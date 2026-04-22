รอง ผบก.ตชด.ภ.4 ยืนยันความบริสุทธิ์ใจ ปฏิเสธเกี่ยวข้องคดี

พ.ต.อ.กวินศักดิ์ พีรยศธนนนท์ รอง ผบก.ตชด.ภ.4 ออกมาเปิดใจหลังได้รับการประกันตัว ยืนยันความบริสุทธิ์ใจ ปฏิเสธการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี และชี้แจงถึงความขัดแย้งกับนายอัจฉริยะ รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว
ภายหลังได้รับการประกันตัว พ. ต. อ. กวินศักดิ์ พีรยศธนนนท์ รอง ผบก.
ตชด. ภ.4 ได้ออกมาเปิดใจถึงข้อเท็จจริงที่สังคมให้ความสนใจ โดยยืนยันถึงความบริสุทธิ์ใจของตนเองและปฏิเสธการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดใดๆ พ. ต. อ.
กวินศักดิ์ยอมรับว่าเคยมีปัญหาขัดแย้งกับนายอัจฉริยะมาก่อนถึงสองครั้ง และเคยถูกร้องเรียนจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรง แต่ทุกครั้งสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ด้วยข้อเท็จจริงและกระบวนการทางกฎหมาย สาเหตุที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเพราะมีบุคคลขอคำปรึกษาจากตน เนื่องจากทราบว่าตนเคยผ่านประสบการณ์การถูกร้องเรียนและสามารถแก้ไขปัญหาได้ จึงได้ให้คำแนะนำในฐานะคนรู้จักและด้วยความหวังดี ไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการใดๆ ตามที่ถูกกล่าวหา พ.
ต. อ.
กวินศักดิ์ยืนยันว่าทุกอย่างที่ทำเป็นไปตามกฎหมายและทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่เคยได้รับผลประโยชน์หรือส่วนแบ่งจากเงิน 2.5 ล้านบาทตามที่ถูกพาดพิง เป้าหมายเดียวคือการช่วยเหลือเพื่อนให้พ้นปัญหาเท่านั้น นอกจากนี้ยังย้ำว่าไม่เคยติดต่อหรือมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับนายอัจฉริยะ และเคยได้รับผลกระทบจากการถูกพาดพิงจนต้องถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงนานถึง 3 ปี ส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานและครอบครัว พ.
ต. อ.
กวินศักดิ์ยังกล่าวถึงกระแสข่าวในสังคมว่าข้อมูลด้านลบถูกนำเสนออย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ข้อเท็จจริงหรือผลงานที่ตนเคยทำกลับไม่ได้รับการพูดถึง ยกตัวอย่างเช่นกรณีสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เคยถูกกล่าวหายักยอกเงิน 47 ล้านบาท แต่สุดท้ายสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ และยังพัฒนาองค์กรจนได้รับรางวัล แต่เรื่องดังกล่าวกลับไม่ถูกนำเสนอในสื่อ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงกรณีห้องกักของตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.
) ว่าตนไม่ทราบรายละเอียดในประเด็นดังกล่าว เนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นว่าควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงจะเหมาะสมกว่า พร้อมย้ำว่าตนไม่มีข้อมูลเชิงลึกในประเด็นนี้ และไม่สามารถให้รายละเอียดได้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นบทเรียนสำคัญในชีวิต โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้อื่นจนส่งผลกระทบต่อตนเองและครอบครัว อย่างไรก็ตาม ยังยืนยันจะเดินหน้าทำหน้าที่ตำรวจต่อไป หากมีโอกาส เพราะเชื่อว่าสามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ ในส่วนของบทบาทหรือการเป็น “คนกลาง” ในเรื่องนี้ พ.
ต. อ. กวินศักดิ์ปฏิเสธอย่างชัดเจนว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมระบุว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดควรเป็นไปตามกระบวนการสอบสวน และขอให้สังคมรอฟังผลอย่างเป็นทางการ พ. ต.
อ. กวินศักดิ์กล่าวถึงกระแสเรียกร้องให้มีการพิจารณาให้ออกจากราชการว่า พร้อมน้อมรับการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา และเคารพทุกคำสั่งที่ออกมาตามกระบวนการ โดยเห็นว่าหากการตัดสินใจดังกล่าวจะเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและความเชื่อมั่นของประชาชน ตนก็ยินดีปฏิบัติตามโดยไม่มีข้อโต้แย้ง อย่างไรก็ตาม พ.
ต. อ.
กวินศักดิ์ระบุว่า หากผู้บังคับบัญชายังเห็นว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่และทำประโยชน์ให้กับองค์กรและประชาชนได้ ก็พร้อมจะทำหน้าที่ต่อไปอย่างเต็มความสามารถ โดยย้ำว่าตลอดระยะเวลาที่รับราชการ ตนยึดมั่นในการทำงานเพื่อประชาชนมาโดยตลอด และยังมีความตั้งใจที่จะรับใช้ประเทศในฐานะข้าราชการตำรวจ พ. ต.
อ. กวินศักดิ์ยังมองว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นบทเรียนสำคัญในชีวิต แม้จะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง หน้าที่การงาน และครอบครัว แต่ยืนยันว่าจะยอมรับผลที่เกิดขึ้นตามกระบวนการ และเชื่อว่าความจริงจะปรากฏในที่สุด ผ่านการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระบวนการยุติธรรมต่อไป ท้ายที่สุด พ.
ต. อ. กวินศักดิ์ฝากถึงนายอัจฉริยะว่า ไม่อยากให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นกับใครอีก เนื่องจากผลกระทบไม่ได้เกิดกับตัวบุคคลเพียงคนเดียว แต่ยังลามไปถึงครอบครัวและคนรอบข้างด้วย พร้อมย้ำว่าความจริงจะปรากฏในที่สุดผ่านกระบวนการยุติธรร
พ.ต.อ.กวินศักดิ์ พีรยศธนนนท์ รอง ผบก.ตชด.ภ.4 นายอัจฉริยะ คดี ความบริสุทธิ์ การสอบสวน ตำรวจ
United States Latest News, United States Headlines
