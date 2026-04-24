รองนายกฯ ย้ำสัมพันธ์ไทย-จีนแน่นแฟ้น เตรียมทำแผนปฏิบัติการ 5 ปีสานต่อความร่วมมือ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศจีน ย้ำความสัมพันธ์แน่นแฟ้น เตรียมทำแผนปฏิบัติการ 5 ปีครอบคลุมทุกมิติ เน้นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว พร้อมแสดงความหวังดีต่อความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา
เมื่อวันที่ [วันที่] ที่จังหวัดกระบี่ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบปะกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือถึง ความสัมพันธ์ทวิภาคี ระหว่างประเทศไทยและจีน โดยเน้นย้ำถึงความแน่นแฟ้นของความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานและเป็นรากฐานที่แข็งแกร่ง ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนนั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของความสัมพันธ์ที่จีนปรารถนาจะมีกับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมฉลองครบรอบ 50 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความร่วมมือที่แน่นแฟ้นในหลากหลายมิติ ในการหารือครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความเห็นพ้องกันถึงความสำคัญของการมองไปข้างหน้าและวางแผนความร่วมมือในอนาคต โดยรัฐบาลไทยภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายที่ต่อเนื่องและสร้างเสถียรภาพทางการเมือง ซึ่งจะเอื้ออำนวยต่อการดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนได้แสดงความประสงค์ที่จะร่วมกับประเทศไทยในการจัดทำ แผนปฏิบัติการ เพื่อสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในอีก 5 ปีข้างหน้า แผนปฏิบัติการ ดังกล่าวจะครอบคลุมความสัมพันธ์ในทุกมิติ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมความร่วมมือทาง เศรษฐกิจ การลงทุน และการพัฒนาร่วมกันในด้านนวัตกรรมและ เทคโนโลยี โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับ เทคโนโลยี ดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่ เศรษฐกิจ สีเขียว ซึ่งจีนมีความก้าวหน้าและมีบทบาทสำคัญในด้านพลังงานแสงอาทิตย์และยานยนต์ไฟฟ้า และมีความตั้งใจที่จะเพิ่มการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งที่ได้รับการหารือคือสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและ กัมพูชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนได้แสดงความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศจะได้รับการฟื้นฟูในฐานะเพื่อนบ้านที่ดี และเห็นความสำคัญของการมี สันติภาพ และความมั่นคงในภูมิภาค โดยจีนยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงความขัดแย้งระหว่างไทยและ กัมพูชา แต่พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทุกวิถีทางเพื่อให้ทั้งสองประเทศสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ด้วยสันติวิธี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ำถึงนโยบายของไทยในการอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านอย่าง สันติภาพ และพร้อมที่จะเจรจากับ กัมพูชา เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง แต่การเจรจาจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ ยังได้เสนอแนะให้การประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อการพัฒนาชายแดน (JBC) มุ่งเน้นไปที่การเตรียมการสร้างความร่วมมือและความไว้เนื้อเชื่อใจในด้านความมั่นคงชายแดน และมาตรการต่างๆ ที่จะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น รัฐมนตรีสีหศักดิ์ยังได้เน้นย้ำว่า โดยหลักการแล้ว จีนไม่เห็นด้วยกับการนำปัญหาความขัดแย้งทวิภาคีไปสู่เวทีระหว่างประเทศ เนื่องจากจะยิ่งทำให้สถานการณ์ซับซ้อนและยากต่อการแก้ไ.
เมื่อวันที่ [วันที่] ที่จังหวัดกระบี่ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบปะกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือถึงความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยและจีน โดยเน้นย้ำถึงความแน่นแฟ้นของความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานและเป็นรากฐานที่แข็งแกร่ง ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนนั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของความสัมพันธ์ที่จีนปรารถนาจะมีกับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมฉลองครบรอบ 50 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความร่วมมือที่แน่นแฟ้นในหลากหลายมิติ ในการหารือครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความเห็นพ้องกันถึงความสำคัญของการมองไปข้างหน้าและวางแผนความร่วมมือในอนาคต โดยรัฐบาลไทยภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายที่ต่อเนื่องและสร้างเสถียรภาพทางการเมือง ซึ่งจะเอื้ออำนวยต่อการดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนได้แสดงความประสงค์ที่จะร่วมกับประเทศไทยในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในอีก 5 ปีข้างหน้า แผนปฏิบัติการดังกล่าวจะครอบคลุมความสัมพันธ์ในทุกมิติ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การลงทุน และการพัฒนาร่วมกันในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับเทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งจีนมีความก้าวหน้าและมีบทบาทสำคัญในด้านพลังงานแสงอาทิตย์และยานยนต์ไฟฟ้า และมีความตั้งใจที่จะเพิ่มการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งที่ได้รับการหารือคือสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนได้แสดงความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศจะได้รับการฟื้นฟูในฐานะเพื่อนบ้านที่ดี และเห็นความสำคัญของการมีสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค โดยจีนยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชา แต่พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทุกวิถีทางเพื่อให้ทั้งสองประเทศสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ด้วยสันติวิธี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ำถึงนโยบายของไทยในการอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านอย่างสันติภาพ และพร้อมที่จะเจรจากับกัมพูชาเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง แต่การเจรจาจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ ยังได้เสนอแนะให้การประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อการพัฒนาชายแดน (JBC) มุ่งเน้นไปที่การเตรียมการสร้างความร่วมมือและความไว้เนื้อเชื่อใจในด้านความมั่นคงชายแดน และมาตรการต่างๆ ที่จะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น รัฐมนตรีสีหศักดิ์ยังได้เน้นย้ำว่า โดยหลักการแล้ว จีนไม่เห็นด้วยกับการนำปัญหาความขัดแย้งทวิภาคีไปสู่เวทีระหว่างประเทศ เนื่องจากจะยิ่งทำให้สถานการณ์ซับซ้อนและยากต่อการแก้ไ
