รองนายกฯ ชี้แจง พ.ร.ก.กู้ 4 แสนล้านบาท เตรียมนำเสนอรัฐสภา

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงความคืบหน้า พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท เตรียมนำเสนอรัฐสภา พร้อมยืนยันไทยช่วยไทยพลัสเป็นหนึ่งในโครงการที่จะได้รับงบประมาณ
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับพระราชกำหนด (พ.
ร. ก. ) กู้เงินจำนวน 4 แสนล้านบาท ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม. ) ได้มีมติอนุมัติไปแล้ว โดยนายเอกนิติกล่าวว่า หลังจากที่ พ.
ร. ก.
นี้ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 14 พฤษภาคม จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณา รวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการต่างๆ โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน คณะกรรมการชุดนี้จะมีการประชุมนัดแรกในเร็วๆ นี้ เพื่อกำหนดกรอบวัตถุประสงค์ของการออก พ. ร.
ก. อย่างชัดเจน โดยเน้นหลักการของความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน นายเอกนิติย้ำว่า โครงการทุกโครงการที่จะได้รับงบประมาณจาก พ. ร. ก.
นี้ จะต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุม ครม. ก่อนเสมอ เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงความเชื่อมโยงระหว่าง พ. ร. ก.
กู้เงินดังกล่าวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส นายเอกนิติยืนยันว่า โครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นหนึ่งในโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออก พ. ร. ก.
นี้ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมาจากทั้ง พ. ร. ก. กู้เงิน 4 แสนล้านบาท และพระราชบัญญัติ (พ.
ร. บ. ) โอนงบประมาณ อย่างไรก็ตาม นายเอกนิติชี้แจงว่า พ. ร.
ก.
ฉบับนี้ไม่ได้ระบุรายละเอียดของโครงการต่างๆ ที่จะใช้งบประมาณจากส่วนนี้ไว้อย่างชัดเจน แต่จะกำหนดเพียงวัตถุประสงค์หลักเท่านั้น ในส่วนของระยะเวลาการกู้เงิน นายเอกนิติกล่าวว่า จะเป็นการทยอยกู้เงินตามความจำเป็น ไม่ใช่การกู้เงินจำนวนมากในครั้งเดียว เพื่อหลีกเลี่ยงภาระต้นทุนทางการเงินที่สูงเกินไป ในประเด็นเกี่ยวกับจำนวนสิทธิที่จะได้รับในโครงการไทยช่วยไทยพลัส นายเอกนิติกล่าวว่า ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา แต่ภาพรวมเบื้องต้นคาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิประมาณ 30 ล้านคน โดยครอบคลุมทั้งผู้มีสิทธิทั่วไปและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อย่างไรก็ตาม จำนวนสิทธิที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับงบประมาณที่จัดสรรได้ ซึ่งนายเอกนิติเชื่อว่าจำนวน 30 ล้านสิทธิก็น่าจะเพียงพอ เนื่องจากในโครงการที่ผ่านมาสามารถรองรับผู้ได้รับสิทธิได้สูงสุดถึง 28 ล้านคน นอกจากนี้ นายเอกนิติยังกล่าวถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับสิทธิ โดยระบุว่าอาจพิจารณาให้ผู้ที่มีอายุเกิน 18 ปีขึ้นไปมีสิทธิเข้าร่วมโครงการด้วย แต่จะต้องมีการพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง เมื่อถูกถามถึงกำหนดการเปิดรับลงทะเบียนสำหรับกลุ่มผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ นายเอกนิติคาดว่าจะสามารถเปิดรับลงทะเบียนได้พร้อมกันในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี
