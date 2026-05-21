รองนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็น รองประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นรองประธานกรรมการ แก้ไขปัญหาการทุจริต

ในขณะที่เป็นการทำงานร่วมกัน นอกเหนือจากการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมจัตุรัสที่ดี รวมถึงการให้ข้อมูลเหตุผลต่างๆ นายกฯ ได้กล่าวว่า คตท.มีหน้าที่ในการแนะนำแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริตต่อคณะรัฐมนตรีและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ นอกจากนี้ คตท.ยังมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของภาครัฐและในการอนุมัติอนุญาตหรือการให้บริการต่างๆ ของภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล
รองนายกรัฐมนตรี เป็น รองประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็น รองประธานกรรมการ ให้ คตท.
มีหน้าที่และอำนาจ 1. เสนอแนะแนวทาง และมาตรการในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 2.
ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของภาครัฐ รวมทั้งการอนุมัติ อนุญาต และการให้บริการต่างๆ ของภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล รวมทั้งเสนอแนะและติดตามการแก้ไขกฎหมายลำดับรองให้ทันสมัย 3. ขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาให้ข้อมูล ชี้แจง หรือส่งเอกสารหลักฐานต่อ คตท.
เพื่อประกอบการพิจารณา 4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานตามความจำเป็น และ 5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมา
