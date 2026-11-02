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Economy

รองนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยม Moc Market อุดรธานี ส่งเสริมสินค้าชุมชนสู่ตลาดนักเดินทาง

prachachat#59 in ประเทศไทย
รองนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยม Moc Market อุดรธานี ส่งเสริมสินค้าชุมชนสู่ตลาดนักเดินทาง
Moc Market · ท่าอากาศยานอุดรธานี · นางศุภจี สุธรรมพันธุ์
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นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจเยี่ยม Moc Market ท่าอากาศยานอุดรธานี เพื่อผลักดันรายได้ผู้ประกอบการท้องถิ่นผ่านช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับผู้โดยสาร

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ปลัด กระทรวงพาณิชย์ และคณะผู้บริหารระดับสูง ได้ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ระหว่างวันที่ 2 ถึง 3 พฤศจิกายน 2569 โดยภารกิจสำคัญของการเยือนครั้งนี้คือการตรวจเยี่ยมกิจกรรม Moc Marketท่าอากาศยานอุดรธานี เพื่อยกระดับช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้กว้างขวางยิ่งขึ้น

กลยุทธ์เพิ่มรายได้ผ่านช่องทางสนามบิน

Moc Market เป็นกลไกเชิงรุกที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางการตลาดโดยตรงสำหรับผู้ประกอบการท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรมบริเวณท่าอากาศยานอุดรธานีซึ่งมีปริมาณผู้โดยสารและนักเดินทางสัญจรจำนวนมาก ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ชาญฉลาดในการประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์และภูมิปัญญาของชุมชนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง การวางตำแหน่งการขายในพื้นที่สาธารณะแห่งนี้ช่วยให้สินค้าคุณภาพจากท้องถิ่นสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีกำลังซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

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ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569

สำนักงานพาณิชย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดอุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ ได้ร่วมมือกับท่าอากาศยานจังหวัดอุดรธานี ดำเนินโครงการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลไม้ตามฤดูกาลอย่างต่อเนื่องในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 ถึงกันยายน 2569 รวมทั้งหมด 22 ครั้ง โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 256 ราย จาก 3 จังหวัดหลัก ได้แก่ อุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลำภู สร้างมูลค่าการค้ารวมสูงถึง 9,248,930 บาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่สะท้อนความสำเร็จในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากผ่านแพลตฟอร์มการเดินทาง

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สถิติการกระจายรายได้รายจังหวัด

รายละเอียดมูลค่าการค้าแยกตามจังหวัดแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนที่แตกต่างกัน โดยจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นผู้นำด้านจำนวนผู้ประกอบการด้วยจำนวน 134 ราย และมีมูลค่าการจำหน่ายสูงสุดที่ 4,030,432 บาท ตามมาด้วยจังหวัดหนองคายที่มีผู้ประกอบการ 50 ราย มูลค่าการจำหน่าย 3,255,940 บาท และจังหวัดอุดรธานีที่มีผู้ประกอบการ 72 ราย มีมูลค่าการจำหน่าย 1,962,558 บาท ข้อมูลเหล่านี้ยืนยันว่าโครงการฯ สามารถสร้างรายได้ที่จับต้องได้จริงให้กับผู้ประกอบการในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอย่างครอบคลุม

แผนขยายผลปีงบประมาณ 2570

สำหรับแผนบูรณาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 สำนักงานพาณิชย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กำหนดขยายเครือข่ายไปยัง 4 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ โดยจัดกิจกรรมจำนวน 3 ครั้งต่อจังหวัด รวม 12 ครั้งทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยแจ้งความประสงค์ไม่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากมีโครงสร้างพื้นฐานสนามบินอยู่แล้ว ขณะที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานีเตรียมจัดกิจกรรม Moc Market @ สนามบิน ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำหน่าย 12 ราย พร้อมสนับสนุนกล่องบรรจุภัณฑ์ผลไม้ฟรีจำนวน 1,000 ใบ เพื่ออำนวยความสะดวกในการโหลดใต้ท้องเครื่องแก่ผู้โดยสาร

prachachat#59 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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Moc Market ท่าอากาศยานอุดรธานี นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ กระทรวงพาณิชย์ สินค้าชุมชน

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