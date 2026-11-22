รองนายกฯ ทรงศักดิ์ มอบโฉนด คทช. บึงกาฬ ย้ำห้ามซื้อขาย ห้ามตัดป่า
รองนายกรัฐมนตรี นายทรงศักดิ์ ทองศรี เดินทางถึงอำเภอบอริกอล มอบหนังสืออนุญาต คทช. แก่ประชาชนกว่า 12,900 ไร่ ย้ำเงื่อนไขห้ามขาย เปลี่ยนมือ เพื่อความยั่งยืนของชุมชนและผืนป่า
นาย ทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัด บึงกาฬ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2569 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน หรือ คทช. พร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้ประชาชน โดยเน้นย้ำว่าสิทธิในการถือครองที่ดินนี้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด ห้ามมีการซื้อขายหรือเปลี่ยนมือให้แก่นายทุน เพื่อสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ราษฎรในพื้นที่
ความคืบหน้าโครงการ One Map และการมอบสิทธิที่ดิน
ในโอกาสนี้ นายทรงศักดิ์ฯ ได้ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 2 พื้นที่หลัก ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงสีชมพูโพนพิสัย เนื้อที่ 1,907 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา และป่าสงวนแห่งชาติป่าดงเซกา ป่าดงสีชมพู ป่าภูทอกใหญ่ภูวัว และป่าดงซำบอนเซกา เนื้อที่ 11,063 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา การมอบหนังสืออนุญาตดังกล่าวถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความมั่นคงในการถือครองที่ดินให้แก่ราษฎรwhoอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติAlso readLenovo รายงานผลประกอบการ ตลาด PC ยังกดดันภาพรวม แต่เติบโตจากธุรกิจ Services
รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี รัฐบาลได้ให้ความสำคัญสูงสุดกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่ดินทำกินของประชาชน โดยมีการเร่งรัดผลักดันการดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 ต่อ 4,000 หรือ One Map อย่างต่อเนื่อง ผลจากการทำงานร่วมกันทำให้เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่ดังกล่าวของกลุ่มที่ 5 ถึงกลุ่มที่ 7 จำนวน 33 จังหวัด
การอนุมัติในครั้งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเนื่องจากทำให้โครงการ One Map ได้รับความเห็นชอบครบทั้ง 7 กลุ่มพื้นที่ทั่วประเทศแล้ว ซึ่งถือเป็นการลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทด้านที่ดินอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
นโยบายการบริหารจัดการและป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ในการประชุมมอบนโยบายแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายทรงศักดิ์ฯ ได้ชี้แจงแนวทางการทำงาน 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการและติดตามผล ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมอบหมายให้กรมที่ดินเร่งรัดการจัดคนเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตแล้ว และเร่งจัดทำสมุดประจำตัว คทช. ให้แล้วเสร็จ
นอกจากนี้ ยังให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือเพื่อเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับประชาชน นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ดำเนินการนำร่องตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ คทช. ในจังหวัดบึงกาฬ เพื่อรับรองว่าสินค้าและบริการจากพื้นที่ คทช. นั้นมาจากแหล่งผลิตที่ถูกต้องตามกฎหมาย และปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า
รองนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้ประชาชนรักษาผืนดินทำกินไว้เป็นมรดกตกทอดให้แก่ลูกหลาน โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ห้ามไม่นำที่ดินไปซื้อขายหรือเปลี่ยนมือให้แก่นายทุน และขอให้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตา ร่วมกันฟื้นฟู ดูแลรักษาผืนป่า รวมถึงป้องกันไฟป่าและหมอกควัน เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดบึงกาฬยังคงความอุดมสมบูรณ์สืบไป
ภาพรวมความสำเร็จระดับชาติและแผนงานจังหวัดบึงกาฬ
ดร.ชญานันท์ ภักดีจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (ผอ.สคทช.) ได้ให้รายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการที่ดินและ คทช. ในภาพรวมตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบันว่า ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายจำนวน 1,672 พื้นที่ ใน 73 จังหวัด เนื้อที่ประมาณ 4.5 ล้านไร่ และจัดคนเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินแล้วจำนวน 114,755 ราย พร้อมส่งเสริมพัฒนาอาชีพแล้วจำนวนรวม 389 พื้นที่ ใน 69 จังหวัด
สำหรับจังหวัดบึงกาฬ นายสุรพล เจริญภูมิ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยผู้บริหาร สคทช. หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบึงกาฬ และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับและติดตามผลงาน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดบึงกาฬได้บูรณาการความร่วมมือดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบคุณสมบัติ และจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรดินและป่าไม้เกิดความสมดุล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อนุมัติให้ใช้พื้นที่ป่า Zone C แล้ว จำนวน 2 ป่า ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูวัว เนื้อที่ 2,436 ไร่ 3 งาน 21 ตารางวา และป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหนองตอ และป่าดงสีชมพู เนื้อที่ 7,275 ไร่ 0 งาน 75 ตารางวา โดยขณะนี้กรมป่าไม้อยู่ระหว่างดำเนินการออกหนังสืออนุญาตให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬต่อไป เพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยและทำกินร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกันตามเป้าหมาย คนอยู่ได้ ป่าไม้ยั่งยืน
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics