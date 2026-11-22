รองนายกฯ ทรงศักดิ์ มอบหนังสืออนุญาตที่ดิน คทช. บึงกาฬ ย้ำห้ามซื้อขาย
รองนายกรัฐมนตรี นายทรงศักดิ์ ทองศรี มอบหนังสืออนุญาตที่ดิน คทช. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดบึงกาฬ รวมกว่า 13,000 ไร่ ให้ราษฎรใช้ทำกินอย่างถูกต้อง ตามนโยบาย คนอยู่ได้ ป่ายั่งยืน พร้อมกำชับเงื่อนไขห้ามขายต่อ
นาย ทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้เดินทางลงพื้นที่ จังหวัดบึงกาฬ เพื่อติดตามความคืบหน้าและมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติ ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน หรือ คทช. ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เกิดขึ้น ณ ที่ว่าการ อำเภอเซกา ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยมี ดร.ชญานันท์ ภักดีจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ( สคทช.) พร้อมด้วยนายสุรพล เจริญภูมิ ผู้ว่าราชการ จังหวัดบึงกาฬ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ
ผลการอนุมัติ One Map ครบทุกกลุ่ม 7 จังหวัด
นายทรงศักดิ์ ทองศรี ระบุว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านที่ดินทำกินของประชาชน โดยได้เร่งรัดการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 ต่อ 4000 หรือ One Map ซึ่งมีพัฒนาการสำคัญเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 ต่อ 4000 ของพื้นที่กลุ่มที่ 5 ถึงกลุ่มที่ 7 รวม 33 จังหวัด เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 ที่ผ่านมาAlso readอัยการสั่งยุติคดี 'พระธัมมชโย' : ข้อเท็จจริงและเส้นทางของคดีทุจริตสหกรณ์คลองจั่น
การที่มติคณะรัฐมนตรีได้รับความเห็นชอบครบทั้ง 7 กลุ่มพื้นที่ทั่วประเทศนับเป็นความคืบหน้าสำคัญที่ทำให้โครงการ One Map มีพื้นฐานในการจัดทำแนวเขตที่ดินของรัฐให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทด้านที่ดินอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อลดความขัดแย้งและสร้างความชัดเจนในการถือครองสิทธิ
มอบหนังสืออนุญาตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 2 แห่ง
ในการลงพื้นที่ดังกล่าว นายทรงศักดิ์ ทองศรี ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อสร้างความมั่นคงในการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินให้แก่ราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 2 แห่ง โดยแห่งแรกคือป่าสงวนแห่งชาติป่าดงสีชมพูโพนพิสัย มีเนื้อที่ 1,907 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา และแห่งที่สองคือป่าสงวนแห่งชาติป่าดงเซกา ป่าดงสีชมพู ป่าภูทอกใหญ่ภูวัว และป่าดงซำบอนเซกา มีเนื้อที่ 11,063 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา
การมอบหนังสืออนุญาตดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ยากจนขาดแคลนที่ดินทำกิน โดยมุ่งหวังให้ราษฎรสามารถอยู่อาศัยและประกอบอาชีพได้อย่างถูกกฎหมาย พร้อมกันนี้ได้กำชับให้ผู้ได้รับสิทธิฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ห้ามซื้อขาย เปลี่ยนมือ หรือนำที่ดินไปเป็นภาระหนี้สินกับนายทุน แต่ต้องถือครองเพื่อการทำกินและส่งต่อเป็นมรดกแก่ลูกหลาน
มาตรการอนุรักษ์และส่งเสริมอาชีพครบวงจร
รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายการทำงาน 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการและติดตามผล ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมอบหมายให้กรมที่ดินเร่งรัดการจัดคนเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตแล้ว พร้อมทั้งเร่งจัดทำสมุดประจำตัว คทช. เพื่อให้กระบวนการบริหารเอกสารมีความสมบูรณ์และรวดเร็วขึ้น
ในส่วนของด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องบูรณาการความร่วมมือเพื่อเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และนำร่องตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ คทช. ในจังหวัดบึงกาฬ เพื่อรับรองว่าสินค้าและบริการจากพื้นที่ คทช. มาจากแหล่งผลิตที่ถูกต้องตามกฎหมายและปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของโครงการ คือ คนอยู่ได้ป่าไม้ยั่งยืน
ภาพรวมความสำเร็จและขั้นตอนต่อไป
ดร.ชญานันท์ ภักดีจิตต์ ผู้อำนวยการ สคทช. ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการที่ดินและการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ทั่วประเทศว่า ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายจำนวน 1,672 พื้นที่ ใน 73 จังหวัด เนื้อที่ประมาณ 4.5 ล้านไร่ โดยได้จัดคนเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินแล้วจำนวน 114,755 ราย และส่งเสริมพัฒนาอาชีพแล้วจำนวนรวม 389 พื้นที่ ใน 69 จังหวัด
สำหรับจังหวัดบึงกาฬ การดำเนินงานได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสำรวจ ตรวจสอบคุณสมบัติ และจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้เกิดความสมดุลระหว่างทรัพยากรดินและป่าไม้ ขณะเดียวกัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อนุมัติให้ใช้พื้นที่ป่า zone C แล้ว จำนวน 2 ป่า ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูวัว เนื้อที่ 2,436 ไร่ 3 งาน 21 ตารางวา และป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหนองตอ และป่าดงสีชมพู เนื้อที่ 7,275 ไร่ 0 งาน 75 ตารางวา โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างกรมป่าไม้ดำเนินการออกหนังสืออนุญาตให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเพื่อส่งต่อไปยังผู้ได้รับสิทธิต่อไป
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