รองนายกฯ ศุภจี รับข้อเสนอชาวนา ลุยแก้เกมข้าวไทยครบวงจร

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รับฟังข้อเสนอจากสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตข้าวอย่างเร่งด่วน เน้นการบูรณาการแก้ไขปัญหาข้าวแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้รับฟังข้อเสนอจากสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตข้าวอย่างเร่งด่วน โดยเน้นการบูรณาการแก้ไขปัญหาข้าวแบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อรับมือกับความท้าทายจากต้นทุนที่สูงขึ้น ราคาข้าวที่ผันผวน และสภาพเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอน รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับรายได้ของเกษตรกรไทยทั่วประเทศ และมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้ข้าวไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืน การแก้ไขปัญหาข้าวไทยในครั้งนี้ รัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของข้าวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดราคาปุ๋ย ซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของเกษตรกร ผ่านโครงการ 'ปุ๋ยธงเขียวพลัส' และการสนับสนุนเครื่องจักรแปรรูปในระดับชุมชน เพื่อให้เกษตรกรสามารถแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นได้ นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังตั้งเป้าที่จะส่งออกข้าวในปี 2569 ให้ได้มากกว่า 7 ล้านตัน และผลักดันข้าวประณีตของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดโลก เพื่อยกระดับราคาข้าวไทยให้สูงขึ้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นประธานเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2569 ของสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ซึ่งเป็นการรับฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกรจากทั่วประเทศกว่า 200 ราย จาก 57 จังหวัด การประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาภาคเกษตรและกำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง นางศุภจีได้เน้นย้ำว่าภาคเกษตรไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าว กำลังเผชิญกับวิกฤตซ้อนจากปัจจัยหลายด้าน ทั้งเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน ภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น และสภาพอากาศที่แปรปรวน ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรอย่างมาก รัฐบาลจึงต้องเร่งบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยกระทรวงพาณิชย์จะเชื่อมโยงกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ห่วงโซ่ข้าวไทยเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลได้รับข้อเสนอจากสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ซึ่งครอบคลุมมาตรการเร่งด่วน 6 ข้อ และมาตรการระยะยาว 5 ข้อ โดยจะเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ในส่วนของต้นน้ำ รัฐบาลจะมุ่งเน้นการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ผ่านการพัฒนาพันธุ์ข้าวและการบริหารจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผลผลิตข้าวไทยยังอยู่ในระดับ 400–700 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งต่ำกว่าคู่แข่งบางประเทศที่สามารถผลิตได้ถึง 1,500 กิโลกรัมต่อไร่ การเพิ่มผลผลิตจึงเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรและรักษาความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโล
