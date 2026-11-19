รองนายกฯ สีหศักดิ์ เจรจาแก้สารพิษแม่น้ำสาย ชงจีนใช้กรอบล้านช้างช่วยจัดการน้ำ
รองนายกฯ สีหศักดิ์ ยันเดินหน้าเจรจาแก้สารพิษข้ามแดนแม่น้ำสาย โดยจะเสนอประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ให้ใช้กรอบแม่น้ำโขง-ล้านช้าง ช่วยจัดการคุณภาพน้ำอย่างยั่งยืน
นาย สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศ ได้เปิดเผยความคืบหน้าในการจัดการปัญหาสารพิษที่ปนเปื้อนในแม่น้ำสาย ซึ่งส่งผลกระทบข้ามพรมแดนจากแหล่งกำเนิดในประเทศเพื่อนบ้าน โดยเน้นย้ำแนวทางทางการทูตที่มุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์เชิงบวกแทนการกล่าวโทษ
สถานการณ์ปัจจุบันสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักให้แก่ประชาชนและภาคเกษตรกรรมไทย ทั้งในด้านการอุปโภคและบริโภค ที่ต้องเผชิญกับวิกฤตคุณภาพน้ำที่เสื่อมโทรมลงอย่างเห็นได้ชัด จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและยั่งยืน เพื่อฟื้นฟูมาตรฐานความปลอดภัยของแหล่งน้ำสำคัญดังกล่าวAlso readงานวิจัยชี้กระบองเพชรเสี่ยงสูญพันธุ์หนักจากภาวะโลกร้อน
กำหนดการประชุมคณะทำงานร่วมไทย-เมียนมา
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ออกมายืนยันชัดเจนว่า ทางรัฐบาลไทยได้กำหนดตารางเวลาสำหรับการหารือกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยได้ตกลงกับคณะทำงานทั้งสองฝ่ายไว้ว่าจะมีการประชุมร่วมกัน ณ ภายในราชอาณาจักรไทย ระหว่างวันที่ 25 ถึง 26 พฤศจิกายนนี้
นอกจากการนัดหมายของคณะทำงานระดับเทคนิคแล้ว ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศของไทย จะเข้าพบกับหัวหน้าคณะผู้แทนจากประเทศเพื่อนบ้านด้วย เพื่อยกระดับการสื่อสารและประสานงานให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น และเร่งรัดกระบวนการแก้ปัญหาให้ลุล่วงตามกำหนดการ
เสนอกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้างต่อผู้นำจีน
นายสีหศักดิ์ เปิดเผยว่า เรื่องราวของการจัดการคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำสายได้ถูกหยิบยกขึ้นพูดคุยระหว่างการเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีจีน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เตรียมที่จะนำประเด็นนี้เสนอต่อประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในวโรกาสที่จะมีนัดหมายในวันถัดไป
แนวทางการนำเสนอจะมุ่งเน้นในลักษณะของการเจรจาเชิงสร้างสรรค์ เพื่อขอความอนุเคราะห์และสนับสนุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ผ่านกลไกกรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง-ล้านช้าง ซึ่งเป็นเวทีสำคัญสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่อนุภูมิภาค
มุ่งแก้ที่ต้นตอเหมืองแร่โดยไม่กล่าวโทษฝ่ายใด
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ย้ำจุดยืนสำคัญว่า รัฐบาลไทยไม่ต้องการมุ่งเป้าไปในการกล่าวโทษหรือตำหนิฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ต้องการมุ่งเน้นไปที่การหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นตอของการก่อมลพิษ
สาเหตุหลักของปัญหาอยู่ที่กิจกรรมการทำเหมืองแร่ในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าแหล่งน้ำจะกลับมาสะอาดและปลอดภัยต่อการใช้งานของประชาชนอีกครั้ง
ความเดือดร้อนของประชาชนและภาคการเกษตร
ผลกระทบจากสารพิษดังกล่าวได้สร้างความยากลำบากอย่างรุนแรงให้แก่เกษตรกรไทย ที่ไม่สามารถนำน้ำไปใช้ในการเพาะปลูกได้ ส่งผลต่อรายได้และความมั่นคงทางอาหาร ขณะเดียวกัน ชาวบ้านก็ต้องเผชิญกับความยากลำบากในการหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำวัน
กระทรวงการต่างประเทศ จึงเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการในทุกกรอบความสัมพันธ์เท่าที่ประเทศไทยจะกระทำได้ เพื่อลดทอนความเดือดร้อนของประชาชน และสร้างความมั่นใจว่ามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษข้ามแดนจะได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics