รองนายกฯ ยันรัฐบาลไม่กังวลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญกรณี พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน

รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายแถลงความคืบหน้า กรณีศาลรัฐธรรมนูญขอให้ผู้เชี่ยวชาญจัดทำความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ยืนยันรัฐบาลไม่กังวลและมั่นใจในกระบวนการทางกฎหมาย
รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมายให้สัมภาษณ์ชี้แจงถึงความคืบหน้ากรณีที่ ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติให้ผู้เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นเพิ่มเติมภายในกำหนด 7 วัน เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการตราพระราชกำหนด (พ.
ร. ก.
) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม วงเงิน 4 แสนล้านบาท โดยระบุว่า ในส่วนของคณะรัฐมนตรีไม่มีความจำเป็นต้องจัดทำคำชี้แจงเพิ่มเติม เนื่องจากได้นำส่งข้อมูลและเอกสารชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญไปครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ จากการติดตามความเคลื่อนไหว คาดว่าศาลรัฐธรรมนูญได้ขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญประมาณ 4-5 ท่าน จัดทำความเห็นทางวิชาการเพิ่มเติม ซึ่งถือเป็นกระบวนการไต่สวนตามปกติของการพิจารณาคดี โดยรายละเอียดของคำชี้แจงฝั่งรัฐบาลนั้นไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับขั้นตอนการดำเนินการภายหลังครบกำหนด 7 วัน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญครบถ้วน จะมีการนัดหมายประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป เมื่อสอบถามถึงความกังวลของรัฐบาลต่อคำวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าว รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลรวมถึงตนเองไม่ได้มีความกังวลใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากช่วงเวลาที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและรับผิดชอบสูงสุดคือช่วงก่อนการพิจารณาตรา พ.
ร. ก.
และกฎหมายทุกฉบับ รัฐบาลมีความมั่นใจในหลักการและเหตุผลว่า สถานการณ์ในห้วงเวลานั้นเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรียังชี้แจงถึงมาตรการทางกฎหมายที่รัฐบาลดำเนินการควบคู่กับการกู้เงินครั้งนี้ โดยเน้นย้ำถึงความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณไปจนถึงการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นที่มาของความจำเป็นเร่งด่วนในการออก พ.
ร. ก. ดังกล่าว สำหรับประเด็นข้อกังวลของฝ่ายค้านและนักวิชาการที่ตั้งข้อสังเกตถึงความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ พ. ร.
ก.
นี้ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลได้ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด และพร้อมที่จะชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ ผ่านช่องทางที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั้นศาล ซึ่งเป็นองค์กรที่มีอำนาจในการวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ รัฐบาลเคารพในกระบวนการยุติธรรมและจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ถือเป็นบรรทัดฐานสำคัญในการตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่มีต่อประเทศไทย รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับกระบวนการนี้เป็นอย่างยิ่ง โดยมั่นใจว่า พ.
ร. ก. กู้เงินนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวจากวิกฤตครั้งนี้ได้อย่างรวดเร็วและยั่งยื
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