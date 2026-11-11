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Politics

รองนายกฯ สีหศักดิ์ แถลงวาระหารืออนุทิน-หลี่ เฉียง ดึงลงทุน AI และเทคโนโลยีใหม่

prachachat#59 in ประเทศไทย
รองนายกฯ สีหศักดิ์ แถลงวาระหารืออนุทิน-หลี่ เฉียง ดึงลงทุน AI และเทคโนโลยีใหม่
หลี่ เฉียง · อนุทิน · สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว
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นายสีหศักดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เผยรายละเอียดการเยือนไทยของ นายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีน เน้นยกระดับความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ ดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีใหม่ รวมถึงปัญญาประดิษฐ์ (AI) และยานยนต์ไฟฟ้า โดยต้องการให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คนไทยอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังยืนยันว่าประเด็นภาษีสหรัฐอเมริกาได้บรรลุข้อตกลงในหลักการแล้ว และมีความพอใจร่วมกันระหว่างสองประเทศ

นาย สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เปิดเผยถึงสาระสำคัญของการหารือระหว่างรัฐบาลไทยกับ นาย หลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะมีขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 13 พฤศจิกายน นี้ โดยมุ่งเน้นการยกระดับความสัมพันธ์ทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

กลไกความร่วมมือการลงทุนเทคโนโลยีและ AI

นายสีหศักดิ์ระบุว่า จีนถือเป็นประเทศหุ้นส่วนที่สำคัญของไทย และเป็นตลาดส่งออกหลักที่มียอดค้าขายสูง ขณะเดียวกันจีนก็มีการขยายฐานการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง การเดินทางมาเยือนในครั้งนี้สะท้อนถึงความสำคัญของประเทศไทยในสายตาผู้นำจีน ซึ่งต่างจากก่อนหน้านี้ที่นายกรัฐมนตรีไทยเป็นผู้เดินทางไปพบปะกับ นายสี จิ้นผิง ผู้นำสูงสุดของจีน และพบกับนายกรัฐมนตรีจีนเอง

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ประเด็นเร่งด่วนคือการยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่จีนมีความก้าวหน้าอย่างมาก เช่น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และยานยนต์ไฟฟ้า รัฐบาลไทยต้องการให้นักลงทุนชาวจีนไม่เพียงแต่เข้ามาประกอบกิจการเท่านั้น แต่ต้องเข้ามาพัฒนาเทคโนโลยีและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรชาวไทย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างยั่งยืน

ท่าทีภาคส่วนและความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว

นอกจากการลงทุนแล้ว จีนยังเป็นตลาดนักท่องเที่ยวหลักที่มีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย นายสีหศักดิ์ย้ำว่า ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่มีความปลอดภัยสูง อย่างไรก็ตาม มีความกังวลจากผู้บริโภคชาวจีนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการถูกหลอกลวงหรืออาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งจำเป็นต้องมีการชี้แจงทำความเข้าใจและสร้างความร่วมมือกันเพื่อรับประกันความปลอดภัย

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มาตรการดังกล่าวจะเชื่อมโยงโดยตรงกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของทั้งสองประเทศ เพื่อให้ชาวจีนเกิดความมั่นใจและกล้าตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น การสร้างความเชื่อมั่นนี้จึงเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาอัตราการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวไทยในระยะยาว

สถานะล่าสุดความตกลงการค้าสหรัฐและสภาผู้แทนราษฎร

ในส่วนของการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนและเอเปค ในช่วงสัปดาห์หน้า นายสีหศักดิ์ยืนยันว่า ประเด็นเรื่องภาษีกับสหรัฐอเมริกาได้จบสิ้นลงในแง่ของหลักการใหญ่ๆ แล้ว นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ดำเนินการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างๆ ซึ่งบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายเบื้องต้นแล้ว

แม้ว่าหลักการจะเสร็จสมบูรณ์และทั้งสองฝ่ายมีความพอใจในผลลัพธ์ แต่รายละเอียดในข้อตกลงยังมีจำนวนมาก necessitating การนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป อาจมีการประกาศเอกสารยืนยันความเรียบร้อยของการเจรจาในช่วงเวลาอันใกล้ เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกรู้ว่ากระบวนการเจรจาดังกล่าวสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการแล้ว

prachachat#59 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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หลี่ เฉียง อนุทิน สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว การลงทุนจีน ปัญญาประดิษฐ์ การท่องเที่ยวไทย

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