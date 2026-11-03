รองนายกฯ ปกรณ์ ยันคดีมาตรา 112 ไม่เข้าข่ายนิรโทษกรรม พร้อมชี้กระบวนการพิจารณา นายทักษิณ ยังไม่คืบ
รองนายกรัฐมนตรี ปกรณ์ นิลประพันธ์ ชี้แจงกรณีคำร้องนิรโทษกรรมของนายทักษิณ ชินวัตร ยืนยันคดี ม.112 ไม่อยู่ในเกณฑ์กฎหมาย พร้อมแจงขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการสังคมสันติสุข
นาย ปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริม สังคมสันติสุข ได้ให้สัมภาษณ์กรณีการพิจารณาเรื่อง นิรโทษกรรม โดยระบุว่า ขณะนี้ยังไม่มีรายงานสรุปผลว่า นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เข้าข่ายคุณสมบัติตามร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริม สังคมสันติสุข หรือไม่
ขั้นตอนการพิจารณาคำร้องนิรโทษกรรม
ในการประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง พ.ร.บ.ส่งเสริมสังคมสันติสุข เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ จ.อุดรธานี มีการรายงานถึงประเด็นการยื่นขออนิรโทษกรรมของนายทักษิณ อย่างไรก็ตาม กระบวนการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นAlso readราคาน้ำมันดิบโลกปรับลดลงกว่า 7% หลังอิหร่านส่งสัญญาณพร้อมเจรจาสันติภาพ
คณะกรรมการชุดใหญ่ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อกลั่นกรองเรื่องที่มีการยื่นคำร้องเข้ามาตรวจสอบว่าเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่ หากมีมติอย่างไรก็จะส่งให้คณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาต่อ
ทั้งนี้ คำร้องหรือคำวินิจฉัยชี้ขาดต่าง ๆ สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการ จะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนกฎหมายที่กำหนดไว้
ข้อกฎหมายและเงื่อนไขการเข้าข่าย
นายปกรณ์ ยืนยันชัดเจนว่า สำหรับคดีตามมาตรา 112 นั้น มีการเขียนไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจนว่า เรื่องคดีทุจริตและคดีมาตรา 112 จะไม่อยู่ในเงื่อนไขของ พ.ร.บ.ส่งเสริมสังคมสันติสุข ตามที่ระบุไว้ในมาตรานี้
ดังนั้น กรณีที่มีชื่อของนายทักษิณเข้ามาเกี่ยวข้อง นายปกรณ์ระบุว่า ตนเห็นตามข่าวว่ามีการร้องเข้ามา รวมถึงมีหลายท่านยื่นคำร้องเข้ามาด้วย แต่ยังไม่เห็นรายละเอียด เพราะขณะนี้นายกรัฐมนตรีหรือปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำลังอยู่ในกระบวนการรวบรวมข้อมูล
หากนายทักษิณทราบแล้วว่าคดีของตนเองไม่เข้าเกณฑ์แต่ยังยื่นเข้ามา ถือเป็นสิทธิ์ที่จะยื่นได้ โดยไม่มีโทษใดๆ ใครคิดว่าตัวเองเข้าเงื่อนไขก็สามารถยื่นมาได้如同กัน และทางคณะกรรมการก็จะวินิจฉัยไปตามหลักฐานที่มีอยู่
มุมมองทางการเมืองและความโปร่งใส
เมื่อถูกถามว่าการที่มีชื่อของนายทักษิณจะกลายเป็นประเด็นทางการเมืองหรือไม่ นายปกรณ์ตอบว่าไม่มี และระบุว่าตนทำงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีใครมาสั่งหรือบอกอะไรทั้งสิ้น โดยตนก็รับทราบจากข่าวสารเท่านั้น
Regarding the political dimension, นายปกรณ์ stated that he focuses on the legal aspect rather than politics, and believes there would not be significant political issues because everyone is watching the committee's actions closely.
หากนายทักษิณให้เหตุผลว่าคดีของตนเกิดจากผลพวงของการรัฐประหาร นายปกรณ์ระบุว่าตนเองไม่กล้าพูดในตอนนี้ เพราะยังไม่เห็นเอกสารหลักฐาน เป็นเพียงกระแสข่าวที่รับทราบมา แต่ยังไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการ
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