รสนา ชี้รัฐบาลลดราคาน้ำมันได้จริง หากเอกนัฏปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงาน
น.ส.รสนา โตสิตระกูล ชี้กลุ่มกำนันมะโนขอลดน้ำมัน 10 บาททำได้ หากนายเอกนัฏ ปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานยกเลิกอ้างอิงสิงคโปร์และตัดค่าทิพย์ทันที
น.ส. รสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา ออกมาแสดงจุดยืนชัดเจนผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียว่า ข้อเรียกร้องของเครือข่าย กำนันมะโน ที่ต้องการให้รัฐบาลลดราคาน้ำมันลง 10 บาทต่อลิตรนั้น เป็นเรื่องที่สามารถปฏิบัติได้จริงในทางเทคนิคและเศรษฐกิจ
อดีต ส.ว.รายนี้ชี้ให้เห็นว่าการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวขึ้นอยู่กับความกล้าหาญทางการเมืองของ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในการตัดสินใจปฏิรูปโครงสร้างราคาน้ำมันอย่างจริงจังAlso readรู้จัก 10 สนามแข่งขันศึกยูโร 2024 ใน 10 เมืองของเจ้าภาพเยอรมนี
แทนที่จะใช้มาตรการบรรเทาทุกข์แบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ ที่ไม่แตะต้องรากเหง้าของปัญหา รสนา ยืนยันว่ารัฐบาลควรเดินหน้าแก้ปัญหาให้สุดซอยตามนโยบายที่เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากต้นทุนที่แท้จริง
กลไกต้นทุนแฝงและกำไรเกินควรของโรงกลั่น
ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตน้ำมันสำเร็จรูปภายในประเทศถึง 5 ถึง 6 แห่ง ซึ่งหมายความว่าเราไม่ได้พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปจากสิงคโปร์โดยตรงเหมือนในอดีต
อย่างไรก็ตาม ระบบการกำหนดราคายังคงใช้ราคาน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์เป็นราคาอ้างอิงหลัก โดยบวกเพิ่มค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เข้าไปซึ่งรสนา มองว่าเป็นต้นทุนแฝงหรือที่เรียกว่า "ค่าทิพย์" ที่ถูกเรียกเก็บมานานกว่า 20 ถึง 30 ปี
ในภาวะปกติ ค่าการกลั่นน้ำมันอยู่ที่ประมาณ 7 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หรือคิดเป็นเงินไทยราว 1.40 บาทต่อลิตร แต่ในช่วงสงครามหรือความขัดแย้งระหว่างประเทศ ค่าการกลั่นนี้พุ่งสูงขึ้นไปถึง 6 ถึง 10 บาทต่อลิตร
ผลพวงจากการปรับตัวเลขดังกล่าวทำให้ผู้ประกอบกิจการโรงกลั่นน้ำมันได้รับอานิสงส์จากกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยข้อมูลไตรมาสแรกพบว่ากำไรของโรงกลั่นเติบโตสูงถึง 200 ถึง 900%
ตัวเลขการเติบโตทางธุรกิจที่พุ่งกระฉูดนี้สวนทางกับภาระหนักอึ้งที่ประชาชนต้องแบกรับจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างความเหลื่อมล้ำในภาคพลังงานอย่างชัดเจน
ข้อเสนอ 6 มาตรการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงาน
รสนา ได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาระบบราคาโดยละเอียดผ่าน 6 มาตรการหลัก เพื่อปลดล็อกต้นทุนส่วนเกินออกจากกระเป๋าผู้บริโภคอย่างตรงจุดและเห็นผลทันที
มาตรการแรกคือการยกเลิกการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์เสียสิ้น เพื่อไม่ให้ราคาในประเทศผันผวนตามสถานการณ์โลกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตจริงของเรา
ถัดมาคือการยกเลิกค่าพรีเมียมทิพย์ทั้งหมด ซึ่งเป็นต้นทุนปลอมที่ถูกเพิ่มเข้ามาโดยไม่มีการตรวจสอบถ่องแท้ การตัดรายการนี้คาดว่าจะช่วยลดราคาน้ำมันได้อย่างน้อย 1 บาทต่อลิตร
มาตรการที่สามคือการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเหลือเพียง 0.05 บาทต่อลิตรเป็นการชั่วคราว โดยมีกรณีศึกษาจากสมัยรัฐบาลของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่เคยปรับลดภาษีลงเหลือ 0.01 บาทต่อลิตรมาแล้ว
นอกจากนี้ยังรวมถึงการงดจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นการชั่วคราว เพื่อระบายสภาพคล่องกลับสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากที่กำลังขาดแคลนเงินสด
เมื่อรวมทุกมาตรการแล้ว รสนา ประเมินผลลัพธ์เชิงตัวเลขว่า หากรัฐบาลดำเนินการครบทั้ง 6 ข้อนั้น จะสามารถลดราคาน้ำมันดีเซล B7 ลงได้ 10.49 บาทต่อลิตร จากเดิม 41.79 บาท เหลือ 31.29 บาทต่อลิตร
สำหรับกลุ่มน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 95 E10 ก็จะได้รับผลกระทบในทิศทางเดียวกัน โดยจะลดลง 9.65 บาทต่อลิตร จากเดิม 39.85 บาท เหลือ 30.19 บาทต่อลิตร ตามราคาขายปลีก ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2569
ความกดดันทางการเมืองและคำสัญญาที่ยังไม่สัมฤทธิ์
น.ส.รสนา ตั้งคำถามถึงความโปร่งใสในการทำงานของ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ โดยระบุว่าหากไม่สามารถขับเคลื่อนมาตรการเหล่านี้ได้ ประชาชนจะได้เห็นว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีข้อจำกัดในการทำงานหรือไม่
ประเด็นสำคัญคืออิทธิพลภายนอกที่มีต่อการบริหารจัดการกระทรวงพลังงาน ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการตัดสินใจปฏิรูปโครงสร้างราคาที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
อดีต ส.ว.รายนี้ยังย้อนรำลึกถึงคำประกาศของ นายเอกนัฏ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 ที่ระบุว่า จะปฏิรูปราคาน้ำมันให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือนเท่านั้น
แต่เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 4 เดือน ผลลัพธ์ที่ปรากฏกลับมีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อย คือการตัดค่าพรีเมียมทิพย์ลงเพียง 30 สตางค์ต่อลิตร
ตัวเลขที่ลดลงเพียงนิดหน่อยนี้ ทำให้มองว่ายังไม่เป็นไปตามคำมั่นสัญญาเดิมที่จะเดินหน้าปฏิรูปให้สุดซอย และยังคงทิ้งระยะห่างจากความหวังของประชาชนที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
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