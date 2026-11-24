รองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบจัดสรรงบ สสส. ปี 2570 เชื่อมโยงสุขภาพจังหวัด
รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมเห็นชอบร่างข้อบังคับจัดสรรงบ สสส. ปี 2570 ให้จังหวัดทั่วประเทศ เน้นใช้ข้อมูลปัญหาสุขภาพเป็นตัวกำหนดการกระจายทรัพยากรอย่างเป็นธรรม
นาย ทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ได้เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 9/2569 ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในร่างข้อบังคับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินเพื่อการบูรณาการและขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพในจังหวัด พร้อมอนุมัติหลักเกณฑ์การกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2570 ที่จะจัดสรรไปยังจังหวัดทั่วประเทศ
นโยบายกระจายอำนาจสร้างเสริมสุขภาพสู่พื้นที่
ร่างข้อบังคับดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสนับสนุนนโยบายในการกระจายงานสร้างเสริมสุขภาพสู่พื้นที่อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยมุ่งเน้นให้กระบวนการจัดสรรงบประมาณมีความคุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ผ่านการใช้ข้อมูลนำการตัดสินใจ หรือ Problem-driven เพื่อให้แต่ละจังหวัดสามารถวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของตนเองได้อย่างแม่นยำ และเลือกมาตรการที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นั้นๆ มากที่สุดAlso readกระบี่ฮือฮา บินตรงจีน-กลางตะวันออก เพิ่ม 14% ฤดูร้อน 63
นายทรงศักดิ์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กลไกการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ตามร่างข้อบังคับใหม่นี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าไปแทนที่กลไกหรือหน่วยงานเดิมที่มีอยู่แล้ว แต่เป็นกลไกเชิงระบบที่จะช่วยเชื่อมรวมพลังในระดับจังหวัด ให้ภาครัฐ ท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และ สสส. สามารถร่วมขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพให้มีเอกภาพยิ่งขึ้น และส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในด้านการลดภาระโรคและลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพในระดับจังหวัด
โครงสร้างคณะอนุกรรมการและบทบาทผู้ว่าราชการจังหวัด
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จะมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด ซึ่งจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่เป็นประธานอนุกรรมการ และมีองค์ประกอบจากผู้แทนจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และผู้แทนของ สสส. ร่วมกันวางแผนและประสานงาน
คณะอนุกรรมการดังกล่าวจะมีหน้าที่หลักในการเชื่อมโยงทรัพยากรร่วมกัน คัดกรองโครงการที่จะดำเนินการ และติดตามผลลัพธ์ด้านสุขภาพระดับจังหวัดอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงของการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง
หลักเกณฑ์คำนวณงบ 50:50 เชื่อมโยงอายุคาดเฉลี่ยสุขภาพดี
สำหรับหลักเกณฑ์ในการคำนวณกรอบวงเงินงบประมาณที่จะจัดสรรให้แต่ละจังหวัดนั้น จะอาศัยชุดข้อมูลสุขภาพเชิงลึกของ สสส. เป็นฐานสำคัญ โดยเน้นการใช้ข้อมูลอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี หรือ HALE และภาระโรค หรือ DALYs รวมถึง 10 สาเหตุหลักของการสูญเสียปีสุขภาวะ มาใช้ในการวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและปัจจัยกำหนดสุขภาพ
การพิจารณาจัดสรรทุนของ สสส. จะมุ่งเน้นเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดแคลนโดยมีการแบ่งสัดส่วนการคำนวณเป็น 50:50 อย่างชัดเจน โดยเกณฑ์ความทั่วถ้วน 50% จะคำนวณจากสัดส่วนประชากรของแต่ละจังหวัด และเกณฑ์ความเป็นธรรมทางสุขภาพอีก 50% จะคำนวณจากช่องว่างระหว่างอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีกับเป้าหมาย 75 ปี ตามยุทธศาสตร์ชาติของประเทศ
ระบบติดตามผลและงานความปลอดภัยทางถนนร่วมภาคีเครือข่าย
ระบบติดตามและประเมินผลจะสร้างความโปร่งใสควบคู่ไปกับการติดตามผลลัพธ์โครงการรายปี และจะดำเนินการประเมินผลลัพธ์ด้านสุขภาพระดับจังหวัดทุก 3 ปี เพื่อให้สามารถเห็นผลงานระดับพื้นที่ได้อย่างชัดเจนและจับต้องได้มากขึ้น นอกเหนือจากประเด็นด้านงบประมาณแล้ว ยังมีการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนด้วย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน หรือ ศปถ. กระทรวงคมนาคม กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สสส. รวมถึงกรมการขนส่งทางบก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมควบคุมโรค และมูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย ได้ร่วมกันยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน โดยตั้งเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตให้เหลือ 12 คนต่อแสนประชากรภายในปี พ.ศ. 2570 ซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือข้ามภาคส่วนในการสร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน
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