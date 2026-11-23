รองนายกฯ ทรงศักดิ์ แถลงผลประชุมแม่น้ำโขง-ล้านช้าง ขอทบทวนเขื่อน-จับตาสารพิษ
รองนายกรัฐมนตรี นายทรงศักดิ์ ทองศรี เปิดเผยสาระสำคัญการประชุมกรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง-ล้านช้าง (MLC) ในเวียดนาม เน้นความร่วมมือจัดการสารพิษข้ามพรมแดนและขอประเทศคู่เจรจาพิจารณาปรับสถานที่สร้างเขื่อนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืน
รองนายกรัฐมนตรี นาย ทรงศักดิ์ ทองศรี เปิดเผยว่า ตนได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านทรัพยากรน้ำภายใต้กรอบความร่วมมือ แม่น้ำโขง -ล้านช้าง (MLC) ครั้งที่ 2 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อเวลา 10.45 น. ของวันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 การประชุมในครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่าง 6 ประเทศ ได้แก่ เมียนมา ไทย จีน กัมพูชา สปป.ลาว และเวียดนาม เพื่อร่วมกันดูแลทรัพยากรน้ำไม่ให้ได้รับผลกระทบและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกประเทศในลุ่มน้ำโขง
สาระสำคัญการหารือด้านทรัพยากรน้ำและความร่วมมือ
นายทรงศักดิ์ เปิดเผยว่าการประชุมมี 2 เวที ได้แก่ เวที MLC และเวทีคณะมนตรีคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) โดยในเวที MLC มี 6 ประเทศเข้าร่วม ส่วนเวที MRC มี 4 ประเทศ และตนเป็นผู้แทนฝ่ายไทยไปร่วมประชุม โดยในส่วนของไทยได้มีการเสนอเรื่องข้อกังวลเกี่ยวกับมลพิษข้ามพรมแดน และต้องการให้ใช้ประโยชน์แม่น้ำโขงร่วมกันได้อย่างปกติสุขโดยไม่กระทบกับประชาชนทุกประเทศที่อยู่ในลุ่มน้ำโขง ถือเป็นความกังวลของประเทศไทยที่ต้องขอความร่วมมือจากทุกประเทศที่มีส่วนสำคัญในการดูแลทรัพยากรน้ำร่วมกันAlso readรมว.กต.หารือเมียนมาหาพื้นที่รับน้ำบรรเทาน้ำเหนือ – เล็งใช้ความร่วมมือ MLC
ประเด็นเขื่อนสานะคามและภูงอยกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่าเรื่องสารพิษในแม่น้ำจะเป็นหัวข้อหลักในการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือ MLC ที่เมืองกุ้ยหลิน ประเทศจีน ในเดือนธันวาคม 2569 หรือไม่ นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า ถือเป็นประเด็นหนึ่งแต่ยังมีเรื่องเขื่อนจำนวน 2 แห่ง คือ เขื่อนสานะคาม และเขื่อนภูงอย ซึ่งหากสร้างเสร็จจะมีผลกระทบ จึงขอให้ฝ่ายดังกล่าวทบทวน โดยเฉพาะกรณีเขื่อนสานะคาม ไทยได้เสนอให้ย้ายสถานที่จากเดิมออกไป แม้การสร้างเขื่อนจะอยู่ในประเทศของเขาแต่เกี่ยวข้องกับลำน้ำและสิ่งแวดล้อม รวมถึงความเป็นอยู่ของประชาชน จึงขอให้มีการศึกษาให้เกิดความรอบคอบต่อไป
มาตรการจัดการสารพิษแม่น้ำกกและแม่น้ำสาย
สำหรับกรณีประชาชนกังวลว่าสารพิษจากแม่น้ำกกและแม่น้ำสายจะไหลมาสู่แม่น้ำโขงนั้น นายทรงศักดิ์ เปิดเผยว่า ได้เชิญปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาหารือเมื่อบ่ายวันเดียวกันนี้ โดยตนติดตามปัญหานี้มาตลอด ส่วนการบริหารงานนายกรัฐมนตรีได้มอบให้นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้ดูแล การทำงานจะต้องมีการประสานกันทุกหน่วย โดยปัจจุบันสิ่งที่เราทำอยู่คือดูในเรื่องผลกระทบของประชาชน แต่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนต้องไปดูที่ต้นทาง
การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษร่วมกับ สปป.ลาว
เมื่อถามว่ามีการปล่อยสารเคมีจากฝั่ง สปป.ลาว ลงในลุ่มน้ำโขงหรือไม่ นายทรงศักดิ์ เปิดเผยว่า ได้ติดตามข่าวและในการหารือทวิภาคีกับ สปป.ลาว ได้แจ้งกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่ง สปป.ลาว ว่าเราเป็นห่วงในเรื่องนี้หลังจากมีข่าวกรณีอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีการร่อนทราย ร่อนทอง และอาจมีการใช้สารเคมีบางตัวที่อาจไปตกค้างแม่น้ำโขง ซึ่งทาง สปป.ลาว รับเรื่องไปและจะจัดเจ้าหน้าที่ลงไปติดตาม นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ส่งคณะกรรมการลงไปตรวจร่วมกับเขาเพื่อให้เกิดความถูกต้อง
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics