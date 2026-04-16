รวมหลากหลายเรื่องราวชีวิต: ความรัก วิทยาศาสตร์ ดนตรี และการค้นหาตัวตน

ความรักวิทยาศาสตร์ไอน์สไตน์
📆4/16/2026 11:52 PM
📰ThaiPBS
ข่าวสารหลากหลายแง่มุม ทั้งเรื่องความรักที่เผชิญทางตัน การค้นพบทางวิทยาศาสตร์โดยไอน์สไตน์ บทเพลงลูกทุ่งที่เข้าถึงใจคนไทย และการสืบค้นประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย

ในโลกที่เต็มไปด้วยเรื่องราวอันหลากหลาย ทั้งเรื่องราว ความรัก ที่กำลังเผชิญหน้ากับบททดสอบ ความก้าวหน้าทาง วิทยาศาสตร์ ที่พลิกโฉมความเข้าใจในธรรมชาติ และการค้นหาตัวตนของคนไทยในดินแดนแห่งนี้ ล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่หล่อหลอมประสบการณ์ชีวิตของเรา เปาบุ้นจิ้น ผู้เป็นตำนานแห่งความยุติธรรมแห่งเมืองไคฟง นามของท่านยังคงถูกกล่าวขานถึงความเฉลียวฉลาดและความซื่อสัตย์ที่ไม่มีวันเสื่อมคลาย เป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรมที่คงอยู่เหนือกาลเวลา ในอีกมิติหนึ่ง เรื่องราว ความรัก ที่ยาวนานเกือบ 7 ปี ของอ้น วัย 54 ปี และจิระ

