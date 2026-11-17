รองนายกฯ ปกรณ์ ยัน พ.ร.บ.สันติสุขไม่คุ้มครองคดีแบ่งแยกดินแดน
รองนายกรัฐมนตรี ปกรณ์ นิลประพันธ์ ชี้คดีชายแดนใต้ขัดรัฐธรรมนูญไม่เข้าข่าย พ.ร.บ.สันติสุข ย้ำไม่ใช่ช่องทางเดียวหวังสร้างปรองดองจริงใจทุกฝ่ายร่วมพัฒนาประเทศ
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นาย ปกรณ์ นิลประพันธ์ แถลงข่าวอย่างชัดเจนภายหลังการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุข ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 เวลา 15.20 น. โดยระบุว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวไม่สามารถนำมาใช้คุ้มครองผู้กระทำความผิดในคดีความมั่นคงหรือคดีที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกดินแดนได้ เนื่องจากพฤติกรรมเหล่านี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างชัดเจน
ชี้คดีแบ่งแยกดินแดนขัดรัฐธรรมนูญไม่เข้าข่าย
คณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขได้พิจารณาข้อสั่งการและคำร้องต่าง ๆ จำนวน 64 คำร้องในช่วงแรก และยังมีคำร้องเข้ามาใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยในขั้นตอนเริ่มต้นจำเป็นต้องส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนและอำนาจหน้าที่ก่อน หากหน่วยงานนั้นสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจที่มีอยู่ก็จะดำเนินการได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องรอการวินิจฉัยจากคณะกรรมการฯ ซึ่งในหลายกรณีมีการดำเนินการไปแล้วบางส่วนAlso readป.ป.ส. ไทย จ่อเรียก 'แอร์มีนา' ให้ข้อมูล หลังศาลออสฯ ยกฟ้องคดีซุกเฮโรอีนเป๋าช้าง
ประเด็นสำคัญที่ ที่ประชุมพิจารณาอย่างหนักคือกรณีคำร้องจากศาลจังหวัดปัตตานี ที่ส่งสำนวนคดีความมั่นคงในภาคใต้มาให้คณะกรรมการฯ พิจารณา โดย คณะกรรมการได้วางหลักการไว้ชัดเจนว่า การแสดงออกทางการเมืองจะเข้าข่ายตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ต้องมีพื้นฐานอยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญ ดังนั้นการกระทำใด ๆ ที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญจะไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้
เหตุผลในการพิจารณาครั้งนี้指向ไปยังพฤติกรรมของผู้ถูกกล่าวหาที่มุ่งเน้นการแสดงออกถึงการแบ่งแยกดินแดน ซึ่งขัดกับมาตรา 1 ของรัฐธรรมนูญที่ระบุว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้ พฤติกรรมดังกล่าวจึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเพื่อสร้างเสริมสังคมสันติสุข แม้ว่าจะมีการอ้างว่าเป็นการแสดงออกทางการเมืองก็ตาม
นิรโทษกรรมไม่ใช่เพียงกฎหมายเดียว
รองนายกรัฐมนตรี นายปกรณ์ นิลประพันธ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การแสวงหาสังคมสันติสุขไม่ใช่เรื่องที่มีเพียงกฎหมายฉบับเดียวรองรับ แต่ยังมีช่องทางอื่นอีกมากมายที่รัฐสามารถนำไปใช้ได้ รวมถึงกฎหมายความมั่นคงซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการไม่เอาผิดไม่เอาโทษผู้กระทำความผิดในบางกรณี ซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาได้เช่นกัน
นายฉัตรชัย บางชวด ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้อ้างอิงคำวินิจฉัยภายใต้กรอบของกฎหมายฉบับนี้และรัฐธรรมนูญเป็นหลัก เพื่อต้องการสื่อสารไปยังประชาชนว่า การสร้างสังคมสันติสุขต้องเกิดขึ้นจากความจริงใจของทุกฝ่าย ไม่ใช่เพียงอาศัยกฎหมายตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้น
การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันเป็นเรื่องปกติและสวยงามในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่การใช้ความรุนแรงเพื่อมุ่งทำลายกันนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดี โดยระบอบประชาธิปไตยมุ่งเน้นเหตุผลในการอภิปรายมากกว่า
ติดตามคดีทักษิณและความคืบหน้าอนุกรรมการ
ในการประชุมครั้งนี้ยังมีการรับทราบข้อเสนอแนะจากนายเทวฤทธิ์ มณีฉาย ส.ว. ซึ่งหลายประเด็นจะอยู่ในกรอบอำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) และศาล โดยรองเลขาธิการ กสม.ได้รับประเด็นดังกล่าวไปเพื่อดำเนินการต่อในลำดับถัดไป
สำหรับคดีของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ นั้น ขณะนี้ยังรอให้เข้าสู่ที่ประชุมของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเพื่อรับฟังความเห็นก่อน จากนั้นจะนำเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการฯ อีกครั้งหนึ่งในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569
ปลัดกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานอนุกรรมการกลั่นกรอง ได้ยืนยันความพร้อมในการดำเนินการโดยระบุว่า หากคดีมีความเร่งด่วนสามารถจัดประชุมได้ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ เนื่องจากความทุกข์ร้อนของราษฎรไม่มีเวลาจำกัด และต้องทำให้เร็วที่สุดที่สุด
นักวิชาการยืนยันความโปร่งใสกระบวนการ
นายยุทธพร อิสรชัย นักวิชาการรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุข ออกมายืนยันว่า กระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตาม พ.ร.บ.เสริมสร้างสังคมสันติสุข พ.ศ. 2569 นั้นดำเนินการอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา
ในส่วนของคดีมาตรา 112 นั้นนายยุทธพรระบุว่ายังไม่เข้าเกณฑ์การนิรโทษกรรมตามกรอบกฎหมาย แต่ยังคงหวังว่าการพูดคุยระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กับศาล จะนำไปสู่การใช้สิทธิประกันตัวของผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ยังคงจับตาการประชุมของอนุกรรมการอย่างใกล้ชิด เพื่อพิจารณาว่าจะหยิบยกคดีสำคัญใด ๆ ขึ้นมาพิจารณาเพิ่มเติมในวาระต่อไป โดยมุ่งเน้นการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนผ่านเหตุผลและความร่วมมือของทุกภาคส่วน
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