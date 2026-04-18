รองนายกฯ ยศชนัน นำทีมถก NARIT ขับเคลื่อนวิจัย-นวัตกรรม สู่การแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 อย่างยั่งยืน ผ่านแนวคิด "Made in Chiang Mai"

📆4/18/2026 8:19 AM
ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำคณะผู้บริหารระดับสูงลงพื้นที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชุมบูรณาการแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ภาคเหนือ โดยเน้นการนำข้อมูลเชิงลึกและเทคโนโลยี AI มาวิเคราะห์ต้นตอ พร้อมผลักดันนวัตกรรม "Made in Chiang Mai" ให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานแก้ปัญหาระยะยาว.

ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยนายนิกร โสมกลาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้นำคณะผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชุมและหารือแนวทางการบูรณาการการแก้ไขปัญหาและปฏิบัติการบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือ การประชุมครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการผนึกกำลังระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ที่มีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในวงกว้างอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ ภายในงาน มีการนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์บรรยากาศที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาที่มาของฝุ่น PM2.5 ในประเทศไทยอย่างเจาะลึก โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบฝุ่นที่มีความแม่นยำสูง ควบคู่ไปกับการเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านการใช้โดรน เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้สามารถวิเคราะห์โครงสร้างและพฤติกรรมของฝุ่นละอองในเชิงลึกได้อย่างละเอียด ซึ่งถือเป็นข้อมูลพื้นฐานอันสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ ภายในพื้นที่การประชุมยังมีการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงที่น่าประทับใจหลากหลายประเภท อาทิ อุปกรณ์วิจัยด้านอวกาศซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือระดับนานาชาติ รวมถึงเทคโนโลยีด้านทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์ที่มีศักยภาพในการนำไปต่อยอดสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมและสร้างความเข้มแข็งให้กับงานวิจัยของประเทศในอนาคต การจัดแสดงเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางแห่งการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่กำลังเผชิญอยู่ ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ได้กล่าวภายหลังการประชุมเน้นย้ำถึงศักยภาพอันโดดเด่นของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเชียงใหม่ ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง นวัตกรรมเหล่านี้ได้รับการขนานนามว่าเป็น “Made in Chiang Mai” ซึ่งท่านมองว่าควรได้รับการผลักดันให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นทางการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหามีความยั่งยืนและครอบคลุมทุกมิติ การดำเนินการดังกล่าวจะเน้นการบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ากับการปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แนวทางสำคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาคือการพัฒนานวัตกรรมที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีต้นทุนต่ำ เช่น การพัฒนาห้องความดันบวกแบบเคลื่อนที่ หรือมุ้งกันฝุ่นในรูปแบบ DIY ที่สามารถประดิษฐ์เองได้ง่าย เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้มีโรคประจำตัว สามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม นอกจากนี้ ยังมีการเสนอให้สถาบันการศึกษาในกลุ่มอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยราชภัฏ เข้ามามีบทบาทเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อน สนับสนุน และส่งเสริมการนำนวัตกรรมเหล่านี้ไปสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ยิ่งไปกว่านั้น การประชุมยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้ข้อมูลเชิงลึกระดับโมเลกุล และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการวิเคราะห์ต้นตอการเกิดฝุ่นและจุดที่เกิดไฟป่าอย่างแม่นยำ เพื่อให้สามารถเข้าควบคุมและป้องกันการเกิดปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินการในส่วนนี้จะอาศัยความร่วมมือจากหลากหลายกระทรวง อาทิ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอันดับแรก ในส่วนของการผลักดันเชิงกฎหมาย ภาครัฐได้ยืนยันถึงความพร้อมและความมุ่งมั่นในการเร่งดำเนินการออกกฎหมายที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนและมีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่รอการบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันที โดยอาศัยการนำนวัตกรรมและฐานข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง การประชุมครั้งนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความร่วมมือและกำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ในระยะยาวอย่างเป็นระบบและยั่งยื