แฟนหนุ่มวัย 55 ปี กลับกำลังเผชิญกับทางแยกที่ยากจะคาดเดา เมื่อวันคืนที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ บัดนี้ได้ถูกแทนที่ด้วยความเงียบงันที่น่าอึดอัด ความเครียดที่สะสมมานานส่งผลกระทบต่ออ้นจนยากที่จะข่มตาหลับได้ในยามค่ำคืน จนนำไปสู่คำถามที่หนักอึ้งว่า ความรักของเรายังคงเดิมอยู่หรือไม่ ในแวดวงวิชาการ 'ฝ้าย' อดีตนักจิตบำบัด ได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาสอนวิชาที่มุ่งเน้นการค้นหาความสุขที่แท้จริงผ่านการทำความเข้าใจตนเองแก่นักศึกษา อย่างไรก็ตาม เส้นทางสู่การเป็นผู้ถ่ายทอดความสุขกลับไม่ง่ายอย่างที่คิด การเดินทางสู่ความเข้าใจในตนเองต้องอาศัยความกล้าหาญและการเปิดใจที่ไม่ใช่ทุกคนจะทำได้ ขณะเดียวกัน การปฏิวัติทางความคิดครั้งสำคัญในวงการฟิสิกส์กำลังอุบัติขึ้น รายการ #Eurekaท่องโลกวิทยาการ จะพาเราไปสำรวจบทบาทของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ บิดาแห่งฟิสิกส์ควอนตัม ในการวางรากฐานความรู้ใหม่ และทำความเข้าใจถึงการต่อสู้ทางปัญญาที่เกิดขึ้น เมื่อไอน์สไตน์เองต้องท้าทายผลงานของตนเองและนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆ ความซับซ้อนของธรรมชาติและการแสวงหาความจริงปรากฏขึ้นในหลากหลายรูปแบบ อ้น นักวาดการ์ตูนผู้มีพรสวรรค์ กำลังประสบปัญหาในการนอนหลับอันเนื่องมาจากความกังวลที่ไม่มีทางออก ทั้งเรื่องงานที่ดูเหมือนจะไร้ทิศทาง และความสัมพันธ์ที่กำลังสั่นคลอนกับจิระ แฟนหนุ่ม การคบหากันมาเกือบ 7 ปี กำลังเผชิญกับภาวะที่ความเงียบเริ่มเข้ามาปกคลุม จนคืนหนึ่งที่แสนธรรมดา ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่บังคับให้ทั้งคู่ต้องเผชิญหน้ากับคำถามที่ยากที่สุด นั่นคือ "เรายังรักกันอยู่…แบบเดิมอยู่หรือเปล่า" ในโลกของดนตรี เพลงลูกทุ่งอีสานจากปลายปากกาของครูสลา คุณวุฒิ ได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถเข้าถึงหัวใจของคนไทยได้ทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นเพลง 'สิเทน้องให้บอกแน' ที่ขับร้องโดย ต่าย อรทัย ซึ่งกลายเป็นเพลงฮิตที่สร้างแรงบันดาลใจ หรือ 'ดอกจานประหารใจ' ที่ขับร้องโดย มนต์แคน แก่นคูณ ซึ่งสะท้อนเรื่องราวความรักที่เจ็บปวด นอกจากนี้ เพลง 'ขอแค่รู้ข่าว' โดย เอกราช สุวรรณภูมิ และ 'ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา' โดย มนต์แคน แก่นคูณ ยังคงเป็นบทเพลงที่ได้รับความนิยมและมีความหมายลึกซึ้ง ในวงการบันเทิง นุชนาฏ ได้เริ่มต้นเส้นทางใหม่ในฐานะผู้ช่วยเชฟ ณ โรงเรียนสอนทำอาหารชื่อดังแห่งหนึ่ง ทว่าการทำงานกับหัวหน้าเชฟสุดเนี้ยบอย่าง ปกรณ์ กลับไม่ใช่เรื่องง่าย ทั้งคู่เป็นคนไทยเหมือนกัน แต่กลับมีความแตกต่างในสไตล์การทำงานอย่างสิ้นเชิง ในขณะเดียวกัน การปรากฏตัวของ #ก๊อตจิรายุ ในบทบาทใหม่ ร่วมงานกับไทยพีบีเอสเป็นครั้งแรกในละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆ เป็นอย่างมาก การกลับมาของละครย้อนประวัติศาสตร์เรื่องนี้ ซึ่งเล่าเรื่องราวความรักที่ผูกพันกับแผ่นดิน และบทเพลงประกอบละคร "เสน่หา" ที่ขับร้องโดย จีรภัทร จันทร์แจ้ง ยิ่งเพิ่มความน่าติดตามให้กับละครที่จะออกอากาศในต้นปี เรื่องราวของการตามหาความยุติธรรมยังคงดำเนินต่อไป หลิว กำลังพยายามทวงคืนชีวิตที่พังทลาย และตามหา ชานนท์ ซึ่งหายตัวไปอย่างลึกลับ เพื่อเอาผิด ราเชน ในความผิดที่เขาก่อไว้ พร้อมกันนี้ รายการ #คนสู้โรค ได้หยิบยกประเด็นร้อนเกี่ยวกับผลไม้ไทย เช่น มะเฟือง กล้วย ทุเรียน มะม่วงสุก และน้ำมะพร้าว ที่แม้จะขึ้นชื่อว่ามีประโยชน์ แต่กลับมีข่าวลือในโซเชียลมีเดียว่าอาจเป็นอันตรายร้ายแรงสำหรับผู้ป่วยโรคไต เรื่องนี้จะเป็นจริงหรือไม่ และผู้ป่วยโรคไตควรหลีกเลี่ยงผลไม้อะไรบ้าง เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบที่ชัดเจน สารคดี #เธอเขาเราใคร สำรวจประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเผ่าพันธุ์ของคนไทย เพื่อตอบคำถามที่ว่า "คนไทยคือใคร มาจากไหน" การเดินทางของสารคดีนี้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ ตั้งแต่โบราณคดี ภาษา ไปจนถึงการวิเคราะห์ DNA เพื่อนำเสนอข้อมูลความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับต้นกำเนิดของความเป็นไทย ทั้งหมดนี้คือภาพสะท้อนของชีวิตที่เต็มไปด้วยเรื่องราว ความท้าทาย และการค้นหา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์อันล้ำค่าของมนุษย

