรวจสอบได้นั้น ณัฐพงษ์อธิบายว่า กระบวนการดังกล่าวอาจเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้น เนื่องจากตามกระบวนการปกติ สภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจตรวจสอบตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอร่างพระราชบัญญัติ การพิจารณารายละเอียด การอนุมัติงบประมาณ ตลอดจนการติดตามประเมินผลการใช้จ่าย การตรวจสอบ พ.
ร. ก.
กู้เงินฉบับนี้จึงอยู่ในขอบเขตอำนาจการตรวจสอบของสภาผู้แทนราษฎรในทุกขั้นตอนเช่นกันส่วนเหตุผลที่เสนอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญแทนการมอบหมายให้คณะกรรมาธิการสามัญชุดที่มีอยู่แล้วเป็นผู้ตรวจสอบ ณัฐพงษ์ชี้แจงว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญจะมีองค์ประกอบของตัวแทนที่ครบถ้วนมากกว่า โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้มีตัวแทนจากฝ่ายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีเข้ามาร่วมพิจารณา แม้ในทางการเมือง การใช้คณะกรรมาธิการสามัญอาจทำให้ตำแหน่งประธานตกเป็นของพรรคฝ่ายค้าน แต่พรรคประชาชนต้องการให้คณะกรรมาธิการชุดนี้มีตัวแทนจากฝ่ายบริหารเข้ามาร่วมด้วย เพื่อให้การพิจารณาการกู้เงินเป็นไปอย่างรอบคอบและโปร่งใสมากที่สุดปัจจุบัน ญัตติด่วนเรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญดังกล่าวอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบและบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกรัฐสภาทุกฝ่ายมีความเห็นสอดคล้องกัน ก็สามารถใช้วิธีเสนอเป็นญัตติด่วนด้วยวาจาในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้เกิดการลงมติจัดตั้งคณะกรรมาธิการได้ในทันท
Government Parliament Finance Audit Control Legislation COVID-19 Parliamentary Committee Legislative Committee Legislation Committee Financial Control Committee Financial Control Committee Of The Government
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
คนมวยโอดถูกสังคมพิพากษาเป็นพวกแพร่เชื้อ - ค่ายซบเซาขาดรายได้ - ข่าวช่อง3 CH3 Thailand NEWSมหาสารคาม-วานนี้ (27 เม.ย.2563) ที่ค่ายมวยดาบรันสารคาม ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 14 ถนนสารคาม-กมลาไสย ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง บรรยากาศเงียบเหงา ไม่เหมือนกับช่วงก่อนที่โรคโควิด-19 ระบาด ไม่มีนักมวยมาซ้อมมวยเหมือนเช่นเคย ต่างคนต่างแยกย้ายกลับภูมิลำเนา เหลือเพียงนักม - ข่าวช่อง3 CH3 Thailand NEWS
Read more »
พม. เร่งสรุปข้อมูลกลุ่มเปราะบาง เพื่อเตรียมรับเงินเยียวยาจาก 'โควิด-19'พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เร่งสรุปข้อมูลกลุ่มเปราะบาง 14 ล้านคน ในวันที่ 10 พ.ค.นี้ เพื่อเตรียมรับเงินเยียวยาจาก 'โควิด-19'
Read more »
ผวจ.กาญจน์ สั่งปิดด่านเจดีย์สามองค์ 14 วัน สกัดโควิด-19 ระบาดจากเมียนมาผู้ว่าฯ กาญจนบุรี เซ็นสั่งปิดชายแดนด่านเจดีย์สามองค์ 14 วัน ป้องกันโควิด-19 ข้ามฝั่งมาระบาด หลังพบหนุ่มจากพญาตองซูวัย 17 ปี ติดโควิด-19 รายแรก ด้านทหารตรึงชายแดนเข้มสกัดลักลอบเข้าเมือง
Read more »
ดีเจมะตูม เปิดไทม์ไลน์ 14 วัน เผยเจอเพื่อนติดเชื้อ 9 ม.ค. ก่อนรู้ตัวเองติดโควิดดีเจมะตูมเปิดไทม์ไลน์ให้ดูชัดๆ 14 วัน พบว่าไปถ่ายรายการวิทยุที่ตึกจีเอ็มเอ็ม จัดปาร์ตี้วันเกิดที่ รร.ดัง ย่านสาธร เข้าร้านปิ้งย่าง ก่อนพบว่าตัวเองติดเชื้อโควิด-19 จากที่ไปตรวจกับคุณแม่เมื่อคืนที่ผ่านมา
Read more »
ปิดสวนสัตว์ 14 วัน หลังพบนักศึกษาฝึกงานติดโควิด19เชียงใหม่-สวนสัตว์เชียงใหม่ ประกาศปิดชั่วคราว 14 วัน ระหว่าง 11-24 เม.ย.นี้ หลังพบนักศึกษาฝึกงานติดเชื้อโควิด-19 พร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ และให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงตรวจหาเชื้อ-กักตัวทันที
Read more »
ศูนย์จีโนมฯ เผยวิธียับยั้งเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ให้กลายพันธุ์ ต้องทำอย่างไร?วันนี้ (14 เม.ย.65) ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เผย จำเป็นต้องมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างน้อย 70% ในทุกกลุ่มประชากรและในทุกประเทศ เพื่อยับยั้งไวร
Read more »