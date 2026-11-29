รองนายกฯ ยศชนัน ประกาศหยุดผ่านแร่สกปรก ดันมาตรการคุมเข้มชายแดนเชียงราย
รองนายกรัฐมนตรี ศ.ดร.ยศชนัน ลงพื้นที่ด่านศุลกากรเชียงแสน ประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนไม่ให้ไทยเป็นทางผ่านแร่ผิดกฎหมาย พร้อมเตรียมออกคำสั่งห้ามส่งสารเคมีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากเหมืองริมเมียนมา
ศาสตราจารย์ ดร. ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดตรวจค้นที่ ด่านศุลกากรเชียงแสน ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัด เชียงราย ร่วมกับนางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือเชิงลึกเกี่ยวกับกลไกการควบคุมการนำเข้าและส่งออกสินค้าผ่านแดนที่มีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมการทำเหมืองแร่ โดยมีนายนิติ วิทยาเต็ม รองอธิบดี กรมศุลกากร และ ด่านศุลกากรเชียงแสน รายงานสถานการณ์ข้อจำกัดในการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ยืนยันไม่ยอมรับแร่ผิดกฎหมายผ่านแดน
ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ระบุชัดเจนว่าประเทศไทยจะไม่นิ่งเฉยต่อการเป็นทางผ่านของแร่ที่มีแหล่งที่มาไม่ชัดเจน หรือแร่ที่ทำมาผิดกฎหมายโดยขาดความรับผิดชอบทางสิ่งแวดล้อม ข้อมูลสถิติชี้ให้เห็นว่าปริมาณการนำเข้าและส่งออกสินแร่ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยแร่ดีบุกเป็นจุดสังเกตสำคัญเนื่องจากขาดหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเหมือนแร่ทั่วไปที่ต้องใช้ภายในประเทศ จึงจำเป็นต้องเร่งผลักดันมาตรการตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างเคร่งครัดและติดตั้งเครื่องเอกซเรย์เสริมในจุดที่มีการขนส่งหนาแน่น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดAlso readมัสก์โกรธจัดพบอิหร่านใช้ Starlink จู่โจมสหรัฐฯ สหรัฐฯ ใช้เวอร์ชันประหยัดในสงครามโดรน
มาตรการห้ามส่งสารเคมีเริ่มต้น 1 ธ.ค.
หลังจากที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้หารือร่วมกันแล้ว จะมีการดำเนินการออกคำสั่งผ่านประกาศของกระทรวงกลาโหมเพื่อระงับการส่งออกสารเคมีที่เป็นสารตั้งต้นในการทำเหมืองไปยังเมียนมา โดย ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ยืนยันว่าประกาศนี้จะบังคับใช้อย่างจริงจังตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมนี้ พร้อมทั้งประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อพิจารณามาตรการเพิ่มเติม ซึ่งการระงับดังกล่าวคาดว่าจะเป็นแรงกดดันให้เมียนมาเร่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในระยะเวลา 3 ถึง 4 เดือนก่อนที่ผู้ประกอบการจะหาทางออกอื่น
หลักฐานวิทยาศาสตร์และมาตรฐานเซ็นเซอร์
ไทยมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนการตรวจสอบอย่างชัดเจนทั้งจากการตรวจหาไอโซโทปและลายพิมพ์เฉพาะของแร่ ซึ่งแสดงให้เห็นความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างปริมาณสารหนูที่เพิ่มขึ้นกับการขยายตัวของพื้นที่เหมือง ข้อมูลนี้จะถูกนำไปใช้ประกอบการเจรจาและยืนยันข้อเท็จจริงกับฝ่ายเมียนมาและจีนซึ่งถือเป็นปลายทางสำคัญของการขนส่งแร่ ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ กล่าวย้ำว่าแม้ทั้งสองฝ่ายอาจใช้เกณฑ์การประเมินค่ามาตรฐานสารหนูในน้ำต่างกันโดยเมียนมาอ้างอิง 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนไทยใช้เกณฑ์น้ำบริโภค 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ตัวเลขที่วัดได้จริงจะเป็นความจริงที่พิสูจน์การปนเปื้อนได้ทันที
การเจรจากับเมียนมาและข้อเสนอปิดเหมือง
สำหรับการเจรจาในวันถัดไปคือวันที่ 30 พฤศจิกายน รัฐบาลเตรียมส่งทีมเจ้าหน้าที่นำเซ็นเซอร์มาตรฐานเดียวกันไปติดตั้งและเก็บข้อมูลพร้อมกันกับฝ่ายเมียนมา เนื่องจากฝ่ายตรงข้ามต้องการหลักฐานเพิ่มเติมที่ยืนยันแหล่งที่มาของการปนเปื้อนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากผลการตรวจสอบยืนยันชัดเจนว่ามีการปนเปื้อนแต่ยังไม่มีการบำบัดน้ำเสีย ฝ่ายไทยจะเสนอให้ระงับการทำเหมืองเป็นเวลา 6 เดือนตามข้อเสนอเดิมซึ่งถือเป็นจุดยืนที่แน่วแน่
การเก็บตัวอย่างและบทบาทของจีน
โอกาสในการเข้าไปเก็บตัวอย่างในพื้นที่ฝั่งเมียนมานั้นอยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานแล้ว โดยไทยได้เสนอขอดำเนินการเก็บตัวอย่างทันทีแต่ยังรอการตอบรับจากฝ่ายเมียนมา ขณะที่ชุดตรวจเบื้องต้นแบบรวดเร็วก็ถูกเตรียมความพร้อมไว้แล้วเพื่อลดข้อจำกัดในการส่งตัวอย่างไปตรวจยังส่วนกลาง หากผู้ประกอบการเปลี่ยนเส้นทางขนส่งไปยังประเทศอื่น ไทยจะขยายวงสนทนาไปหารือกับประเทศปลายทางนั้นโดยเฉพาะจีน เพื่อให้เข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบและรับผิดชอบที่มาของแร่อย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล
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