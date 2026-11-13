รองนายกฯ พบปะแกนนำ นปผ. รับข้อเรียกร้องลดราคาน้ำมัน
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังพบปะกลุ่มแนวร่วมปฏิวัติประชาชนปกป้องแผ่นดิน รับฟังข้อเรียกร้องลดราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่น
คณะรัฐมนตรีระดับสูงนำโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เดินทางไปยังบริเวณเชิงสะพานชมัยมรุเชฐ ใกล้กับทำเนียบรัฐบาล เพื่อพบปะและรับฟังข้อเรียกร้องจากกลุ่มประชาชนที่ปักหลักชุมนุมอยู่ ณ จุดดังกล่าว
การเข้าพบปะในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชนที่ส่งผลต่อค่าครองชีพและราคาพลังงาน ซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมได้เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม โดยตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อสื่อสารปัญหาที่ประสบอยู่โดยตรงAlso readฟรีน สโรชา เบ็คกี้ รีเบคก้า สร้างสถิติ 13 เดือน 11 วัน สัมฤทธิ์ผลวงการบันเทิง
แกนนำ นปผ. ชี้ภาระค่าน้ำมันสูงกระทบชีวิต
มะโน เครือแก้ว หรือกำนันท่านมะโน ในฐานะแกนนำของกลุ่มแนวร่วมปฏิวัติประชาชนปกป้องแผ่นดิน ได้เป็นตัวแทนชี้แจงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยระบุว่า ปัจจุบันประชาชนได้รับผลกระทบอย่างหนักจากภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในระดับสูง จึงจำเป็นต้องขอให้รัฐบาลเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขอย่างจริงจัง
ข้อเรียกร้องที่สำคัญที่สุดของกลุ่มผู้ชุมนุมในครั้งนี้อยู่ที่การขอให้รัฐบาลพิจารณาปรับลดราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นลงให้ได้ 10 บาทต่อลิตร ซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมเห็นว่ามาตรการนี้จะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประจำวันของประชาชน รวมถึงช่วยลดต้นทุนการประกอบอาชีพสำหรับผู้ใช้บริการทั่วไปได้อย่างมีนัยสำคัญ
นอกจากประเด็นด้านพลังงานแล้ว กลุ่มผู้ชุมนุมยังได้ยื่นข้อเรียกร้องเพิ่มเติมให้รัฐบาลเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เนื่องจากมองว่าปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
รัฐบาลยืนยันเปิดรับฟังเสียงประชาชนทุกกลุ่ม
รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวตอบโต้กลุ่มผู้ชุมนุมโดยยืนยันว่ารัฐบาลได้รับทราบและติดตามข้อเรียกร้องของกลุ่มแนวร่วมปฏิวัติประชาชนปกป้องแผ่นดินมาโดยตลอด พร้อมทั้งยืนยันชัดเจนว่ารัฐบาลเปิดรับฟังความคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้กลุ่มผู้ชุมนุมและประชาชนผู้ชุมนุมรักษาสิทธิของตนเองภายใต้กรอบของกฎหมาย และความสงบเรียบร้อย โดยขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไป
สำหรับข้อเรียกร้องใดที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของรัฐบาลและสามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที รองนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด เพื่อมุ่งหมายที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้รับการแก้ไขในวงกว้างและทั่วถึง
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics