รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคภูมิใจไทย ถอนชื่อออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคภูมิใจไทย ถอนชื่อออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทย
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ สส.
บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคภูมิใจไทย ถอนชื่อออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทย ว่า ทราบเรื่องแล้ว เรารับฟังเสียงของทุกฝ่าย ซึ่งจากเหตุผลที่ แนน บุณย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยแถลงเมื่อวันที่ 3 มิถุนายนนั้น วันนี้พรรคเพื่อไทยจะมีการหารือกันว่า เราจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไร ตนเข้าใจว่าที่รัฐสภา จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคงมีการชี้แจงเรื่องนี้หลังจากมีการหารือกันแล้วเมื่อถามว่า การเป็นรัฐบาลด้วยกัน แต่ไม่สนับสนุนกันจะสามารถตีความไปในทางการเมืองได้หรือไม่ ศ.
ดร. ยศชนัน กล่าวว่า ไม่มีอะไรหรอก เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นของรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นสิทธิของแต่ละคนอยู่แล้ว ส่วนจะไม่ทำให้เกิดความบาดหมางในพรรคร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่ ศ. ดร.
ยศชนัน กล่าวว่า ไม่มีปัญหา เป็นเรื่องที่เป็นกลไกของสภา ไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับกลไกของคณะรัฐมนตรี เมื่อถามอีกว่า การที่พรรคภูมิใจไทยถอนชื่อไป พรรคเพื่อไทยยังเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ และจะมีเสียงพอหรือไม่ ศ. ดร.
ยศชนัน กล่าวว่า ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงประเมิน ซึ่งทางสภากำลังมีการหารือกันอยู่ ถ้ามีความชัดเจนทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะมีการแถลง ทั้งนี้ตนอยากให้แยกส่วนระหว่างเรื่องรัฐบาลกับเรื่องของพรรค ที่เป็นคนละส่วนกันเมื่อถามย้ำว่า จากกรณีนี้จะทำให้การขอความร่วมมือพรรคร่วมรัฐบาลในเรื่องอื่นๆ มีปัญหาหรือไม่ ศ. ดร.
ยศชนัน กล่าวว่า ไม่มีปัญหาเลย เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจ
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