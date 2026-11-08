รศ.ดร.อัทธ์ วิเคราะห์ปัจจัยจูงใจโจมตีไซเบอร์ไทยกระทบเศรษฐกิจ-จีดีพี
รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช มหาวิทยาลัยรังสิต ชี้สงครามไซเบอร์รุกหนักไทยปี 2569-12 ครั้งต่อวัน สกัดกั้นเศรษฐกิจสูญเสีย 40-111,140 ล้านบาท แนะ 10 อุตสาหกรรมเสี่ยงสูงสุด
รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยผลการวิเคราะห์เจาะลึกสถานการณ์การโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack) และผลกระทบเชิงเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในไทย โดยชี้ให้เห็นว่าปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงปัญหาทางเทคนิคแต่ได้กลายเป็นปัจจัยกำหนดความมั่นคงทางเศรษฐกิจระดับชาติที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และภาคธุรกิจต่างๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
5 ปัจจัยขับเคลื่อนสงครามไซเบอร์รุนแรงขึ้น
การเพิ่มขึ้นของการโจมตีทางไซเบอร์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เกิดจากสาเหตุสำคัญ 5 ประการ ซึ่งประการแรกคือการขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิทัล โดยภาคการผลิต ระบบเศรษฐกิจ และการเงินโลกพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น ทั้งระบบธนาคาร การชำระเงิน การดำเนินธุรกิจ และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์จำนวนมากยังขาดระบบป้องกันที่มีประสิทธิภาพ สร้างช่องโหว่ที่เปิดโอกาสให้เกิดการหลอกลวงทางออนไลน์ (Phishing) การเรียกค่าไถ่ข้อมูล (Ransomware) และการโจมตีเพื่อทำให้ระบบไม่สามารถให้บริการได้ (DDoS)Also readผู้คนกว่า 124,065 คนเข้าร่วม KMITL EXPO 2026 ลาดกระบังนิทรรศน์ 2569
ประการที่สองคือความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งเริ่มเด่นชัดตั้งแต่สงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำให้การโจมตีทางไซเบอร์ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองและความมั่นคงมากขึ้น ทั้งจากกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับรัฐและกลุ่มที่ไม่ใช่รัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงกดดันต่อบประเทศคู่ขัดแย้ง ทำลายโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ และแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงิน
ประการที่สามคือการก้าวเข้ามาของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งช่วยให้ผู้โจมตีสามารถสร้างโปรแกรมโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ ปลอมแปลงข้อความ เสียง และภาพได้อย่างรวดเร็วและต้นทุนต่ำ ทำให้ประชาชนหรือบริษัทหลงเชื่อและสูญเสียดังกล่าว ส่วนประการที่สี่คือการขยายตัวของกลุ่มอาชญากรรมออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ใช้วิธีการหลอกลวงหลากหลายรูปแบบ เช่น หลอกให้รักแล้วโอนเงิน ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อขโมยข้อมูลหรือเงินในบัญชีธนาคาร
และประการสุดท้ายคือข้อจำกัดของระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร และเทคโนโลยี โดยเฉพาะในภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่อาจขาดเงินทุนสำหรับลงทุนในระบบป้องกันภัยไซเบอร์และขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรายงานของ OECD พบว่าตั้งแต่ปี 2014 จนปัจจุบัน จำนวนเหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเกือบ 80% เกิดในอเมริกาเหนือและยุโรป โดยแยกสัดส่วนเหตุการณ์โจมตีไซเบอร์สะสม พบว่า อเมริกาเหนือ (สหรัฐและแคนาดา) 51% ยุโรปและเอเชียกลาง 27% อาเซียนและเอเชียตะวันออก 5% เอเชียใต้ 4% ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ 3% ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 3% เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก 3% และอื่นๆ 4%
ความเชื่อมโยงระหว่างราคาบิตคอยน์กับเหตุการณ์ความขัดแย้ง
นับตั้งแต่มีสงครามรัสเซีย-ยูเครนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นมา ตลอดระยะเวลาเกือบ 5 ปีที่ผ่านมา มีจำนวนการโจมตีทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นอย่างมาก และมีจำนวนการโจมตีทางไซเบอร์มีความสัมพันธ์กับราคาบิตคอยน์ที่ปรับตัวสูงขึ้น เช่น ในปี 2016 ราคาบิตคอยน์ต่ำกว่า 1,000 ดอลลาร์ต่อเหรียญ และในปี 2025 ราคาบิตคอยน์เพิ่มขึ้นเป็น 100,000 ดอลลาร์ต่อเหรียญ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาดคริปโทเคอร์เรนซีที่สัมพันธ์กับสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
ในเหตุการณ์ความขัดแย้งด้านต่างๆ ตั้งแต่ปี 2016 หลังปี 2014 ราคาบิตคอยน์ต่ำกว่า 1,000 ดอลลาร์ ในปี 2020 เหตุการณ์ความตึงเครียดรัสเซีย-ยูเครนดำเนินต่อเนื่องราคาบิตคอยน์ผันผวนก่อนเพิ่มขึ้นปลายปี 2020 และในปี 2022 เหตุการณ์รัสเซียรุกรานยูเครนเต็มรูปแบบราคาบิตคอยน์ลดลงจากระดับสูงในปี 2021 ส่วนในปี 2025 เหตุการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงดำเนินต่อเนื่องทำให้ราคาบิตคอยน์สูงกว่า 100,000 ดอลลาร์
มูลค่าความเสียหายต่อเศรษฐกิจไทยและกลุ่มอุตสาหกรรมเสี่ยง
ความเสียหายจากการโจมตีทางไซเบอร์ส่งผลโดยตรงต่อการหยุดชะงักของการผลิต การสูญเสียประสิทธิภาพแรงงาน การให้บริการที่ล่าช้า และผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ พบว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 0.32% - 2.3% ของจีดีพี คิดเป็นมูลค่า 40 - 111,140 ล้านบาท โดยวิเคราะห์จากผลรายงานต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ ชี้ว่าสาธารณสุข การเงิน และเภสัชกรรม มีความเสี่ยงสูงและผลกระทบมากที่สุด จากงานวิจัยของ Friederikos Fotis (2024) วิเคราะห์ว่าอุตสาหกรรมเสี่ยงและได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจใน 17 อุตสาหกรรม พบว่า สาธารณสุข การเงิน และเภสัชกรรม เป็น 3 กลุ่มที่มีความเสี่ยงและได้รับผลกระทบมากที่สุด คิดเป็น 10 ล้านบาท 5.97 และ 5.01 ล้านบาท ตามลำดับ
ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงน้อย 3 อันดับสูงสุดคือ หน่วยงานของรัฐบาล โรงแรม และสื่อ ตามลำดับ ช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2566 ถึง 2569 (มกราคม-กันยายน) ตามสถิติภัยคุกคามทางไซเบอร์ของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2569 ของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) พบว่าจำนวนเหตุการณ์การเกิดโจมตีทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นจาก 2 พันครั้งในปี 2566 เป็นมากกว่า 3 พันครั้งในปี 2569 เพิ่มขึ้นมากกว่า 1 พันครั้ง นั่นหมายความว่าเฉลี่ยต่อวันเกิดเหตุการณ์การโจมตีทางไซเบอร์ 12 ครั้งต่อวัน และ 363 ครั้งต่อวัน โดยดูจากข้อมูล ศูนย์ประสานการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ThaiCERT), สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.), สถิติภัยคุกคามทางไซเบอร์ของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2569
10 สาขาเศรษฐกิจไทยเสี่ยงภัยไซเบอร์สูงสุด
เมื่อพิจารณาอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศไทย 10 สาขาที่มีความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์ พบว่ามีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจรวม 12.74 ล้านล้านบาทในปี 2567 โดยสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเสี่ยงสูงมาก ประกอบด้วย การเงินและธนาคาร และพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มเสี่ยงสูง ประกอบด้วย สาธารณสุข โทรคมนาคม อุตสาหกรรมการผลิต ขนส่งและโลจิสติกส์ และภาครัฐ และกลุ่มเสี่ยงปานกลาง ประกอบด้วย การค้าและอีคอมเมิรซ์ การท่องเที่ยวและโรงแรม และสื่อและบันเทิง
เมื่อพิจารณาขนาดเศรษฐกิจรายสาขา พบว่า อุตสาหกรรมการผลิตมีมูลค่าสูงที่สุดประมาณ 3.86 ล้านล้านบาท คิดเป็น 20.3% ของ GDP รองลงมาคือการค้าและอีคอมเมิรซ์ประมาณ 2.54 ล้านล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์ในภาคส่วนเหล่านี้เพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต
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