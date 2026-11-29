รองนายกฯ เปิดแผนที่เกษตรปลอดภัย เชียงราย ตรวจพบสารหนูไม่ เกินมาตรฐาน
รองนายกรัฐมนตรี ศ.ดร.ยศชนัน ตรวจเยี่ยมเชียงราย พบสารหนูในข้าวปลอดภัย พัฒนาแผนที่ดิจิทัลติดตามคุณภาพน้ำและดิน ช่วยเตือนภัยระดับตำบล
รองนายกรัฐมนตรี ศ.ดร. ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ นำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรที่สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิต จำกัด ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย เมื่อ 14.30 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน เพื่อติดตามแก้ไขปนเปื้อนสารหนูใน แม่น้ำกก และแม่น้ำสาย พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์มตรวจสอบความปลอดภัยระดับตำบล
ตรวจตัวอย่างข้าวและน้ำ พบมาตรฐานปลอดภัย
รองนายกรัฐมนตรี ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ เก็บตัวอย่างข้าวเปลือก ข้าวเหนียว และข้าวไรซ์เบอร์รี่ จากทุ่งนาใกล้สหกรณ์ฯ ให้ทีมวิจัย ม.แม่ฟ้าหลวง ตรวจสารปนเปื้อน ผลปรากฏว่าค่าสารปนเปื้อนไม่ เกินเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์ราคาข้าวที่สหกรณ์ยืนยันว่ายังรับซื้อตามราคาตลาด ไม่เกิดการตกต่ำของราคาในพื้นที่Also readมาอีกเจอแน่! สตม. ขึ้นแบล็กลิสต์ 'เจ๊จี' แม่ค้ามาเลฯ ไลฟ์ด่าไทย
ระบบ Digital Twin ตรวจสอบน้ำแบบเรียลไทม์
แพลตฟอร์ม Digital Twin แม่น้ำกก-แม่น้ำสาย ใช้เซนเซอร์พลังงานแสงอาทิตย์วัดความขุ่นน้ำ 24 ชั่วโมงที่ฝายเชียงรายและสบกก แล้วใช้ AI ประเมินปริมาณโลหะหนักผ่านความสัมพันธ์ความขุ่นกับสารหนู เพื่อแจ้งเตือนระดับความเสี่ยงสามระดับ คือ ใช้ได้ งดใช้ไว้ก่อน และไม่ควรใช้ หากเข้าระดับเตือน จังหวัดจะเก็บตัวอย่างส่งห้องแล็บยืนยันผลภายใน 1-3 วัน
พื้นที่เฝ้าระวังสารหนูในดิน มีเพียงร้อยละ 0.44
ผู้อำนวยการหน่วยภารกิจฐานข้อมูลและดิจิทัล สกสว. รศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ อธิบายว่า พื้นที่เฝ้าระวังประมาณ 1,700 ไร่ คือการตีกรอบรัศมี 500 เมตร รอบจุดที่พบสารหนูในดินเกินเกณฑ์หกแห่ง ซึ่งสัมพันธ์กับแนวตะกอนตกจากเหตุการณ์น้ำท่วมปี 2567 โดย สกสว. ประเมินจากข้อมูล 1,331 ตัวอย่างจาก 11 หน่วยงาน
มาตรการฟื้นฟูดินและสนับสนุนอาชีพเสริม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมอีก 300 ตัวอย่าง เพื่อระบุขอบเขตพื้นที่แก้ไขชัดเจนขึ้น และนำข้อมูลกำหนดมาตรการฟื้นฟูดิน โดยอาจปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชที่ไม่ใช่อาหาร เช่น ยางพารา ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้เศรษฐกิจ พร้อมสนับสนุนเงินทุนและอาชีพเสริมระหว่างฟื้นฟู ส่วนพื้นที่ปลอดภัยจะได้รับการพัฒนาระบบส่งน้ำจากแหล่งปลอดการปนเปื้อน และสนับสนุนการขุดบ่อจิ๋ว
แพลตฟอร์ม AI-CARE ครอบคลุมข้อมูลมหาศาล
แผนที่เกษตรปลอดภัยนี้พัฒนาโดย AI-CARE Research Cluster ม.นเรศวร ร่วมกับ ม.แม่ฟ้าหลวง และ สกสว. โดยรวบรวมข้อมูลจาก 40 หน่วยงาน รวม 77 ชุดข้อมูล จากไฟล์เอกสารกว่า 470 ไฟล์ ครอบคลุมจุดเก็บตัวอย่าง 5,872 จุด แบ่งเป็นระบบแผนที่ประมงปลอดภัยที่ตรวจสอบเนื้อปลา 449 ตัวอย่างพบเกินเกณฑ์ 1 ตัวอย่าง ขณะที่ปลาบ่อเลี้ยงบริโภคได้แต่ควรหลีกเลี่ยงเครื่องในและหอยจากแม่น้ำ ตามประกาศจังหวัดเมษายน 2569 รองนายกฯ ย้ำว่าข้อมูลนี้ใช้ชี้เป้าให้หน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบยืนยันผลอย่างเป็นทางการอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
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