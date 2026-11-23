รองนายกฯ เอกนิติ ยืนยันผู้ผลิตรถยนต์ ญี่ปุ่น-จีน เลิกกังวลภาษีอีวี ขยายฐานผลิตไทย
รองนายกฯ เอกนิติ ชี้ผู้นำเข้านำเข้าและผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นและจีนยอมรับนโยบายภาษีสรรพสามิตอีวีใหม่ มั่นใจไทยเป็นฐานผลิตส่งออกสำคัญ พร้อมผลักดันสถานีชาร์จรถไฟฟ้า
นาย เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าหลังการหารือร่วมกับผู้บริหารและตัวแทนจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นและจีน โดยสรุปผลการเจรจาร่วมกันว่าภาคธุรกิจยานยนต์ยังคงความมั่นใจและยืนยันที่จะดำเนินแผนการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
การเข้าพบของตัวแทนค่ายรถยนต์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในนโยบายการขึ้นภาษีสรรพสามิตสำหรับการนำเข้ารถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรืออีวี ซึ่งนายเอกนิตินำเสนอประเด็นนี้ในฐานะปัจจัยสำคัญที่สร้างความชัดเจนและความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการรถยนต์ในประเทศไทยAlso readป้าดาและลุงแหวนบุกศาลากลางขอนแก่นติดตามคดีที่ดินพิพาทและแจ้งความเอาผิดทนายความ
ตัวแทนจากบรรดาค่ายรถยนต์ทั้งจากฝั่งญี่ปุ่นและจีนต่างแสดงความขอบคุณต่อรัฐบาลไทยสำหรับนโยบายดังกล่าว โดยระบุว่ามาตรการภาษีนี้ช่วยปรับระดับความเท่าเทียมในการแข่งขันทางการค้า ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมยานยนต์โดยรวม และทำให้ทุกบริษัทยืนยันจะเดินหน้าลงทุนและขยายฐานการผลิตในประเทศไทย
ค่ายญี่ปุ่นและจีนยืนกรานลงทุนต่อเนื่อง
ในระหว่างการหารือ มีตัวแทนจากบริษัทชั้นนำยืนยันการขยายธุรกิจอย่างชัดเจน อาทิ บริษัทโตโยต้า อีซูซุ มิตซูบิชิ จากญี่ปุ่น และบริษัทบีวายดี เอ็มจี และเกรท วอลล์ มอเตอร์ จากจีน ซึ่งทุกบริษัทยืนยันว่าประเทศไทยจะยังคงเป็นฐานการผลิตหลักสำหรับการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ
นายเอกนิติระบุว่า ปัจจุบันหลายบริษัทได้เริ่มดำเนินการผลิตและส่งออกแล้ว รวมถึงการจ้างธุรกิจภายในประเทศให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทาน หรือ Supply Chain ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการขยายตลาดส่งออกเพื่อให้ฐานการผลิตในไทยมีศักยภาพการแข่งขันสูงขึ้น
นโยบาย E20-B20 และสิทธิประโยชน์ทางการเกษตร
นอกจากประเด็นการลงทุนแล้ว ที่ประชุมยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการใช้พลังงานทางเลือก โดยตัวแทนค่ายรถยนต์ยืนยันว่ารถทุกรุ่นสามารถรองรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพผสม E20 และ B20 ได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนามานาน
รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุว่าการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนประเภทนี้ถือเป็นการสนับสนุนภาคการเกษตรของไทยโดยตรง เนื่องจากวัตถุดิบหลักอย่างอ้อย มันสำปะหลัง และปาล์ม สามารถผลิตได้ภายในประเทศ ซึ่งตัวอย่างความสำเร็จในต่างประเทศแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาพลังงานสะอาดที่สูงขึ้น
ข้อเรียกร้องสนับสนุนสถานีชาร์จไฟฟ้า
เมื่อที่ประชุมได้รับฟังข้อกังวลและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน นายเอกนิติยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมให้ความเป็นธรรมในการส่งเสริมการลงทุน แต่ในส่วนของความคืบหน้าที่ต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐเพิ่มเติม คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีชาร์จสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า
นายเอกนิติเปิดเผยว่า จะนำเรื่องดังกล่าวไปหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพื่อผลักดันการก่อสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้าให้มีความครอบคลุมและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
มาตรการสนับสนุนการสร้างสถานีชาร์จนี้ถือเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนผ่านพลังงานครั้งสำคัญของประเทศ ซึ่งจะช่วยลดข้อกังวลของผู้บริโภคและส่งเสริมให้การใช้รถยนต์ไฟฟ้าเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างรายได้และยกระดับทักษะบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์
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