รองนายกฯ เผย ไทยได้บทเรียนสำคัญจาก APEC 2026 กับสหรัฐฯ และอาเซียน
รองนายกรัฐมนตรี ชี้ไทยแสดงบทบาทเด่นใน APEC 2026 ยืนยันความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ แข็งแกร่ง หลังบรรลุข้อตกลงร่วม ไม่ยอมเสียเปรียบทางการค้าแม้ถูกบิดเบือนข่าว
นาย สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ณ ประเทศ ฟิลิปปินส์ และการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค หรือ APEC ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2569 เวลา 23.00 น. ณ ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ซึ่งได้สรุปภาพรวมความสำเร็จของไทยในการขับเคลื่อนความร่วมมือระดับภูมิภาคอย่างชัดเจน
บทบาทนำไทยในเวทีโลกและการเจรจาเศรษฐกิจดิจิทัล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ยืนยันว่าประเทศไทยได้แสดงบทบาทที่แข็งขันและนำเสนอวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการรักษาความร่วมมือที่เปิดกว้างทั้งในด้านการค้าเสรี การลงทุนเสรี และการเชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิทัล โดยประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานการเจรจากรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียน หรือ DEFA ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ไทยใช้ขับเคลื่อนมาตรฐานใหม่ด้านดิจิทัลในภูมิภาคAlso readอ่านข่าวให้พ้นข่าว ในพลวัตสื่อเพื่อการสร้างสันติภาพ เก็บตกเสวนาเข้าใจความขัดแย้งในโลกที่แตกแยก
นอกจากประเด็นทางเศรษฐกิจแล้ว ภารกิจในครั้งนี้ยังครอบคลุมการหารือประเด็นความมั่นคงด้านพลังงาน ความมั่นคงทางไซเบอร์เพื่อปราบปรามมิจฉาชีพออนไลน์ หรือสแกมเมอร์ และปัญหามลพิษข้ามพรมแดน ซึ่งล้วนเป็นวาระสำคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกประเทศสมาชิกเพื่อสร้างเสถียรภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนในเขตอนุภูมิภาคและระดับโลก
สถานะทางการทูตและความสำเร็จของนายกรัฐมนตรีในการพบปะผู้นำโลก
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้พบปะหารือทวิภาคีกับผู้นำประเทศสำคัญทั้งหมดตลอดการประชุม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงสถานะที่โดดเด่นของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ และยืนยันถึงความไว้วางใจที่ชุมชนโลกมีต่อรัฐบาลไทยในการเป็นผู้เล่นหลักที่ส่งผลต่อความสมดุลทางเศรษฐกิจและการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และระดับโลก
การที่มีนายกรัฐมนตรีของไทยได้มีปฏิสัมพันธ์ตรงกับผู้นำเขตเศรษฐกิจชั้นนำหลายประเทศ ถือเป็นสัญญาณบวกที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยสามารถรักษาความสัมพันธ์อันดีและขยายเครือข่ายพันธมิตรทางการทูตได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะเผชิญกับความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อนในปัจจุบัน
ข้อเท็จจริงเรื่องความสัมพันธ์การค้าไทย-สหรัฐอเมริกา
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้ชี้แจงกรณีที่มีการนำบทสัมภาษณ์ของตนกับสำนักข่าวบลูมเบิร์ก หรือ Bloomberg ไปตีความบิดเบือนว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเล็กและต้องยอมเสียสละหรือเสียเปรียบในการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกา โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงและขอให้ประชาชนและสื่อมวลชนย้อนกลับไปดูเทปการสัมภาษณ์ฉบับเต็มเพื่อความถูกต้อง
รองนายกรัฐมนตรีระบุว่า ขณะนี้ไทยและสหรัฐอเมริกาได้บรรลุข้อตกลงในหลักการผ่านการลงนามแถลงการณ์ร่วม หรือ Joint Statement แล้ว เนื่องจากสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดส่งออกที่มีมูลค่ามหาศาลซึ่งมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมาก แม้ไทยจะไม่เห็นด้วยกับการใช้ภาษีเป็นเครื่องมือต่อรองทางการค้า แต่ก็จำเป็นต้องเจรจาบนพื้นฐานผลประโยชน์ของประเทศไทยเป็นหลัก
การสรุปข้อตกลงร่วมดังกล่าวเป็นการยืนยันว่ารัฐบาลไทยสามารถปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติได้อย่างแข็งขัน โดยไม่จำเป็นต้องประนีประนอมในประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งกระบวนการเจรจาที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความรอบคอบและกลยุทธ์ทางการทูตที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างมิตรภาพและความได้เปรียบทางการค้า
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics