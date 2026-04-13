รองนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมอาเซียนสมัยพิเศษ หารือสถานการณ์ตะวันออกกลาง

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสมัยพิเศษ ครั้งที่ 2 เพื่อหารือสถานการณ์ในตะวันออกกลาง เน้นย้ำความสำคัญของความมั่นคงทางทะเล และหารือแนวทางการรับมือผลกระทบจากความขัดแย้ง
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ อาเซียน สมัยพิเศษเรื่องสถานการณ์ใน ตะวันออกกลาง ครั้งที่ 2 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ ในฐานะประธาน อาเซียน เป็นประธานที่ประชุม การประชุมดังกล่าวหารือเกี่ยวกับพัฒนาการใน ตะวันออกกลาง โดยเฉพาะประเด็นการหยุดยิงและการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน รวมถึงเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายใช้ช่องทางทางการทูตเพื่อหาทางออกของความขัดแย้งอย่างถาวร นอกจากนี้
ที่ประชุมยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของความมั่นคงทางทะเล ความปลอดภัยของชาวเรือและผู้ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง ตลอดจนการธำรงไว้ซึ่งเสรีภาพในการเดินเรือและการบิน รวมถึงอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ในและเหนือจุดควบคุมการเดินเรือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องแคบฮอร์มุซ การประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของอาเซียนในการรับมือกับผลกระทบในหลากหลายมิติจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยการเสริมสร้างกลไกอาเซียนที่มีอยู่ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ได้แก่ (1) ด้านพลังงาน ผ่านการเร่งรัดกระบวนการให้สัตยาบันต่อความตกลงอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงทางปิโตรเลียม เพื่อให้สามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว การเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าอาเซียน และโครงการเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียน เพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และการระดมทุนในการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนเพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์และเชื้อเพลิงชีวภาพ และ (2) ด้านอาหาร ผ่านการขยายขอบเขตของกลไกความตกลงสำรองข้าวฉุกเฉินอาเซียนบวกสาม ให้ครอบคลุมสินค้าอาหารจำเป็นอื่นๆ และการส่งเสริมความร่วมมือตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหารทั้งหม
