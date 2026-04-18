รองนายกฯ ยศชนัน นำทีมถก NARIT ขับเคลื่อนวิจัย-นวัตกรรม สู่การแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 อย่างยั่งยืน ผ่านแนวคิด "Made in Chiang Mai"

ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำคณะผู้บริหารระดับสูงลงพื้นที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชุมบูรณาการแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ภาคเหนือ โดยเน้นการนำข้อมูลเชิงลึกและเทคโนโลยี AI มาวิเคราะห์ต้นตอ พร้อมผลักดันนวัตกรรม "Made in Chiang Mai" ให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานแก้ปัญหาระยะยาว.
ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยนายนิกร โสมกลาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้นำคณะผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชุมและหารือแนวทางการบูรณาการการแก้ไขปัญหาและปฏิบัติการบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือ การประชุมครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการผนึกกำลังระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ที่มีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในวงกว้างอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ ภายในงาน มีการนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์บรรยากาศที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาที่มาของฝุ่น PM2.5 ในประเทศไทยอย่างเจาะลึก โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบฝุ่นที่มีความแม่นยำสูง ควบคู่ไปกับการเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านการใช้โดรน เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้สามารถวิเคราะห์โครงสร้างและพฤติกรรมของฝุ่นละอองในเชิงลึกได้อย่างละเอียด ซึ่งถือเป็นข้อมูลพื้นฐานอันสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ ภายในพื้นที่การประชุมยังมีการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงที่น่าประทับใจหลากหลายประเภท อาทิ อุปกรณ์วิจัยด้านอวกาศซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือระดับนานาชาติ รวมถึงเทคโนโลยีด้านทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์ที่มีศักยภาพในการนำไปต่อยอดสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมและสร้างความเข้มแข็งให้กับงานวิจัยของประเทศในอนาคต การจัดแสดงเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางแห่งการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่กำลังเผชิญอยู่ ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ได้กล่าวภายหลังการประชุมเน้นย้ำถึงศักยภาพอันโดดเด่นของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเชียงใหม่ ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง นวัตกรรมเหล่านี้ได้รับการขนานนามว่าเป็น “Made in Chiang Mai” ซึ่งท่านมองว่าควรได้รับการผลักดันให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นทางการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหามีความยั่งยืนและครอบคลุมทุกมิติ การดำเนินการดังกล่าวจะเน้นการบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ากับการปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แนวทางสำคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาคือการพัฒนานวัตกรรมที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีต้นทุนต่ำ เช่น การพัฒนาห้องความดันบวกแบบเคลื่อนที่ หรือมุ้งกันฝุ่นในรูปแบบ DIY ที่สามารถประดิษฐ์เองได้ง่าย เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้มีโรคประจำตัว สามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม นอกจากนี้ ยังมีการเสนอให้สถาบันการศึกษาในกลุ่มอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยราชภัฏ เข้ามามีบทบาทเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อน สนับสนุน และส่งเสริมการนำนวัตกรรมเหล่านี้ไปสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ยิ่งไปกว่านั้น การประชุมยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้ข้อมูลเชิงลึกระดับโมเลกุล และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการวิเคราะห์ต้นตอการเกิดฝุ่นและจุดที่เกิดไฟป่าอย่างแม่นยำ เพื่อให้สามารถเข้าควบคุมและป้องกันการเกิดปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินการในส่วนนี้จะอาศัยความร่วมมือจากหลากหลายกระทรวง อาทิ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอันดับแรก ในส่วนของการผลักดันเชิงกฎหมาย ภาครัฐได้ยืนยันถึงความพร้อมและความมุ่งมั่นในการเร่งดำเนินการออกกฎหมายที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนและมีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่รอการบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันที โดยอาศัยการนำนวัตกรรมและฐานข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง การประชุมครั้งนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความร่วมมือและกำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ในระยะยาวอย่างเป็นระบบและยั่งยื
ยศชนัน NARIT PM2.5 นวัตกรรม เชียงใหม่
ไขปริศนา PM2.5: ไม่ใช่แค่การเผาไร่นา แต่มาจากไหนกันแน่?บทความนี้เจาะลึกแหล่งกำเนิดฝุ่น PM2.5 ในประเทศไทย โดยชี้ให้เห็นว่าแม้ภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะการเผาพืชไร่ในภาคเหนือมักถูกกล่าวหา แต่แหล่งกำเนิดหลักในเขตเมืองและอุตสาหกรรมมาจากยานยนต์ดีเซล การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล และฝุ่นทุติยภูมิ พร้อมเสนอแนวทางการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อแก้ปัญหา.
ฝุ่น PM2.5 ภาคเหนือวิกฤตหลังสงกรานต์ ค่าพุ่งเกินอันตราย เหตุจุดความร้อนและการเผาต่อเนื่องศูนย์วิชาการ มช.รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในภาคเหนือหลังเทศกาลสงกรานต์ พบค่าฝุ่นพุ่งสูงเกินระดับอันตราย สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของจุดความร้อนจากการเผาในที่โล่ง ทั้งป่าและเกษตร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างหนัก.
กทม. ล้ำ! ใช้ AI และ LiDAR วิเคราะห์ฝุ่น PM2.5 แบบเรียลไทม์มก. เปิดตัว Super Station สถานีอัจฉริยะแห่งแรกในอาเซียน ผสาน AI และเทคโนโลยี LiDAR เจาะลึกแหล่งกำเนิดฝุ่น PM2.5 เพื่อการแก้ปัญหามลพิษอย่างตรงจุดด้วยข้อมูล
กทม. จับมือจีน-ม.เกษตรฯ ปักหมุด ‘Superstation’ แห่งแรก! ยกระดับ AI วิเคราะห์ฝุ่นรายชั่วโมง“ชัชชาติ” รุกคืบแก้ปม PM2.5 ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศขั้นสูง ณ ม.เกษตรศาสตร์ ชูเทคโนโลยี LIDAR สแกนชั้นบรรยากาศ หวังใช้ Big Data วางแผนคุมมลพิษเมืองยั่งยืน
วิกฤตหนัก เหนือ-อีสาน จมฝุ่นพิษ PM2.5 เกินมาตรฐาน 40 จว. ไทยจุดความร้อนพุ่ง 4,656 จุดยังวิกฤตหนัก 'เหนือ-อีสาน' จมฝุ่นพิษ ศกพ. เผย PM2.5 เกินมาตรฐาน 40 จังหวัด ขณะที่ GISTDA เผยจุดความร้อนไทยพุ่ง 4,656 จุด ลาวแชมป์ 5,942 จุด
ฝุ่นพิษณุโลกวิกฤตต่อเนื่อง PM2.5 เกินร้อยร่วม 2 สัปดาห์สถานการณ์ฝุ่น PM2.
